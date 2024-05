Choáng với hóa đơn tiền điện

.Những ngày đầu tháng 5, trên các diễn đàn, trang mạng xã hội, nhiều người dí dỏm rủ nhau khoe độ "giàu có" qua hóa đơn tiền điện. Hàng loạt hóa đơn tiền điện phải trả ít thì gần 1 triệu đồng, nhiều thì lên đến 4-5 triệu đồng được cư dân mạng nhiệt tình chia sẻ.

Nhiều người cho biết đang "nhức đầu, chóng mặt" hoặc "muốn xỉu ngang" khi đọc thông báo hóa đơn tiền điện ít thì tăng thêm vài trăm ngàn đồng, nhiều thì tốn thêm một vài triệu đồng so với tháng trước.



Trên một nhóm cộng đồng, status "dân chơi giờ đừng khoe đồ hiệu nữa, khoe bill tiền điện đi" chỉ sau hơn 20 phút đã thu hút hơn 100 bình luận. Nhiều thành viên của cộng đồng này cho biết hóa đơn tiền điện tháng 4 tăng đến 40%-50%, thậm chí là gấp đôi so với tháng 3.

Sử dụng máy lạnh trong điều kiện nắng nóng làm tiêu tốn rất nhiều điện năng. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Anh Nguyễn Trường Hải (ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) nói vui là "muốn sang chấn tâm lý" vì tiền điện tháng 4 vọt lên mức 1,6 triệu đồng, tăng 400.000 đồng so với tháng 3. Anh Trần Văn Thái (ngụ quận 3, TP HCM) thì phản ánh hóa đơn tiền điện tháng 4 gần 5 triệu đồng, tăng gần 2 triệu đồng so với tháng trước.

"Nhà có 2 tủ lạnh, 3 máy lạnh mở 24/24. Vợ con tôi đã quen dùng máy lạnh khoảng 23-24 độ C, mấy ngày nắng nóng phải chỉnh xuống 20-21 độ C mới đủ mát. Biết là tiền điện sẽ đội lên cao nhưng nóng quá, không xài không được" - anh Thái bộc bạch.

Giải thích lý do hóa đơn tiền điện tháng 4 tăng đột biến, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC), cho biết trong tháng 4, sản lượng điện sinh hoạt tại TP HCM tăng 12% so với tháng 3 và tăng 20% so với tháng 4-2023.

"Trong số 2,47 triệu khách hàng là hộ gia đình trên địa bàn thành phố, có đến 1,8 triệu khách hàng sử dụng điện từ bậc 4 trở lên (chiếm 75% tổng số khách hàng hộ gia đình). Số khách hàng sử dụng bậc 6 đã tăng lên 44% (tháng bình thường chỉ chiếm khoảng 25%)" - ông Kiên nêu số liệu.

Theo ông Kiên, ngay từ những ngày đầu tháng 4, EVNHCMC đã dự báo tình hình và liên tục có những cảnh báo gửi tới các khách hàng về việc hóa đơn tiền điện tháng 4 sẽ tăng đột biến.

Trong tháng 4, toàn TP HCM tiêu thụ hơn 2,75 tỉ KWh điện, tăng 12,44% so với tháng 3. Đỉnh điểm, ngày 26-4 tiêu thụ đến 103,46 triệu KWh - mức cao nhất từ trước đến nay.

"Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nền nhiệt tháng 5 có giảm so với tháng 4 nhưng vẫn còn ở mức cao. Vì vậy, EVNHCMC đề nghị khách hàng, các hộ gia đình thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, đặc biệt là các thiết bị làm mát như máy lạnh, quạt hơi nước…" - ông Kiên nói.

Trước tình hình trên, UBND TP HCM cũng đã ban hành Công văn số 2325 ngày 26-4-2024 về đẩy mạnh tiết kiệm điện và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn thành phố trong mùa khô, năm 2024 và các năm tiếp theo.

Trong đó, riêng với các hộ gia đình, cần thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm điện trong hộ gia đình, tắt thiết bị khi không sử dụng, sử dụng máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ C trở lên, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên trong nhà.