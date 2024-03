Choáng với học phí của top trường quốc tế đắt đỏ TOP 1 Việt Nam, cao nhất gần 1 tỷ đồng/năm

Với mong muốn cho con em được bồi dưỡng thành tài, tiếp cận với nền giáo dục của các quốc gia tiên tiến nên nhiều phụ huynh đã gửi gắm con vào những trường quốc tế tại Việt Nam. Đáng nói, đi kèm với chất lượng giáo dục và cơ sở vật chất hiện đại, nhiều ngôi trường quốc tế (hay còn được biết đến là cơ sở giáo dục liên cấp có vốn đầu tư nước ngoài) sở hữu mức học phí hàng trăm triệu đồng một năm, thậm chí lên đến gần tỷ đồng.

Được biết, các trường này tăng học phí dần từ mầm non đến cấp trung học. Học phí ở nhiều trường tăng đều đặn hàng năm, có khi tăng tới vài chục triệu đồng.

Dưới đây là top những trường quốc tế có học phí cao nhất Việt Nam

Khu vực TP. Hà Nội

1. Trường quốc tế Liên Hợp Quốc - UNIS

UNIS được thành lập năm 1988, là một trong những trường quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Học phí của trường thấp nhất là 12.570 USD (khoảng 309 triệu đồng), áp dụng khi thanh toán toàn bộ một lần đối với lớp mẫu giáo bé học tại trường đến 14h. Mức cao nhất là lớp 11-12 với 36.920 USD (khoảng 910 triệu đồng), nếu trả một lần. Nếu trả theo từng học kỳ, học sinh phải chịu thêm 4% phí hành chính.

Ngoài học phí, học sinh phải đóng một số khoản phí như phí nhập học là 1.200 USD (khoản phí bắt buộc và không thể chuyển nhượng) (khoảng 29 triệu đồng), phí đi xe bus là 1.100 USD/năm (khoản phí không bắt buộc) (khoảng 27 triệu đồng)...

Học phí theo cấp Mầm non - Tiểu học - Trung học của trường lần lượt là: 309 - 614 triệu đồng, 760 triệu đồng, 803 - 910 triệu đồng.

Trường quốc tế Liên Hợp Quốc - UNIS

2. Trường quốc tế Anh Việt Hà Nội - BIS

BIS được thành lập từ năm 2013. Để vào trường, tất cả học sinh phải làm bài kiểm tra đầu vào. Nhà trường có thể yêu cầu cung cấp chứng nhận kết quả học tập, học bạ, thư giới thiệu từ trường cũ hoặc yêu cầu học sinh tham gia một buổi phỏng vấn để xác định trình độ.

BIS có mức học phí khoảng 317 đến 896 triệu đồng, tùy từng khối lớp. Trong đó, học sinh lớp 12 đóng mức cao nhất, tăng 33 triệu đồng so với năm ngoái. Ở giai đoạn đăng ký và nhập học, phí kiểm tra đầu vào là khoảng 5 triệu đồng, phí nhập học 25,2 triệu đồng.

Học phí theo cấp Mầm non - Tiểu học - Trung học của trường lần lượt là: 317 - 472 triệu đồng, 607 - 679 triệu đồng, 782 - 896 triệu đồng.

Trường quốc tế Anh Việt Hà Nội - BIS

3. Trường Quốc tế Hà Nội - HIS

HIS được công nhận bởi Hội đồng các trường quốc tế (CIS) và New England Association of Schools and Colleges. Trường cung cấp chương trình tú tài quốc tế ở các bậc học phổ thông. Học sinh sẽ được xem xét, kiểm tra năng lực khi đăng ký xét tuyển vào trường.

Giống như nhiều trường quốc tế khác, phụ huynh có thể lựa chọn đóng học phí cho con một lần cho toàn năm học hoặc đóng theo kỳ, quý. Tuy nhiên, đóng cả năm sẽ lợi nhất bởi mức học phí sẽ thấp nhất.

Học phí theo cấp Mầm non - Tiểu học - Trung học của trường lần lượt là: 418 triệu đồng, 567 - 578 triệu đồng, 625 - 673 triệu đồng.

Trường Quốc tế Hà Nội - HIS

4. Trường quốc tế ParkCity Hà Nội - ISPH

ISPH là trường Quốc tế cho học sinh từ 3-18 tuổi. ISPH cung cấp chương trình học ưu việt được xây dựng dựa trên Chương trình Giáo dục Quốc gia của Vương quốc Anh bao gồm các chứng chỉ Cambridge IGCSE và A-Level được quốc tế công nhận.

