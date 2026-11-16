Nhắc đến Choi Ji Woo, khán giả châu Á hẳn vẫn nhớ đến đôi mắt đẫm lệ cùng những vai diễn lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt trong Bản tình ca mùa đông hay Nấc thang lên thiên đường. Thế nhưng, ngoài đời, "nữ hoàng nước mắt" của màn ảnh Hàn Quốc lại có một phiên bản hoàn toàn khác: Vui vẻ, nhí nhảnh, thích khám phá và chẳng ngại làm những trò có phần trẻ con. Mới đây, loạt ảnh dạo chơi giữa rừng cây mùa thu của nữ diễn viên khiến nhiều người thích thú. Ở tuổi 51, Choi Ji Woo vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung và nguồn năng lượng tích cực khiến người ta nhìn thôi cũng thấy vui lây.

51 tuổi mà Choi Ji Woo vẫn hồn nhiên thế này, bảo sao ai cũng mê

Ngày 12/11, Choi Ji Woo chia sẻ trên trang cá nhân loạt hình ảnh ghi lại chuyến dạo chơi giữa thiên nhiên. Không váy áo lộng lẫy, cũng chẳng có những kiểu tạo dáng cầu kỳ thường thấy trong các bộ ảnh thời trang, nữ diễn viên xuất hiện với trang phục thoải mái gồm áo khoác dáng rộng, áo nỉ xám, quần màu kaki và một chiếc túi đeo vai nâu sẫm.

Mái tóc dài buông tự nhiên cùng cặp kính đen khiến diện mạo của cô thêm phần trẻ trung. Đứng giữa khung cảnh cây cối chuyển màu vàng, đỏ rực rỡ, Choi Ji Woo liên tục tạo dáng tinh nghịch, khi thì giơ tay che nắng, lúc lại quay lưng ngắm những tán cây ngân hạnh nhuộm vàng cả lối đi.

Đặc biệt, một trong những khoảnh khắc thú vị nhất là khi nữ diễn viên thử sử dụng thiết bị tập thể dục ngoài trời. Chẳng cần giữ hình tượng ngôi sao, cô thoải mái bật cười khi thực hiện các động tác.

Nhìn Choi Ji Woo cười hết cỡ giữa khu tập thể dục, thật khó liên tưởng đến những nhân vật nhiều nước mắt từng làm nên tên tuổi cô trên màn ảnh. Có lẽ chính sự tự nhiên ấy mới là điều tạo nên sức hút của nữ diễn viên. Không phải lúc nào cũng cần xuất hiện với hình ảnh chỉn chu tuyệt đối, Choi Ji Woo vẫn có những khoảnh khắc rất đời thường, tận hưởng niềm vui từ những hoạt động giản dị.

Và từ loạt ảnh này, người ta cũng dễ liên tưởng đến một xu hướng sống đang được nhiều người yêu thích: Tắm rừng, hay forest bathing.

"Tắm rừng" là gì mà khiến nhiều người mê đến vậy?

Nghe đến hai chữ "tắm rừng", không ít người sẽ tưởng tượng ra cảnh ngâm mình trong dòng suối mát hoặc trải nghiệm một dịch vụ nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên. Nhưng thực tế, tắm rừng chẳng cần đến nước, càng không nhất thiết phải có một chuyến du lịch đắt đỏ.

Khái niệm này bắt nguồn từ Nhật Bản, với tên gọi Shinrin-yoku, được phổ biến từ những năm 1980. Hiểu đơn giản, đây là hoạt động dành thời gian hòa mình vào không gian rừng cây, cảm nhận thiên nhiên thông qua các giác quan và tạm rời xa nhịp sống bận rộn.

Không giống những buổi trekking cần chinh phục quãng đường dài hoặc leo núi để đạt mục tiêu thể lực, tắm rừng đề cao trải nghiệm chậm rãi. Người tham gia có thể đi bộ thong thả, quan sát những tán lá, lắng nghe tiếng chim, cảm nhận không khí và chú ý đến những thay đổi nhỏ của cảnh vật.

Điều thú vị là chẳng cần phải làm gì đặc biệt. Không có áp lực phải đi đủ 10.000 bước, đốt cháy bao nhiêu calo hay chụp được bao nhiêu bức ảnh đẹp. Chỉ cần dành một khoảng thời gian hiện diện giữa thiên nhiên, giảm bớt sự phân tâm từ điện thoại và cho bản thân cơ hội nghỉ ngơi.

