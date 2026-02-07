Bạn thân Từ Hy Viên bị dân tình phản ứng dữ dội

Ngày 6/2, China Times đưa tin nữ ca sĩ Phạm Vỹ Kỳ đang bị chỉ trích kịch liệt vì cách ứng xử ở lễ tưởng niệm Từ Hy Viên. Phạm Vỹ Kỳ được biết đến là bạn thân lâu năm của nữ diễn viên quá cố, nằm trong nhóm "7 nàng tiên" nức tiếng showbiz xứ Đài.

Cụ thể vào ngày 2/2, gia đình đã làm lễ tưởng niệm 1 năm ngày mất và khánh thành tượng Từ Hy Viên. Phạm Vỹ Kỳ đã chia sẻ đoạn video nhóm "7 nàng tiên" trò chuyện thoải mái trước bức tượng. Họ nói đùa rằng cơn mưa là dấu hiệu cho thấy Từ Hy Viên không thích buổi lễ, làm dịu bầu không khí trong giây lát. Phạm Vỹ Kỳ liền nhận xét: “Ở đây còn lạnh hơn cả mùa đông ở Nhật Bản, chuyện gì đang xảy ra vậy?”.

Gia đình và bạn bè Từ Hy Viên ở lễ tưởng niệm. Ảnh: China Times

Ngay tại đây, Phạm Vỹ Kỳ bất ngờ đề cập đến nơi chốn và thời điểm gợi nhớ đến cái chết của Từ Hy Viên. Ảnh: Yahoo

Mặc dù câu nói có thể chỉ đơn thuần là bình luận về thời tiết mưa lạnh, nhưng nó nhanh chóng gây ra phản ứng dữ dội. Lý do là bởi Từ Hy Viên đã qua đời tại Nhật Bản vào mùa đông năm ngoái. Việc Phạm Vỹ Kỳ đột nhiên đề cập đến nơi chốn và thời điểm gợi về ký ức đau buồn nhanh chóng gây ra tranh cãi.

Cư dân mạng Đài Loan (Trung Quốc) đã phản ứng mạnh mẽ, nhiều người đặt câu hỏi về sự nhạy cảm của Phạm Vỹ Kỳ và cho rằng phát ngôn này hết sức không phù hợp. Làn sóng phản đối càng gia tăng bởi thực tế Phạm Vỹ Kỳ trước đây từng vướng vào một số vụ tranh cãi liên quan đến phát ngôn công khai, khiến cô luôn bị công chúng "soi" gắt gao.

Mặc dù một số cư dân mạng đã bênh vực Phạm Vỹ Kỳ, cho rằng câu nói đó đã bị hiểu sai và chỉ đơn thuần là về thời tiết, nhưng những lời chỉ trích vẫn chưa lắng xuống. Tình hình càng trở nên phức tạp hơn bởi Phạm Vỹ Kỳ được cho là người lây cúm cho Từ Hy Viên.

Phạm Vỹ Kỳ được cho là người lây cúm cho Từ Hy Viên. Ảnh: Weibo

Vào ngày 22/1 năm ngoái, Phạm Vỹ Kỳ đăng ảnh thông báo gia đình đang mắc bệnh cúm. Đến ngày 26/1/2025, cô cùng chồng là Trần Kiến Châu đến tham dự hôn lễ của con gái Vương Vỹ Trung. Trong đám cưới, vợ chồng nữ ca sĩ không đeo khẩu trang và còn chụp hình chung với vợ chồng Từ Hy Viên cùng nhiều người khác. Trong khi đó, hướng dẫn viên và gia đình Từ Hy Viên cho biết, cô có dấu hiệu bị cúm từ ngày 29/1. Với các chi tiết trên, Phạm Vỹ Kỳ được cho là đã lây cúm cho Từ Hy Viên, để rồi khi cô sang Nhật Bản, bệnh trở nặng hơn dẫn đến qua đời.

Nữ diễn viên Vườn Sao Băng được hỏa táng ở Nhật Bản và đưa tro cốt về Đài Loan (Trung Quốc) sau đó. Cô được an táng vào tháng 3/2025 tại khu Vườn Hồng thuộc Nghĩa trang Kim Bảo Sơn, thành phố Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Chồng cô - DJ Koo suy sụp, sụt cân, ngày nào cũng ra ngồi ở mộ vợ.

Từ Hy Viên qua đời ở Nhật Bản ngày 2/2/2025. Ảnh: X

Vào ngày giỗ đầu tiên của vợ, DJ Koo đã khánh thành bức tượng tưởng niệm và chia sẻ một bức thư viết tay trên Instagram dành tặng cô. Nghệ sĩ Hàn Quốc gọi Từ Hy Viên là “tình yêu vĩnh cửu của anh, tất cả của anh” và hỏi “Hy Viên, em đang ở đó như thế nào?”. DJ Koo bày tỏ nỗi lo lắng thường trực về việc liệu cô có cảm thấy lạnh hay nóng, và mô tả nỗi đau dai dẳng và sự bàng hoàng mà anh cảm thấy khi ngồi một mình trong căn phòng ngủ trống trải của hai người.

DJ Koo cũng viết về việc lái xe đến núi Kim Bảo Sơn với thức ăn tự tay chuẩn bị cho Từ Hy Viên, tự hỏi cô thích ăn gì, và bật khóc dọc đường. "Xin lỗi vì đã thể hiện sự yếu đuối, đó là cách duy nhất anh biết để đối phó với nỗi nhớ nhung em. Khi chúng ta gặp lại, hãy ở bên nhau mãi mãi. Anh nhớ em nhiều lắm – nhớ đến nỗi đau nhói trong lòng” - bức thư của DJ Koo khiến công chúng xúc động.

Ảnh: China Times

Ảnh: China Times

DJ Koo chưa nguôi ngoai nỗi buồn sau 1 năm mất vợ. Ảnh: China Times

