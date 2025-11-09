Quyết định gây chấn động này do chồng bà, Gui Junmin, đưa ra với hy vọng một ngày nào đó y học có thể hồi sinh bà.

Hiện nay, cơ thể của Zhan Wenlian được bảo quản trong “bình số 1” tại Viện Nghiên cứu Khoa học Sinh học Ngân Phong, tỉnh Sơn Đông, ở nhiệt độ -196°C. Viện này khẳng định cơ thể của bà vẫn ổn định, cấu trúc tế bào chưa có bất thường.

Hình ảnh ông Gui Junmin

Được biết, ông Gui Junmin luôn tránh dùng từ “chết” để mô tả vợ, coi bà như đang ngủ, chờ đến ngày y học chiến thắng ung thư phổi. Ông nói: “Nếu không, khi hồi sinh lại phải chịu khổ lần nữa, chẳng có ý nghĩa gì.” Dù chưa ai có thể đảm bảo bà sẽ hồi sinh, về mặt y học bà đã được xác định tử vong lâm sàng.

Hợp đồng bảo quản đông lạnh của Zhan Wenlian kéo dài 30 năm. Em gái 53 tuổi của bà chia sẻ sẽ cố gắng sống thêm 30 năm nữa để chờ chị trở về. Trong 8 năm qua, sức khỏe của Gui Junmin suy giảm, trải qua hai lần phẫu thuật tim. Từ năm 2020, ông sống cùng bạn gái mới nhưng nhấn mạnh: “Người đó không bao giờ thay thế được Zhan Wenlian.” Ảnh cưới và kỷ vật của vợ vẫn được giữ nguyên trong nhà.

Viện Ngân Phong thành lập năm 2015, từng hợp tác với Bệnh viện Trị Lỗ, Đại học Sơn Đông để tuyển tình nguyện viên tham gia bảo quản đông lạnh cơ thể miễn phí. Công nghệ này trên thế giới chủ yếu phát triển ở Mỹ và Nga. Khi quyết định bảo quản vợ, Gui Junmin chưa hiểu hết kỹ thuật nhưng tin tưởng: “Tôi là người thích mơ mộng, thích tưởng tượng.”

Khi Zhan Wenlian lâm trọng bệnh, ông nhận ra đây là cách duy nhất để không mất đi vợ. Sau nhiều tháng tìm hiểu, ông quyết định đưa bà tới Viện Ngân Phong, thực hiện theo hình thức hiến xác, ý nguyện mà bà từng bày tỏ trước đó.

Tháng 4/2017, bác sĩ thông báo Zhan Wenlian đang trong tình trạng nguy kịch. Trước khi rời cõi đời, bà đồng ý ngủ một giấc dài theo đề nghị của chồng. Gui Junmin nhớ lại: “Khi bà ra đi, trụ cột của thế giới tôi sụp đổ, tôi không biết phải làm gì.” Lúc đó, ông không quan tâm đến giá trị y học của công nghệ, chỉ mong bà vẫn ở lại bên mình.

Con trai ông, Gui Jiayuan, từng lên tiếng bảo vệ quyết định của cha khi bị dư luận chỉ trích, khẳng định đây là quyết định của cả hai vợ chồng. Tuy nhiên, trong những khoảnh khắc riêng tư, hai cha con ít nhắc đến Zhan Wenlian. Gui Junmin vẫn hy vọng một ngày vợ hồi sinh nhưng cũng cảm thấy bất lực, nhận ra có thể mình không kịp chứng kiến phép màu.

Ông từng nói với con trai rằng sau này cũng muốn được bảo quản đông lạnh để bên cạnh Zhan Wenlian, nếu không bà sẽ đối mặt với một thế giới hoàn toàn khác. Về bạn gái hiện tại, ông thẳng thắn: “Cô ấy thì tùy, muốn đi đâu thì đi.”

Hiện nay, trên toàn thế giới có khoảng 500 trường hợp được bảo quản đông lạnh, trong đó có 10 người Trung Quốc, nhưng chưa ai từng hồi sinh thành công. Kỹ thuật này được thử nghiệm từ năm 1967 và vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Ý tưởng bảo quản sự sống trong băng xuất phát từ một số sinh vật tự nhiên như gấu nước hay ếch Bắc Mỹ, vốn có khả năng duy trì hoạt động dưới nhiệt độ thấp.

Nguồn: HK01