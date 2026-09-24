Chợ Việt có 1 loại rau đang vào mùa: Giàu kali và canxi, cực hợp ngày hanh khô

Khi thời tiết chuyển sang thu, không khí khô hơn khiến nhiều người dễ cảm thấy khát nước, khô miệng. Trong khi đó, những bữa ăn nhiều thịt, đồ chiên rán nhưng thiếu rau xanh lại có thể khiến khẩu phần mất cân đối, hệ tiêu hóa hoạt động kém thoải mái.

Đây cũng là lúc những loại rau quen thuộc ở chợ Việt trở thành lựa chọn đáng chú ý. Trong đó, cải ngọt có vị thanh nhẹ, chứa chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất, đồng thời có thể chế biến thành nhiều món như luộc, xào, nấu canh.

Cải ngọt có gì đáng chú ý?

Cải ngọt thuộc nhóm rau họ cải, có hàm lượng nước cao, ít chất béo và cung cấp chất xơ cho cơ thể. Đây là những đặc điểm khiến loại rau này phù hợp với thực đơn hằng ngày, đặc biệt khi bữa ăn có nhiều thịt hoặc món giàu chất béo.

Chất xơ góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa và duy trì nhu động ruột. Vì vậy, thay vì chỉ tìm một thực phẩm có khả năng "giải nhiệt" hay "thải độc", việc bổ sung rau xanh đều đặn trong khẩu phần sẽ thiết thực hơn.

Cải ngọt cũng cung cấp một số khoáng chất như kali và canxi. Kali tham gia vào hoạt động của cơ, hệ thần kinh và cân bằng dịch trong cơ thể. Canxi cần thiết cho xương và nhiều chức năng sinh lý khác. Tuy nhiên, lượng khoáng chất thực tế còn phụ thuộc vào giống rau, điều kiện trồng và cách chế biến. Vì vậy, không nên xem cải ngọt là nguồn duy nhất cung cấp kali hoặc canxi.

Hợp với những bữa ăn nhiều dầu mỡ

Một trong những cách đơn giản nhất để đưa cải ngọt vào thực đơn là dùng rau để cân bằng những bữa ăn nhiều thịt, đồ chiên hoặc món xào. Có thể luộc cải ngọt ăn kèm món mặn, nấu canh với thịt nạc hoặc tôm, hoặc xào nhanh cùng thịt bò, nấm. Những cách chế biến này giúp tăng lượng rau trong bữa ăn mà không cần sử dụng quá nhiều dầu mỡ.

Nếu đang kiểm soát cân nặng, cải ngọt cũng có thể là một lựa chọn phù hợp nhờ hàm lượng chất xơ và mật độ năng lượng không cao. Dù vậy, rau không có tác dụng "đốt mỡ" hay giúp giảm cân nếu tổng thể chế độ ăn vẫn dư thừa năng lượng.

BS.CKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, từng chia sẻ với VTC News về vai trò của rau xanh trong chế độ ăn. Theo chuyên gia, chất xơ trong rau có vai trò hỗ trợ tiêu hóa và giúp hạn chế táo bón.Dù chia sẻ của chuyên gia đề cập đến rau ngót, nguyên tắc chung với rau xanh vẫn là nên ăn đa dạng thay vì phụ thuộc vào một loại thực phẩm.

Một chế độ ăn hợp lý nên kết hợp nhiều nhóm thực phẩm, gồm rau củ, trái cây, ngũ cốc, thịt, cá, trứng, sữa và các loại đậu. Đây mới là cách giúp cơ thể nhận được đầy đủ dưỡng chất.

Người bụng yếu nên ăn thế nào?

Với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, cách chế biến cải ngọt cũng cần được lưu ý. Thay vì ăn sống hoặc trộn salad với lượng lớn, có thể luộc, hấp hoặc nấu canh để rau mềm và dễ ăn hơn.

Người đang bị tiêu chảy nên hạn chế tự ý tăng lượng rau sống. Nếu tình trạng tiêu hóa kéo dài hoặc thường xuyên tái diễn, cần tìm nguyên nhân và thăm khám thay vì chỉ thay đổi thực phẩm.

Những người mắc bệnh thận hoặc được bác sĩ yêu cầu kiểm soát kali cũng không nên tự ý ăn quá nhiều thực phẩm giàu kali. Nhu cầu và khả năng đào thải kali phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của từng người.

Rau quen thuộc, lợi ích nằm ở cách ăn

Điểm đáng giá của loại rau này nằm ở sự quen thuộc, dễ chế biến và khả năng kết hợp với nhiều món ăn. Cải ngọt có thể góp phần cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất, trong đó có kali và canxi.

Quan trọng hơn, loại rau này dễ đưa vào những bữa cơm hàng ngày mà không đòi hỏi cách chế biến cầu kỳ. Một bát canh cải với thịt nạc, đĩa cải luộc ăn cùng cá hoặc món cải xào nấm đều có thể giúp thực đơn thêm phong phú.

Tuy nhiên, lợi ích dinh dưỡng chỉ phát huy trong một chế độ ăn tổng thể. Ăn đủ rau, đa dạng thực phẩm, hạn chế đồ chiên rán và thực phẩm quá nhiều muối, đường, đồng thời uống đủ nước và vận động thường xuyên vẫn là những nguyên tắc quan trọng hơn nhiều so với việc "săn" một loại rau có tác dụng đặc biệt.

Vì thế, nếu những ngày thu hanh khô khiến bạn muốn làm mới mâm cơm, một đĩa cải ngọt luộc, bát canh cải nóng hổi hay món cải xào nhanh cũng là lựa chọn vừa quen thuộc vừa dễ thực hiện.

Cải ngọt khá dễ kết hợp, có thể gợi ý những món quen thuộc sau:

- Cải ngọt nấu thịt băm - đơn giản, vị thanh, hợp bữa cơm gia đình.

- Canh cải ngọt nấu tôm - nước canh ngọt tự nhiên, dễ ăn.

- Cải ngọt nấu cá - có thể dùng cá thác lác hoặc cá rô, vị đậm đà hơn.

- Cải ngọt xào thịt bò - nhanh gọn, giàu đạm, phù hợp bữa tối.

- Cải ngọt xào nấm - lựa chọn nhẹ bụng, hợp người thích món ít thịt.

- Cải ngọt xào tỏi - món "quốc dân", làm nhanh, giữ được vị đặc trưng của rau.

- Cải ngọt luộc chấm kho quẹt - đơn giản nhưng rất đưa cơm.

- Cải ngọt nấu đậu phụ - thanh nhẹ, có thể dùng trong bữa cơm chay.

- Mì xào cải ngọt - tận dụng rau để tăng chất xơ cho món mì.

- Cải ngọt nhúng lẩu - hợp với lẩu cá, lẩu nấm hoặc lẩu thịt.