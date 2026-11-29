Tôi đã định từ chối lời mời dự đám cưới của chồng cũ. Chúng tôi ly hôn gần bốn năm, cuộc sống của ai cũng đã ổn định, chẳng có lý do gì để xuất hiện trong ngày vui của người từng là bạn đời. Nhưng khi gọi điện xác nhận, anh nói một câu khiến tôi suy nghĩ: “Anh muốn em đến, vì có một người em nên gặp”.

Tôi và Minh kết hôn khi cả hai còn trẻ. Những năm đầu, chúng tôi sống khá vui vẻ, nhưng càng về sau càng nhận ra mình khác nhau trong cách quản lý tiền bạc và giải quyết mâu thuẫn. Minh thường im lặng khi có chuyện, còn tôi lại muốn mọi vấn đề được nói rõ ngay lập tức. Những lần tranh cãi kéo dài khiến chúng tôi dần mệt mỏi. Cuối cùng, cả hai đồng ý ly hôn, không có người thứ ba hay chuyện phản bội.

Sau khi chia tay, chúng tôi vẫn giữ liên lạc ở mức cần thiết. Minh từng giúp tôi chuyển nhà, còn tôi cũng hỗ trợ anh hoàn tất một số giấy tờ liên quan đến căn hộ cũ. Vì vậy, khi nhận thiệp cưới, tôi không thấy khó chịu, chỉ hơi bất ngờ.

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Ngày cưới, tôi đến một mình. Minh đón tôi ở sảnh, giới thiệu cô dâu tên Thảo. Cô ấy có vẻ hơi hồi hộp, nhưng vẫn chủ động chào hỏi và mời tôi ngồi cùng bàn với vài người bạn thân của Minh. Tôi nhận ra cô ấy không hề né tránh sự có mặt của vợ cũ.

Trong lúc chờ làm lễ, Thảo ngồi xuống cạnh tôi. Cô nói đã nghe Minh kể về cuộc hôn nhân trước, nhưng không muốn chỉ biết câu chuyện qua lời anh. Cô muốn gặp tôi để hiểu rõ hơn một người từng gắn bó với Minh, nhất là những điều anh thường không nói.

Tôi hỏi cô có lo lắng khi chồng sắp cưới mời vợ cũ đến dự không. Thảo thành thật rằng ban đầu cô cũng băn khoăn. Nhưng Minh giải thích rằng sau khi ly hôn, chúng tôi không còn tình cảm và anh muốn ngày cưới không phải là dịp để giấu giếm hay làm ai khó xử.

Điều khiến tôi bất ngờ là Thảo nói cô từng gặp khó khăn trong mối quan hệ với Minh vì anh hay im lặng mỗi khi bất đồng. Cô muốn biết liệu đó có phải tính cách cố hữu của anh hay chỉ xuất hiện trong cuộc hôn nhân trước. Tôi không kể xấu Minh, chỉ nói rằng nếu cả hai không học cách nói ra điều mình nghĩ, sự im lặng sẽ khiến những chuyện nhỏ trở thành khoảng cách lớn.

Thảo cảm ơn tôi. Trước giờ làm lễ, Minh đến hỏi tôi có thấy khó chịu không. Tôi lắc đầu, nói rằng cô ấy là người tử tế và anh nên trân trọng điều đó.

Tôi ra về sau khi chúc phúc cho họ. Trên đường về, tôi hiểu vì sao Minh muốn tôi có mặt. Không phải để chứng minh điều gì với quá khứ, mà có lẽ anh muốn người phụ nữ bước vào cuộc đời mình sau này không phải sống trong những câu chuyện mơ hồ về người cũ.

Có những cuộc hôn nhân kết thúc không vì ai là người xấu. Và khi đã thật sự bước qua, chúng ta có thể chúc người từng đi cùng mình một đoạn đường được bình yên ở đoạn đường tiếp theo.