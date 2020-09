Choáng với "tình trường" của nữ nghi phạm bắt cóc bé 2 tuổi ở Bắc Ninh

Theo PV CAND, có lẽ hiếm có người phụ nữ nào sống bạt mạng và có tình trường như Nguyễn Thị Thu, SN 1988, quê ở TP Cao Bằng - đối tượng bắt cóc cháu Nguyễn Cao Gia Bảo, 2 tuổi ở TP Bắc Ninh.

Nhìn Nguyễn Thị Thu, không ai nghĩ cô ta lại được nhiều người đàn ông để ý. Nhưng khi biết về tiểu sử, tình trường thì nhiều người phải "choáng".

Đối tượng sinh ra trong gia đình phức tạp, nhiều người có tiền án, tiền sự. Chị gái của Thu từng lĩnh án 15 năm tù về tội buôn bán trẻ em sang Trung Quốc, hiện đã ra tù một thời gian do được giảm án. Bố mẹ của Thu cũng từng lĩnh án tù và đã qua đời. Thu có thời gian bán bánh rán trên địa bàn TP Cao Bằng.

Năm 16 tuổi, Thu phạm tội trộm cắp tài sản, phải đi cơ sở giáo dục bắt buộc để học tập, cải tạo. 3 năm sau, vào năm 2008, Thu trở về địa phương, kết hôn với anh Đàm Mạnh Hùng. Năm 2010 Thu sinh con gái đầu lòng.

Cơ quan CSĐT xác định, bạn trai của Thu (trái) không liên quan đến vụ việc. Ảnh: Zing

Không dễ dàng chấp nhận cuộc sống nhàm chán với người chồng không nghề nghiệp. Thu thường xuyên lên mạng xã hội "đong" những người đàn ông khác. Cũng nhờ qua mạng, Thu quen với anh Đặng Văn Bằng ở Yên Sơn, Tuyên Quang.



Thu nói dối anh Bằng là chưa có chồng con, buôn bán ở quê, bố mẹ mất hết nên không còn điểm dựa. Thương hoàn cảnh của Thu, anh Bằng dần dần có tình cảm. Cuối năm 2017, Thu bỏ chồng, bỏ con từ Cao Bằng sang Tuyên Quang tìm anh Bằng.

Mặc dù không biết gốc tích của Thu nhưng thấy con trai có tình cảm sâu nặng với Thu nên gia đình anh Bằng đã đồng ý cưới cô ta về làm dâu.

Khoảng tháng 12/2018, trong lúc Thu mang bầu được khoảng 5 tháng thì anh Bằng tình cờ nhận được tin nhắn của anh Hùng - chồng cũ của Thu - nói rằng, Thu là vợ của anh Hùng, hiện vẫn có đăng ký kết hôn. Đến lúc đó, Thu mới khóc lóc nói rằng đúng là đã có chồng nhưng cuộc sống không hạnh phúc nên phải trốn đi.

Quá sốc về nhân thân của vợ, anh Bằng yêu cầu Thu về Cao Bằng giải quyết dứt điểm việc ly hôn với anh Hùng để có thể hợp pháp sống với nhau và khai sinh cho con. Tuy nhiên, Thu về Cao Bằng nhưng không ly hôn với anh Hùng mà chỉ chơi vài hôm rồi bỏ sang Lạng Sơn sinh sống, chặn luôn số điện thoại, không cho anh Bằng liên lạc nữa.

Tại Lạng Sơn, Thu quen và sinh sống như vợ chồng với anh Phùng Văn Hậu, SN 1992. Để che giấu nhân thân, Thu lấy tên là Triệu Tuyết Mai, SN 1990 ở Hữu Lũng, Lạng Sơn. Thời gian này Thu nói với anh Hậu là mang thai đôi nhưng không đồng ý để anh Hậu đưa đi khám. Ít lâu sau, Thu đổi số điện thoại, khóa Facebook, cắt đứt liên lạc. Anh Hậu về Hữu Lũng - nơi Thu giới thiệu là quê tìm nhưng không được nên đành bất lực.



Phòng trọ nơi Thu bắt cóc bé trai rồi đưa về lúc bị niêm phong. Ảnh: LĐ

Sau khi bỏ anh Hậu, Thu về Bắc Ninh xin làm công nhân. Tại Bắc Ninh, Thu quyết định quay lại với anh Bằng nên liên hệ lại và nói với anh Bằng là đã sinh con trai, hiện đang gửi ở quê cho chị gái nuôi.

Thấy Thu nói có con, anh Bằng nhiều lần đề nghị Thu cho về quê thăm con nhưng Thu không đồng ý, bảo cho số điện thoại của chị gái để gọi Facetime nhìn con nhưng Thu bảo là chị gái không có điện thoại smart phone. Sau đó, Thu gửi cho anh Bằng tấm ảnh trẻ con, nói là con của hai người.

Tháng 7/2020, anh Bằng từ Hà Nội về Bắc Ninh sống với Thu 2 tuần, sau đó để xe máy lại cho Thu đi làm, đồng thời tha thiết muốn tổ chức lại đám cưới để con có bố có mẹ. Có lẽ, cũng vì thế nên người đàn bà này đã tìm cách bắt cóc trẻ con với mục đích lấy anh Bằng.

Để thực hiện ý định trên, ngày 21/8 tại công viên Nguyễn Văn Cừ (TP Bắc Ninh, Bắc Ninh), Thu lợi dụng việc bố cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi) vào mua nước đã dụ dỗ, bế cháu Bảo lên xe máy rồi đưa đi.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang, Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an đã giải cứu an toàn cháu Bảo tại nhà bạn trai của Thu ở Tuyên Quang.

Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, bạn trai của đối tượng bắt cóc cháu bé 2 tuổi tại TP Bắc Ninh không liên quan đến vụ việc.