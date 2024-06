Một video teaser cho tập tiếp theo của chương trình giải trí "Now I’m Alone" của TV Chosun đã vừa được tung ra. "Now I’m Alone" là một chương trình thực tế ghi lại ngắn gọn cuộc sống của những người độc thân sau ly hôn. Chương trình mô tả hành trình thích ứng với thế giới "độc thân" của các nhân vật tham gia chương trình cũng như việc họ chuẩn bị cho một bước nhảy vọt khác trong đời sống cá nhân.

Chương trình lần này có sự tham gia của nữ diễn viên Cho Yoon Hee - người từng kết hôn với nam diễn viên Lee Dong Gun vào năm 2017. Cả hai có chung một con gái vào tháng 12 năm đó nhưng đã ly hôn vào năm 2020. Trong video giới thiệu, Cho nói: "Tôi đã ngủ không ngon trước khi ly hôn. Tôi đã gặp những cơn ác mộng như thế. Tôi gặp ác mộng mỗi ngày".

Trước khi tham gia "Now I’m Alone" của TV Chosun, Cho Yoon Hee đã xuất hiện trên chương trình giải trí "Brave Solo Parenting: I Rise" của JTBC vào năm 2021. Trong chương trình này, cô đã tiết lộ cuộc sống hàng ngày của cô khi một mình nuôi con gái Roa. Cô cho biết Lee Dong Gun và con gái của họ gặp nhau vào Chủ nhật hàng tuần.

Trong khi đó, cũng như Cho Yoon Hee, Lee Dong Gun cũng đã từng xuất hiện trên truyền hình và chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn của mình. Nam diễn viên của phim "Chàng trai nhóm máu B" tham gia chương trình giải trí SBS "My Little Old Boy" vào năm ngoái và trong chương trình, anh thú nhận rằng đã ba năm trôi qua kể từ khi ly hôn nhưng mọi thứ như chỉ vừa mới diễn ra.

Lee Dong Gun cũng cho biết câu hỏi mà anh ghét nhất khi bị hỏi là: "Tại sao hai người lại ly hôn?".

"Khi tôi trả lời họ, họ chỉ nhổ vào mặt tôi. Không có lý do gì để giải thích điều đó cả" - Lee Dong Gun thú nhận - "Có rất ít người đứng về phía tôi khi tôi ly hôn".

Trước đó, vào tháng 5/2020, trong tuyên bố ly hôn của mình, Lee Dong Gun và Cho Yoon Hee cho biết nguyên nhân là do cả hai có những bất đồng không thể hòa giải. Ngay sau đó, công ty King Kong by Starshipj của Cho Yoon Hee cho biết cặp đôi đã chính thức đường ai nấy đi vào ngày 22/5.

"Chúng tôi rất buồn khi phải thông báo tin tức này" - đại diện công ty cho biết trong tuyên bố vào thời điểm đó - "Vào ngày 22/5, Cho Yoon Hee đã chính thức ly hôn Lee Dong Gun sau khi hoàn tất các thủ tục tại Tòa án gia đình Seoul. Khi thông báo tin tức bất ngờ tới công chúng, chúng tôi mong rằng sẽ có được sự thấu hiểu của những người đã từng ủng hộ và yêu mến cặp đôi này. Cho Yoon Hee sẽ làm việc chăm chỉ để trở lại trong tương lai".

Về phía công ty quản lý của Lee Dong Gun cũng chia sẻ sự tiếc nuối khi cặp đôi không còn bên nhau: "Lee Song Gun đã đưa ra quyết định ly hôn sau khi suy nghĩ nghiêm túc. Chúng tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người bận lòng. Lee Dong Gun sẽ chăm chỉ hơn để làm tốt vai trò diễn viên".