Cuộc hôn nhân của Jiyeon (T-ara) và cầu thủ bóng chày Hwang Jae Gyun đã khiến báo giới Hàn Quốc tiêu tốn nhiều giấy mực. Cặp đôi ly hôn cách đây 2 năm và từ đó đến nay, họ nhiều lần trở thành tâm điểm bàn tán trên các nền tảng mạng xã hội vì thái độ dành cho nhau sau khi "đường ai nấy đi".

Hậu chia tay, Jiyeon tập trung vào các hoạt động cùng nhóm T-ara và chưa từng đưa ra bất kỳ phát ngôn nào về cuộc hôn nhân tan vỡ của mình. Ở chiều ngược lại, Hwang Jae Gyun liên tục có những động thái nhắm vào vợ cũ. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, anh liên tục gây xôn xao vì có những chia sẻ đáng chú ý về cuộc ly hôn với Jiyeon trên các chương trình giải trí khác nhau. Thậm chí, nam cầu thủ này còn úp mở đổ lỗi cho vợ cũ, khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng,

Vào hôm 31/1, Hwang Jae Gyun vừa xuất hiện trên chương trình The Manager (đài MBC) và tiết lộ rằng anh đã mơ ước có những đứa con. Từ đây, công chúng nhận định nam cầu thủ ngầm ám chỉ Jiyeon không sinh con, làm cho cuộc hôn nhân tan vỡ. Chỉ sau đó đúng 2 ngày, Hwang Jae Gyun lại tiếp tục gây sóng gió với màn lộ diện trong talk show Zzanbro do MC Shin Dong Yup làm chủ xị. Tại đây, anh tiết lộ chuyện đã kết hôn với mối tình đầu (Jiyeon) kèm theo tiếng thở dài thườn thượt khi nhắc tới vợ cũ. Qua hành động thở dài, nam cầu thủ lại 1 lần nữa úp mở đổ lỗi cho mỹ nhân T-ara.

Hwang Jae Gyun liên tục ngầm chỉ trích Jiyeon trên sóng truyền hình gần đây. Ảnh: Naver

Mối quan hệ giữa Jiyeon và nam cầu thủ họ Hwang hậu ly hôn đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: X

Còn nhớ ngay sau khi đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ với Jiyeon, nhiều lần nam cầu thủ họ Hwang bị tố có động thái cư xử phũ phàng dành cho vợ cũ trên mạng xã hội. Đầu tiên, sau khi ly dị Jiyeon chưa được bao lâu, Hwang Jae Gyun đã nhấn hủy follow đối phương trên trang cá nhân.

Tiếp đó, hồi đầu năm ngoái, nam cầu thủ họ Hwang bất ngờ đăng lên trang cá nhân câu hát trong ca khúc The Phoenix của ban nhạc Fall Out Boy: "Hãy khoác lên mình màu sơn chiến tranh". Đáng chú ý, từ "war paint" (màu sơn chiến tranh) trong lời bài hát chỉ chất màu truyền thống phổ biến ở 1 số bộ lạc, đặc biệt là người da đỏ Bắc Mỹ, dùng để trang trí khuôn mặt và cơ thể trước khi chiến đấu. Từ đây, Hwang Jae Gyun được cho là muốn gửi thông điệp khiêu chiến tới vợ cũ Jiyeon.

Hwang Jae Gyun được cho là đã gửi thông điệp khiêu chiến tới vợ cũ Jiyeon khi đăng lên trang cá nhân câu hát “Hãy khoác lên mình màu sơn chiến tranh”. Ảnh: Nate

Dù bị Hwang Jae Gyun đối xử phũ phàng hết lần này tới lần khác song Jiyeon vẫn giữ thái độ bình tĩnh, thậm chí còn tỏ ra buồn bã khi đối phương giải nghệ cách đây không lâu. Cụ thể, vào cuối năm ngoái, nữ idol sinh năm 1993 chia sẻ lên mạng hình ảnh cô cùng các thành viên T-ara có mặt tại sân bay để chuẩn bị lên đường tham gia 1 lịch trình ở nước ngoài đúng vào thời điểm Hwang Jae Gyun giã từ sự nghiệp thi đấu thể thao chuyên nghiệp. Đáng chú ý, Jiyeon đính kèm 1 emoji trái tim đen trong bài đăng của mình. Icon trái tim đen thường được dùng để biểu thị cho nỗi buồn. Từ đây, công chúng nhận định, mỹ nhân T-ara muốn bày tỏ sự buồn bã trước thông tin chồng cũ đột ngột giải nghệ.

Cách cư xử dành cho chồng cũ của Jiyeon khiến mạng xã hội vừa bất ngờ xen lẫn nể phục nữ ca sĩ. Nhiều khán giả nể phục nữ thần tượng 9X ở chỗ cô giàu lòng vị tha, sẵn sàng gạt bỏ những chuyện buồn với chồng cũ trong quá khứ để tới nay vẫn dành cho đối phương sự quan tâm nhất định.

Jiyeon chia sẻ hình ảnh có kèm theo emoji trái tim đen ngay sau khi chồng cũ tuyên bố giải nghệ. Ảnh: Naver

Trong khi đó, việc Hwang Jae Gyun liên tục ẩn ý trách móc vợ cũ trên sóng truyền hình đã khiến anh hứng trọn "cơn mưa gạch đá" từ công chúng suốt những ngày qua. Nhiều khán giả cho rằng, nam cầu thủ này nhỏ nhen, không đáng mặt đàn ông và chỉ đáng xách dép cho Jiyeon.

Jiyeon và cầu thủ bóng chày hơn 6 tuổi Hwang Jae Gyun chính thức nên vợ nên chồng sau đám cưới hoành tráng tổ chức vào ngày 10/12/2022. Được biết, cặp đôi về chung nhà chỉ sau khoảng 1 năm hẹn hò.

Tới tháng 6/2024, tin đồn Jiyeon - Hwang Jae Gyun rạn nứt bắt đầu xuất hiện trên khắp mạng xã hội xứ kim chi. Và đến tháng 10 cùng năm, cặp đôi xác nhận "đường ai nấy đi", chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi kéo dài 2 năm.