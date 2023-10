Chòm sao gắn với Thanh Hằng: Cự Giải của gia đình, nhiệt huyết và yếu tố đặc biệt không phải ai cũng có

Sự kiện siêu mẫu Thanh Hằng lấy chồng được nhiều người quan tâm trong thời gian qua. Sinh ra vào ngày 22/7, Thanh Hằng sở hữu hầu hết các tính cách đặc trưng của Cự Giải. Và quan điểm yêu cũng như cách cô gặp được chân ái cũng rất đúng với chòm sao này.

Cự Giải là phụ nữ của gia đình

Trong 1 talkshow Thanh Hằng từng khẳng định, mình sẽ là người mẹ tốt, người vợ đảm đang (dù lúc ấy cô chưa hề có bạn trai). Cự Giải rất yêu nhà. Dù thế giới bên ngoài vô cùng thú vị nhưng đối với Cự Giải, thế giới nhỏ bé trước mặt là nơi an toàn nhất. Và khi đã thích một ai đó, họ sẽ coi nơi đó chính là nhà của mình.

Khi ở bên Cự Giải, bạn không chỉ cảm thấy rất ấm áp mà sự ấm áp này còn chứa đựng hương vị của gia đình. Nếu những Cự Giải trước mặt luôn nghĩ đến bạn và yêu thương bạn như gia đình của họ thì rất có thể họ đã yêu bạn.

Cô dâu tháng 10 xinh đẹp rạng rỡ

"Nói về bề ngoài Hằng thích người đàn ông tóc chải xước lên, mặc áo sơ mi trắng hoặc sơ mi đen, mặc suit thì càng đẹp. Vì khi nhìn vào họ mình cảm thấy đầy sự tin cậy", gu của chị đẹp Thanh Hằng vẫn luôn là sự trưởng thành, điềm đạm và đặc biệt là mang lại cảm giác an toàn. Bởi Cự Giải có xu hướng hướng về gia đình, nơi luôn an toàn và ấm áp.

Yêu là cho đi hết mình

Cự Giải đã yêu vài mối tình sẽ dần dần cảm thấy bất an trong tình yêu, điều này không phải không có lý. Cự Giải luôn hết lòng vì tình yêu. Như Thanh Hằng từng nói: "Hằng cảm thấy rất đơn giản. Mình thấy vui mình sẽ làm tất cả, cho đi thì vẫn ở đó và mình sẽ không mưu cầu gì hơn".

Đối với Cự Giải, tình yêu có nghĩa là hết lòng cho đi, quan tâm, có thể họ không nói bằng lời (nhiều Cự Giải chỉ thể hiện tình yêu bằng hành động) nhưng mục đích của Cự Giải thì rất sâu sắc. Ngay từ đầu, họ cố gắng dành những tình cảm chân thành nhất, để đối phương cảm nhận được sự chân thành trong tình yêu và sự bao dung của Cự Giải.

Gặp được chân ái sẽ nghĩ đến kết hôn vì Cự Giải không yêu bừa bãi

Cô nàng Cự Giải từ chối tình yêu không an toàn. Trên thực tế, Cự Giải là cung hoàng đạo rất bất an, dưới vẻ ngoài mạnh mẽ là một trái tim luôn mong muốn được thấu hiểu. Có lẽ đó là lý do người đẹp Thanh Hằng không yêu quá nhiều và rất kín tiếng trong đời sống riêng.

Cự Giải không ngại chờ đợi và khi gặp được tình yêu đích thực, họ nghĩ ngay đến kết hôn.

Thanh Hằng tung ảnh cưới nhưng vẫn khuyết mặt chồng

Cô cũng bày tỏ: "Sự thấu hiểu, chia sẻ dành cho nhau nó không quá khó. Mỗi người biết lắng nghe nhau 1 chút, yêu thương nhau 1 chút thì mọi thứ sẽ bền vững thôi". Tình yêu của Cự Giải thường chậm rãi và ổn định, yêu từ cái nhìn đầu tiên hiếm khi xảy ra, điều này không phù hợp với tính cách của họ. Tình yêu của họ thường phát triển dần dần thông qua sự thấu hiểu. Nếu không chắc chắn, Cự Giải sẽ không bao giờ bắt đầu với tâm lý thử sức.

Là 1 người nhiệt huyết với đam mê và ấm áp trong tình yêu

Các cô nàng Cự Giải tính cách rất sôi nổi, năng động. Họ đam mê công việc đến mức coi đó là ngôi nhà thứ 2. Cự Giải là những người rất thực tế, họ biết rằng chỉ có làm việc chăm chỉ thì cuộc sống của mình mới hạnh phúc hơn. Như Thanh Hằng đã nói: "Hằng tạo cho mình 1 sức mạnh, cho dù không có ai bên cạnh thì Hằng vẫn tồn tại tốt, không có cảm giác chơi vơi".

Tình yêu của Cự Giải luôn tuôn chảy, dù không khoe khoang với thế giới nhưng cô ấy sẽ để bạn trải nghiệm sự bao dung, chiều chuộng, che chở, dịu dàng và ấm áp của cô ấy đối với bạn từ nhiều chi tiết khác nhau. Tình yêu của Cự Giải giống như cơn mưa xuân âm thầm làm ẩm vạn vật. Theo thời gian, bạn không thể sống thiếu cô ấy, bởi điều đặc biệt của Cự Giải là khả năng chữa lành cảm xúc.

Không phải ngẫu nhiên mà Thanh Hằng là cái tên vạn người mê. Cô nàng luôn nhiệt huyết với công việc và nghiêm túc trong tình yêu. Cô ấy cũng có rất nhiều nét đặc trưng của 1 Cự Giải đáng yêu.

Tóm lại, bạn nhất định phải yêu một Cự Giải, cô ấy sinh ra ở mặt trăng nhưng lại ấm áp như mặt trời và sẽ khiến bạn hiểu thế nào là tình yêu đích thực.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm.