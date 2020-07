Choáng trước nhan sắc thật của mỹ nhân Hoa ngữ qua hình chưa được chỉnh sửa: Angelababy hay Địch Lệ Nhiệt Ba đều rất khác

Trang QQ mới đây đã tổng hợp những hình ảnh lộ nhan sắc thật mà các mỹ nhân Hoa ngữ không bao giờ muốn nhìn lại. Đây hoàn toàn là những bức hình do người qua đường chụp và không sử dụng công nghệ chỉnh sửa ảnh.

Mỹ nhân đầu tiên có mặt trong danh sách là Địch Lệ Nhiệt Ba. Trong bức hình này, "mỹ nhân Tân Cương" hoàn toàn mất điểm khi lộ da mặt bóng dầu, có phần căng cứng. Khi lộ bức ảnh này, nhiều người cho rằng, nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba không đẹp xuất sắc như mọi người vẫn ca ngợi.

Đứng dưới ánh nắng và trước ống kính của các nhiếp ảnh gia phương Tây, nhan sắc Dương Mịch hoàn toàn bị dìm hàng. Trong bức hình này, Dương Mịch lộ da kém mịn màng, đuôi mắt xuất hiện nhiều nếp nhăn, khiến người đẹp già hơn tuổi thực.

Khuôn mặt của Phạm Băng Băng dưới ống kính máy ảnh với độ nét cao hoàn toàn làm lộ hết những nhược điểm trên gương mặt người đẹp. Làn da kém mịn màng cùng phần make up trắng quá lố khiến nhan sắc Phạm Băng Băng kém sang hơn mọi khi.

Sau khi sinh con, nhan sắc Triệu Lệ Dĩnh thăng hạng rất nhiều và nhận vô số lời khen từ công chúng. Tuy nhiên, trước khi sinh con, Triệu Lệ Dĩnh cũng thường xuyên bị soi nhan sắc thật với những bức hình do người qua đường chụp. Trong những bức hình do người qua đường chụp trước kia, nhan sắc thật của Triệu Lệ Dĩnh lộ khuyết điểm làn da kém mịn màng căng bóng, nước da cũng đen hơn hình do studio đăng tải.

Nhìn bức hình này, nhiều người nhận xét rằng, trông Tôn Lệ khá mệt mỏi và kém rạng rỡ.

Trong bức hình này Lý Băng Băng lộ làn da kém căng mịn và rạn rỡ, phần cổ của người đẹp cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn. Tuy nhiên, ở độ tuổi 47 của Lý Băng Băng thì điều này cũng không có gì quá khó hiểu.

Mặc dù đánh một lớp trang điểm khá dày trên khuôn mặt nhưng Angelababy cũng không thể che được những cục mụn trên trán. Điểm chú ý khác trong bức hình chính là đôi mắt cuồng thâm của Angelababy.

Lý Tiểu Lộ trong bức hình này lộ nhan sắc có phần biến dạng sau khi thẩm mỹ. Gương mặt cứng đơ thiếu tự nhiên.

Nguồn: QQ