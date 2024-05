Chọn "thiên đường biển" Phan Thiết làm điểm đến cho lễ 30/4 - 1/5, đừng quên mua 5 món đặc sản này làm quà

Phan Thiết, thành phố biển xinh đẹp nằm bên bờ biển Đông của Việt Nam, không chỉ nổi tiếng với những bãi biển trong xanh, cát trắng mịn màng và nắng vàng rực rỡ, mà còn là thiên đường của những tín đồ ẩm thực. Đắm mình vào không gian của những làn gió biển mát rượi, hương vị đặc sản Phan Thiết sẽ làm say lòng bất cứ ai.

Từ những món hải sản tươi sống đến những món ăn dân dã đậm chất miền biển, Phan Thiết luôn biết cách chinh phục thực khách bằng bản sắc ẩm thực độc đáo của mình. Nhưng chưa hết, ngay cả khi bạn muốn mua để mang về nhà làm quà cho người thân thì cũng đừng lo vì nơi đây có đủ cả!

Dưới đây là 5 món đặc sản mà bạn có thể mua về làm quà cho người thân:

1. Bánh rế

Bánh rế là món đặc sản được rất nhiều người lựa chọn mua về làm quà sau chuyến du lịch Phan Thiết. (Ảnh minh họa)

Trong những món đặc sản Phan Thiết mua về làm quà chắc chắn phải kể đến bánh rế. Loại bánh này có màu sắc bắt mắt và khi ăn có mùi vị thơm ngon, giòn tan trong miệng. Bánh rế Phan Thiết có nguồn gốc từ Phan Rang (Ninh Thuận) sau đó dần dần lan rộng vào miền Nam và trở thành đặc sản của Phan Thiết. Với nguyên liệu chủ yếu là khoai mì hoặc khoai lang tươi, kết hợp thêm gia vị, trải qua quy trình chế biến đầy phức tạp cho ra được chiếc bánh chất lượng thơm ngon đúng chuẩn.

Nằm trong số đặc sản Phan Thiết, bánh rế cũng là một trong những món quà được du khách yêu thích. Bánh rế rất tiện lợi trong việc đem đi di chuyển. Bởi khi mua, nhà sản xuất đã đóng gói kín sẵn trong từng túi sẵn. Tuy nhiên, tại mỗi một lò bánh lại có hương vị và độ ngon khác nhau tùy vào khẩu vị của từng người.

Giá tham khảo: Khoảng 15.000 - 20.000 đồng cho 1 bịch/10 cái. Địa chỉ tham khảo: Cửa hàng đặc sản Phan Thiết, các gánh hàng rong, các trạm dừng chân, ở các chợ Phan Thiết.

2. Bánh cốm sữa

Bánh cốm sữa Phan Thiết không chỉ thơm ngon mà còn là món quà biếu quen thuộc được nhiều du khách lựa chọn mua về làm quà tặng cho người thân cực ý nghĩa. (Ảnh minh họa)

Bánh cốm cũng là một trong những loại đặc sản Phan Thiết mua về làm quà quen thuộc. Thông thường, món bánh này sẽ được bán ở những cửa hàng đặc sản, các khu chợ Phan Thiết, các xưởng sản xuất cốm sữa.



Theo truyền thống của người Phan Thiết, họ dùng loại bánh này để làm món quà biếu Tết. Tuy nhiên, cũng bởi du lịch ngày một phát triển nên bánh cốm sữa dần dần được khách du lịch vô cùng yêu thích, và được bán vào tất cả các mùa trong năm.

Giá tham khảo: Khoảng 20.000 - 25.000 đồng/bịch. Địa chỉ tham khảo: Các cửa hàng đặc sản hoặc khu chợ tại Phan Thiết, xưởng sản xuất cốm sữa Ông Thọ, hẻm 20C Đào Duy Từ, TP. Phan Thiết.

3. Mực rim me

Mực rim me ở Phan Thiết có hương vị rất khác so với nhiều thành phố biển khác. (Ảnh minh họa)

Mực rim me tại Phan Thiết mang hương vị thơm ngon không thể nhầm lẫn so với các vùng miền khác. Sản phẩm được làm từ mực ống tươi sạch hoặc mực đã qua sơ chế, nướng chín, cán đều, kết hợp với nhiều loại gia vị từ cay tới không cay, loại cháy tỏi, loại ngũ vị hương,… Trải qua nhiều công đoạn chế biến cho ra thành phẩm mang hương vị đúng chuẩn mực rim me ngon nức tiếng Phan Thiết.

