Cho vợ về quê ngoại 3 ngày ăn Tết, tôi lặng người khi phát hiện cuộc hẹn bí mật của cô ấy

Tôi 34 tuổi, làm kỹ thuật cho một công ty cơ khí ở thành phố. Lấy vợ được 6 năm, có 1 bé trai 4 tuổi. Mấy năm trước, Tết đến là vợ tôi lại về quê ngoại trước 1 ngày, ở đó tầm 1 ngày rưỡi rồi quay về nhà nội. Tôi vốn không thoải mái lắm, nhưng vì đường xa gần 200km, đi lại vất vả, nên cũng xuôi theo.

Năm nay, tôi chủ động nói thôi thì cho cô ấy về hẳn 3 ngày. Tôi nghĩ mình thoáng hơn một chút, biết đâu vợ sẽ vui. Cô ấy nghe xong thì mừng lắm, gọi điện về báo cho mẹ ngay tối hôm đó. Tôi nhìn vẻ mặt háo hức ấy, trong lòng cũng thấy nhẹ đi phần nào.

Mùng 1, xong mâm cúng đầu năm thì hai mẹ con về quê ngoại. Tôi ở lại nhà nội vì còn trách nhiệm với bố mẹ. Đến mùng 2, vợ nhắn tin bảo bận đi chúc Tết họ hàng, sóng yếu nên trả lời chậm hay không gọi điện được là chuyện bình thường, bảo tôi đừng lo lắng. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng tối mùng 2, khi gọi video cho con, tôi thấy vợ trang điểm kỹ hơn thường ngày, áo quần cũng không giống kiểu đi thăm họ hàng thân thiết. Tôi hỏi đi đâu, cô ấy nói đi gặp mấy bạn lâu ngày chưa gặp.

Tôi cười, bảo ừ thì lâu ngày gặp lại cũng vui. Nhưng linh cảm trong tôi cứ lấn cấn.

Đến mùng 3, tôi chủ động chạy xe về quê ngoại đón hai mẹ con sớm hơn dự định, vì nói thật là nhớ con. Tôi không báo trước, nghĩ tạo chút bất ngờ. Khi đến nơi, mẹ vợ bảo con bé vừa ra ngoài từ trưa, nói là đi cà phê với bạn.

Tôi ngồi chờ ở phòng khách, lòng nóng như lửa, gọi điện thì không bắt máy mà nhắn tin không trả lời. Đến tận chiều tối, vợ mới về, có một người con trai chở cô ấy đến cổng thì quay xe, vợ tôi chào tạm biệt nghe có vẻ lưu luyến nhìn theo mãi tới khi người ta đi khuất khỏi ngõ. Sau đó cô ấy mở cổng vào nhà, nhìn thấy tôi, cô ấy sững lại vài giây. Ánh mắt đó không phải kiểu bất ngờ vui mừng, mà là lúng túng.

Tôi không làm ầm lên, chỉ hỏi đó là ai? Cô ấy đi với ai cả ngày hôm nay?

Ban đầu cô ấy nói bạn cũ chung nhóm, tôi hỏi thẳng có phải đi với người yêu cũ không? Cô ấy im lặng. Tôi biết người thanh niên đó, ngày trước tôi từng tự tay xóa đi rất nhiều ảnh của vợ chụp với anh ta. Giờ nhìn thấy vợ vẫn gặp gỡ, đi với người ta cả ngày, được người ta chở về, lòng tôi đau như cắt.

Trên đường chở hai mẹ con về, không khí nặng nề. Con trai ngồi giữa, líu lo kể chuyện được ông bà mua cho đồ chơi mới. Tôi vừa lái xe vừa nghe mà đầu óc trống rỗng. Tôi cảm giác vợ đã phản bội mình, chỉ là cảm giác, chưa có bằng chứng cụ thể. Vợ thì vẫn nói cô ấy và người cũ chỉ là tình cờ gặp trong buổi họp mặt các bạn cấp 3, rồi người ta đưa cô ấy về. Nhưng tôi thì thấy niềm tin của mình đã lung lay sụp đổ. Tôi không biết phải sống trong cảm giác này tới bao giờ nữa, khi mà tôi không còn tin vợ, vợ cũng không thành thật với tôi, thì liệu hôn nhân có được lâu bền nữa không?