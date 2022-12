Choáng ngợp với 'Avatar 2'

13 năm trước, Avatar ra đời và lập tức trở thành một trong những kiệt tác của nhân loại. Tính đến hiện tại, tác phẩm vẫn đang đứng đầu danh sách phim ăn khách nhất mọi thời với doanh thu gần 3 tỷ USD. Trước khi dự án thành công vang dội, đạo diễn James Cameron đã lên ý tưởng thực hiện hậu truyện từ năm 2006. Ông ấp ủ kế hoạch ra mắt thêm 3 phần tiếp theo, bắt đầu với The Way of Water .

Với kinh phí xấp xỉ 400 triệu USD, đây là một trong những bom tấn đắt đỏ nhất trong lịch sử. Phim có nhiều thay đổi hấp dẫn, đồng thời cài cắm những tình tiết làm bàn đạp để mở rộng “vũ trụ” Avatar trong các phần tiếp theo.

Trở lại hành tinh Pandora

Chuyện phim tiếp nối những sự kiện ở phần trước, sau khi Jake Suly (Sam Worthington) quyết định ở lại hành tinh Pandora để sống cùng người Navi. Sau nhiều năm, anh kết hôn với công chúa Neytiri (Zoe Saldana) và xây dựng gia đình hạnh phúc với bốn người con, trong đó có một cô con nuôi tên Kiri (Sigourney Weaver).

Tuy nhiên, người Trái Đất vẫn chưa ngừng tham vọng thôn tính Pandora. Họ tiếp tục trở lại để thực hiện kế hoạch tiêu diệt tộc Navi hòng chiếm đoạt hành tinh này làm thuộc địa. Không còn cách nào khác, gia đình Jake phải rời bỏ quê hương, chạy trốn đến vùng đất thủy tộc Metkayina để trú nạn.

Kịch bản phim đơn giản, vẫn đi theo mô-típ quen thuộc của dòng phim hành động khi để cho hai tuyến thiện – ác đối đầu. Song, đạo diễn kiêm đồng biên kịch James Cameron vẫn biết cách cài cắm nhiều diễn biến để lôi kéo khán giả. Một số sự kiện gắn liền với Avatar , nhưng những ai chưa xem phần trước vẫn có thể nắm được câu chuyện với tư cách một tác phẩm độc lập.

Để lấp đầy khoảng cách 13 năm, đạo diễn dùng đoạn đầu để khơi gợi ký ức người xem bằng cách lướt qua hành tinh Pandora và người Navi. Tuy nhiên, phim có thông điệp khác hẳn phần một, nhất là câu chuyện về Jake Sully. Ở phần đầu, anh được xây dựng như là người hùng của tộc Navi. Đến phần 2, Jake đơn giản là người đàn ông của gia đình, phải tìm cách bảo vệ vợ con như mọi người đàn ông khác.

Bên cạnh cuộc chiến với quân Trái Đất, Jake cũng gặp nhiều khó khăn khi các con đều bước sang tuổi dậy thì. Anh phải tìm cách dạy từng người bài học trưởng thành, biết cách chấp nhận những mất mát trong cuộc sống. Thông qua gia đình Jake, phim làm nổi bật thông điệp về tình thân. Khi rơi vào tình huống nguy cấp nhất, chỉ có gia đình luôn sẵn sàng bên cạnh, bảo vệ ta bằng mọi cách.

Đại tiệc về kỹ xảo

Giống phần một, phim gây ấn tượng mạnh về phần nhìn, đặc biệt là các phân đoạn được dựng bằng kỹ xảo vi tính. Hành tinh Pandora hiện lên huyền ảo với những khung hình hút mắt. Tất cả chi tiết đều được chăm chút, từ những con rồng núi Banshee bay lượn trên trời, loài báo Thanator sống trong rừng sâu đến chủng tộc Navi với làn da xanh biếc và đôi mắt màu hổ phách.

Bối cảnh hành tinh Pandora được mở rộng hơn. Càng về cuối, người xem bước vào cuộc phiêu lưu cùng gia đình Jake khám phá đại dương. Họ phải học cách bơi lượn giữa biển sâu, thuần phục loài rồng nước để làm quen với hệ sinh thái mới. Đặc biệt, Tulkun - loài sinh vật vĩ đại nhất biển cả - xuất hiện hoành tráng với kích thước đồ sộ, từng chi tiết hiện lên sống động.

Với kinh nghiệm hơn 40 năm làm phim, James Cameron thực sự làm chủ tác phẩm, xứng danh bậc thầy thể loại phim hành động, khoa học viễn tưởng. Các phân cảnh hành động của Avatar 2 mang đến cho người xem cảm giác choáng ngợp. Đạo diễn liên tục chiêu đã người xem bằng những cảnh đánh nhau dồn dập giữa đội quân Trái Đất và người Navi. Cảnh cháy nổ, rượt đuổi diễn ra xuyên suốt giúp duy trì không khí căng thẳng, hồi hộp.

Nhà làm phim tận dụng tối đa công nghệ 3D, tạo nên nhiều hiệu ứng hấp dẫn kích thích thị giác người xem. Phần hình ảnh được phục dựng bằng đồ họa cao cấp nên cho tạo hình sắc nét, chuyển động mượt mà hơn hẳn phần một. Biểu cảm khuôn mặt các nhân vật, cách họ đi đứng và trò chuyện cũng sinh động, trông thật và tự nhiên hơn.

Ngay từ những suất chiếu sớm, tác phẩm nhanh chóng nhận “cơn mưa” lời khen từ giới phê bình. Trước ngày phát hành toàn cầu, phim đã gây chú ý khi nhận 2 đề cử cao quý tại Quả cầu Vàng 2023 bao gồm Phim điện ảnh xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc.

Thế nhưng, Avatar 2 vẫn tồn tại không ít điểm trừ. Với thời lượng 192 phút, tác phẩm tương đối dài và dễ gây mệt người xem. Một số thông điệp còn cũ, chẳng hạn như câu chuyện về sức mạnh của thiên nhiên, ý nghĩa về tình thân và gia đình.

Nhìn chung, Avatar 2 vẫn là một bom tấn đậm tính giải trí, không phụ lòng chờ đợi sau nhiều năm của khán giả. Đây thực sự là lựa chọn không thể bỏ qua đối với những ai yêu thích dòng phim hành động.