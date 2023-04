Chồng cũ Hoàng hậu Camilla tham dự lễ đăng cơ Vua Charles

Ngày 23/4, tờ The Sunday Times đưa tin Andrew Parker Bowles, chồng cũ của Hoàng hậu Camilla, được sắp xếp vị trí đẹp trong Tu viện Westminster để chứng kiến người vợ đầu tiên được trao vương miện quyền lực bên cạnh Vua Charles.

Andrew Parker Bowles và bà Camilla trong đám cưới năm 1973. Ảnh:

Ông Parker Bowles là chuẩn tướng trong quân đội Anh đã về hưu. Ông và Hoàng hậu Camilla kết hôn vào năm 1973. Họ có hai người con chung là con trai Tom Parker Bowles (48 tuổi), nhà văn chuyên viết về ẩm thực, và con gái Laura Lopes (45 tuổi), làm công việc liên quan đến hội họa.

Hai người ly thân vào những năm 1980 và ly hôn vào năm 1995. Một nhà viết tiểu sử hoàng gia từng viết: “Người ta nói rằng một quý ông người Anh sẽ luôn hy sinh vợ vì đất nước. Điều này chắc chắn đúng trong trường hợp của Andrew Parker Bowles”.

Trong khi bà Camilla kết hôn với Vua Charles (khi đó còn là Thái tử Charles) vào năm 2005, ông Parker Bowles xây dựng gia đình với bà Rosemary Pitman vào năm 1996. Không may, vợ hai của ông Parker Bowles qua đời vào năm 2010.

Ngoài Andrew Parker Bowles, các cháu trai của ông là Freddie (con trai của Tom) và cặp song sinh Gus và Louis (con của Laura) được vinh dự giao trọng trách làm page of honour (cách gọi những cậu bé danh dự làm nhiệm vụ hộ tống) cho Hoàng hậu Camilla trong lễ đăng cơ. Những cậu bé có trách nhiệm đi sau nâng áo choàng cho bà Camilla.

Tin tức về sự tham dự của chồng cũ Hoàng hậu Anh được đưa ra vào thời điểm dư luận đang bàn tán chuyện Hoàng gia Anh không mời Sarah Ferguson, vợ cũ của Hoàng tử Andrew, đến lễ đăng cơ. Nhiều ý kiến cho rằng bà bị Hoàng gia Anh hắt hủi, coi thường.

Vợ cũ của Hoàng tử Andrew, Sarah Ferguson, không được mời dự lễ đăng cơ dù vẫn tham gia nhiều sự kiện khác của Hoàng gia Anh. Ảnh:

Trước phản ứng của dư luận, bà Ferguson tuyên bố trên chương trình Good Morning Britain của ITV không cảm thấy bị xúc phạm khi không được mời. Bà cho biết nếu đã ly hôn với Hoàng tử Andrew, việc không có tên trong sự kiện cấp nhà nước là điều dễ hiểu. Tuy vậy, bà khẳng định vẫn có thể đến lễ đăng cơ một cách riêng tư.

Tuy nhiên, nhà bình luận hoàng gia Tom Bower từng khẳng định với Daily Mail em dâu cũ của Vua Charles bị gạch tên khỏi danh sách khách mời không phải vì không còn là thành viên Hoàng gia Anh, mà bởi chính những hành vi trong quá khứ. Trước khi ly hôn với Hoàng tử Andrew năm 1996, bà Ferguson bị phanh phui mối quan hệ ngoài luồng triệu phú vùng Texas, Steve Wyatt. Bà cũng thường xuyên bị báo chí phê phán lối sống, còn vướng phải các khoản nợ.

Tác giả cuốn Revenge: Meghan, Harry, and the War Between the Windsors cho rằng sự hiện diện của bà Ferguson chỉ làm những bình luận chỉ trích gia tăng – điều mà Vua Charles không cần.

Chuyên gia hoàng gia khác, ông Richard Fitzwilliams, ca ngợi quyết định của Vua Charles vì Nữ công tước xứ York là nỗi xấu hổ cho Hoàng gia Anh trong nhiều năm.

Theo Daily Mail