Giá tham khảo: Khoảng 35.000 - 60.000 đồng/hộp tùy trọng lượng. Địa chỉ tham khảo: Cửa hàng đặc sản Phan Thiết Khánh Hường: số 137 Tôn Đức Thắng, phường Phú Thuỷ, TP. Phan Thiết.

4. Hải sản khô

Hải sản khô chính là sự lựa chọn hợp lý nhất. (Ảnh minh họa)

Vùng biển đầy nắng và gió như Phan Thiết thì hải sản khô chính là món đặc sản làm quà ngon tuyệt vời nhất. Hải sản khô vừa có thể để trong thời gian lâu, vừa dễ ăn, dễ chế biến. Ở Phan Thiết có rất nhiều loại hải sản khô như: khô cá chỉ vàng, khô mực, tôm khô, mực rim chua ngọt, khô cá đuối, cá rim,...

Tuy có mùi hương không mấy dễ chịu và nồng nhưng hải sản khô lại được đóng gói, hút chân không rồi nên các bạn có thể yên tâm mang đi đường dài mà không phải lo lắng gì cả.

Giá tham khảo: Tùy vào mỗi loại hải sản mà sẽ có giá khác nhau. Tuy nhiên hải sản khô ở Phan Thiết giá cả rất phải chăng nên các bạn cứ yên tâm mua sắm nhé! Địa chỉ tham khảo: Chợ Phan Thiết hoặc làng chài Mũi Né đều bày bán hải sản khô rất nhiều.

5. Nước mắm

Được chế biến từ những con cá cơm tươi ngon vừa mới bắt từ biển vào, nước mắm Phan Thiết đậm đà hương vị với độ đạm cao và hương thơm nồng nàn.

Khác với nước mắm Phú Quốc, nước mắm Phan Thiết có mùi vị rất đặc trưng, chấm với bất kì thức ăn nào cũng ngon và đậm vị. Mỗi chai nước mắm đều được ngư dân chắt lọc hương vị rất kĩ càng và chất lượng. Vì thế, nước mắm Phan Thiết chính là món quà giá trị nhất trong chuyến du lịch Phan Thiết này.

Giá tham khảo: 80.000 - 180.000 đồng/lít Địa điểm tham khảo: Chợ Phan Thiết hoặc dọc làng chài Mũi Né.

Ngoài những địa điểm gợi ý kể trên, các bạn có thể tìm mua đặc sản Phan Thiết tại 1 số địa chỉ sau:

- Chợ Phan Thiết: 115 Lý Thường Kiệt, Đức Nghĩa, TP. Phan Thiết, Bình Thuận.

- Chợ làng chài Mũi Né: 321 Huỳnh Thúc Kháng, Mũi Né, TP. Phan Thiết, Bình Thuận.

- Cửa hàng đặc sản số 66: số 66 Huỳnh Thị Khá, Phú Thủy, TP. Phan Thiết, Bình Thuận.

- Cửa hàng nước mắm Hải Thành: 74 Nguyễn Thông, Phú Hài, TP. Phan Thiết, Bình Thuận.

Lưu ý khi mua đặc sản Phan Thiết làm quà

Khi có ý định mua đặc sản Phan Thiết về làm quà tặng, bạn cũng nên lưu ý một số điều sau:

- Chọn mua tại những cửa hàng uy tín để tránh mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng.

- Hãy tìm hiểu trước và mặc cả giá khi mua hàng ở chợ để mua được sản phẩm mình yêu thích với mức giá phù hợp, vì thông thường người bán thường đưa ra mức giá thách khá cao dành cho người du lịch.

- Đối với đặc sản tươi sống mua về làm quà, cần đóng gói vào thùng xốp và bảo quản cẩn thận.

- Khi mua sắm tại nơi đông người cần kiểm tra và bảo quản tư trang cẩn thận.

Trên đây là danh sách các món đặc sản Phan Thiết mua về làm quà mà bất cứ ai cũng không thể bỏ qua. Hy vọng những thông tin vừa rồi đã giúp bạn tìm được cho mình một vài món ngon ưng ý. Chúc bạn có một chuyến du lịch Phan Thiết vui vẻ và trọn vẹn bên những người thân yêu.