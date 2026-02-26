Theo trang tin ETtoday của Đài Loan (Trung Quốc) đưa tin vào ngày 24/2 (giờ địa phương), bà Trương Lan - mẹ của Uông Tiểu Phi - xác nhận rằng con dâu mới Mandy đã sinh con trai an toàn. Trước đó, bà đã chia sẻ niềm vui khi có thêm cháu nội, nói rằng bà đã đếm ngược từng ngày để gặp cháu.



Mandy trước đó đã tiết lộ rằng cô dự định sinh con ở Đài Loan (Trung Quốc), giải thích rằng những chuyến công tác thường xuyên của Uông Tiểu Phi sẽ khiến anh khó có thể ở bên cạnh cô trong thời gian hồi phục sau sinh. Cô chia sẻ: "Bạn bè và gia đình tôi ở đây, họ có thể giúp tôi".

Vợ mới của Uông Tiểu Phi nói vì chồng cô vốn là người Bắc Kinh, nên việc đăng ký hộ khẩu và các thủ tục liên quan đã được hoàn tất. Sau khi hoàn thành chăm sóc sau sinh, cô dự kiến sẽ trở về Bắc Kinh.

Thông tin Uông Tiểu Phi chào đón con trai vô tình đã khiến công chúng tập trung trở lại vào hai người con của anh với cố diễn viên Từ Hy Viên. Cặp đôi này kết hôn năm 2011 chỉ sau 49 ngày gặp gỡ nhưng đã hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2021 sau 10 năm chung sống. Sau khi chia tay, cả hai vướng vào các tranh chấp pháp lý kéo dài về tiền cấp dưỡng nuôi con và các vấn đề cá nhân, thu hút sự chú ý đáng kể của truyền thông.

Tuy nhiên, một sự việc bi thảm đã xảy ra khi Từ Hy Viên qua đời vào tháng 2 năm ngoái trong một chuyến đi du lịch cùng gia đình đến Nhật Bản - sau khi bị cúm biến chứng viêm phổi. Cái chết đột ngột của cô đã gây sốc cho người hâm mộ trên khắp châu Á. Truyền thông địa phương đưa tin Từ Hy Viên để lại khối tài sản trị giá khoảng 1 tỷ Đài tệ. Theo luật Đài Loan (Trung Quốc), hai người con nhỏ của cô với Uông Tiểu Phi và chồng mới Koo Jun Yup dự kiến sẽ được thừa kế chung tài sản này. Giữa những tin đồn ngày càng lan rộng về vấn đề thừa kế, Koo Jun Yup đã công khai lên tiếng, tuyên bố: "Tất cả tài sản đều được tích lũy bằng mồ hôi, nước mắt và công sức của Từ Hy Viên để bảo vệ gia đình mà cô ấy yêu thương". Nghệ sĩ người Hàn Quốc nói thêm rằng anh dự định sẽ giao toàn bộ quyền thừa kế cho mẹ vợ.

Trong khi doanh nhân Uông Tiểu Phi bắt đầu cuộc sống mới với gia đình lớn hơn, dư luận vẫn tập trung vào di sản phức tạp mà Từ Hy Viên để lại.