Những khoảnh khắc Choi Ji Woo dạo bước giữa rừng lá vàng, ngước nhìn tán cây, cúi xuống bên những khóm hoa nhỏ hay vui vẻ thử cây tập thể dục ngoài trời phần nào gợi nhắc tinh thần ấy. Dĩ nhiên, nữ diễn viên không tuyên bố cô đang thực hành một liệu trình tắm rừng hay xem đây là bí quyết chống lão hóa. Nhưng cách cô tận hưởng chuyến đi khiến nhiều người có thể nhận ra sức hấp dẫn của việc dành thời gian cho thiên nhiên.

Không phải thần dược trẻ lâu, nhưng thiên nhiên có thể giúp chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn

Điều khiến tắm rừng được quan tâm không chỉ nằm ở những bức ảnh đẹp trên mạng xã hội. Trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu cũng tìm hiểu mối liên hệ giữa việc tiếp xúc với thiên nhiên và sức khỏe tinh thần.

Một nghiên cứu tổng quan và phân tích gộp công bố trên tạp chí Frontiers in Psychology năm 2026 ghi nhận việc tắm rừng có liên quan đến những cải thiện ngắn hạn ở một số chỉ số như nhịp tim và cảm giác căng thẳng, lo âu.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng chất lượng bằng chứng hiện vẫn còn hạn chế. Tắm rừng nên được xem là một hoạt động hỗ trợ sức khỏe và thư giãn, không phải phương pháp điều trị bệnh hay bí quyết đã được chứng minh có thể ngăn chặn lão hóa.

Dù vậy, không khó để hiểu vì sao những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên lại được yêu thích.

Sau một tuần liên tục nhìn màn hình máy tính, trả lời tin nhắn công việc, chạy theo những cuộc họp và lịch trình dày đặc, đôi khi điều con người cần chỉ là một khoảng không gian không có quá nhiều yêu cầu. Đi dạo giữa hàng cây, cảm nhận nắng chiếu qua tán lá, hít thở không khí trong lành hoặc ngồi yên quan sát cảnh vật có thể trở thành cách đơn giản để tạm rời khỏi những áp lực thường ngày.

Với phụ nữ ngoài 40 hay 50 tuổi, khi công việc, gia đình và vô số trách nhiệm dễ chiếm gần hết quỹ thời gian, việc dành một buổi cho bản thân càng trở nên đáng quý. Không cần phải đi tới một khu rừng nổi tiếng ở Hàn Quốc hay Nhật Bản, chị em hoàn toàn có thể bắt đầu bằng việc đi bộ trong công viên nhiều cây xanh, ghé một khu vườn yên tĩnh hoặc lựa chọn tuyến đường dạo chơi ít xe cộ.

Thử cất điện thoại một lúc, đi chậm hơn bình thường, quan sát cây cối và để đầu óc được nghỉ ngơi. Nếu muốn, có thể rủ người thân hoặc bạn bè cùng đi để trải nghiệm thêm vui vẻ.

Và cũng đừng biến việc thư giãn thành một nhiệm vụ mới cần hoàn thành thật xuất sắc. Tắm rừng không có bảng thành tích, không yêu cầu phải chụp ảnh thật đẹp hay đăng lên mạng xã hội để chứng minh mình đang sống lành mạnh.

Nhìn lại loạt ảnh của Choi Ji Woo, điều đáng yêu nhất có lẽ không nằm ở việc nữ diễn viên trông trẻ hơn tuổi bao nhiêu. Đó là cách cô vẫn giữ được sự hào hứng trước những điều rất bình thường: Một hàng cây vàng rực, con đường phủ lá hay vài phút vui đùa bên thiết bị tập thể dục. Ở tuổi 51, Choi Ji Woo vẫn có thể cười rạng rỡ, nghịch ngợm và tận hưởng một buổi dạo chơi như thế.

Còn bí quyết trẻ lâu có thật sự nằm ở việc "tắm rừng" hay không thì chưa ai chứng minh được. Nhưng ít nhất, một buổi chiều giữa thiên nhiên có thể giúp chúng ta nhận ra rằng đôi khi sống vui vẻ cũng chẳng cần điều gì quá cầu kỳ.