Học phí theo cấp Mầm non - Tiểu học - Trung học của trường lần lượt là: 359 triệu đồng, 437 - 551 triệu đồng, 551 - 646 triệu đồng.

Trường quốc tế ParkCity Hà Nội - ISPH

Khu vực TP.HCM

1. Trường quốc tế TP.HCM - ISHCM



Đây luôn là ngôi trường nằm trong top những trường có mức học phí cao ngất ngưởng tại khu vực TP.HCM và trên cả nước. Năm 2023 - 2024, học phí của hai khối 11 và 12 chạm mốc kỷ lục 932,6 triệu đồng/năm, tăng 61,3 triệu đồng so với năm học 2022 - 2023. Còn mức học phí từ lớp 1 đến lớp 10 dao động từ 624 đến 809 triệu đồng/năm.

Đồng thời, để duy trì việc học hằng năm, phụ huynh sẽ phải đóng thêm khoảng 67,5 triệu đồng/năm (đóng lẻ theo từng năm một từ lớp 1 - 12) và 337,5 triệu đồng nếu đóng toàn khóa từ lớp 1 - 10. Như vậy, trung tổng số tiền phụ huynh phải đóng để con theo học trường này có thể lên tới 1 tỷ đồng/năm học.

Học phí theo cấp Mầm non - Tiểu học - Trung học của trường lần lượt là: 255 - 457 triệu đồng, 624 - 684 triệu đồng, 774 - 923 triệu đồng.

Trường quốc tế TP.HCM - ISHCM

2. Trường Quốc tế Nam Sài Gòn - SSIS

SSIS được thành lập từ năm 1997, với mục đích đáp ứng nhu cầu giáo dục Mỹ ngày càng tăng cho cả cư dân địa phương và gia đình người nước ngoài. Trường cung cấp chương trình giảng dạy tiêu chuẩn Mỹ cho các lớp từ EC (Early Childhood - Giai đoạn ấu thơ) đến lớp 12, bên cạnh chương trình văn bằng IC và khóa học AP.

Học phí theo cấp Mầm non - Tiểu học - Trung học của trường lần lượt là: 454 - 516 triệu đồng, 629 triệu đồng, 671-790 triệu đồng.

Trường Quốc tế Nam Sài Gòn - SSIS

3. Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN)

Trường AISVN được thành lập năm 2006 với tầm nhìn một trường quốc tế phổ thông liên cấp, từ cấp mẫu giáo đến lớp 12, không giới hạn về số lượng học sinh là người Việt Nam, hoạt động theo tiêu chí phi lợi nhuận. Ngoài khoản học phí, học sinh khi mới vào trường sẽ cần đóng 1 số khoản phí khác như phí hồ sơ đầu vào, phí ghi danh, phí chương trình phát triển Anh ngữ bổ sung....

Học phí theo cấp Mầm non - Tiểu học - Trung học của trường lần lượt là: 280 - 350 triệu đồng, 450 - 500 triệu đồng, 600 - 725 triệu đồng.

AISVN là trường quốc tế được quan tâm trong thời gian gần đây vì vụ việc 1.400 học sinh phải nghỉ học trong ngày 18/3 bởi hầu hết giáo viên không đến trường do bị nợ lương, bảo hiểm.

Theo dữ liệu của ISC Research, số lượng trường quốc tế ở Việt Nam ước tính khoảng hơn 120 trường từ mầm non đến trung học phổ thông, tập trung chủ yếu ở Hà Nội và TPHCM. Còn theo khảo sát của International Schools Database năm 2022, học phí của các trường quốc tế ở Việt Nam thuộc top đầu trong khu vực châu Á và Đông Nam Á về mức độ đắt đỏ.

Theo đó, Hà Nội và TP.HCM nằm trong top 10 thành phố có mức học phí cao nhất dành cho các trường quốc tế tại châu Á. Cụ thể, Hà Nội xếp ở vị trí thứ 7 với mức học phí trung bình là 19.505 USD/năm (khoảng 483 triệu đồng), cao nhất là 28.820 USD/năm (khoảng 713 triệu đồng). TP.HCM xếp ở vị trí thứ 9 với mức học phí trung bình là 16.078 USD/năm (khoảng 398 triệu đồng), cao nhất lên đến 25.344 USD/năm (khoảng 627 triệu đồng).

Nếu so sánh với các nước ở khu vực Đông Nam Á, mức học phí các trường quốc tế ở Hà Nội và TP.HCM đứng thứ hai, chỉ xếp sau Singapore. Mức học phí trung bình của các trường quốc tế ở Singapore là 21.386 USD/năm (khoảng 529 triệu đồng), cao nhất là 38.531 USD/năm (khoảng 954 triệu đồng).