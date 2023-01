Chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" rộn ràng trước giờ khai mạc, thương hồ miền Tây thấp thỏm đợi khách

Chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” xuất phát từ thương hồ các tỉnh miền Tây, như Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long,… chở theo hoa, trái đặc sắc, cây kiểng đa dạng tứ phương cập kênh Tàu Hũ - Bến Nghé cung cấp cho người dân thành phố trong dịp Tết Nguyên đán kể từ năm 1975. Đến nay, nó đã trở thành hoạt động mang tính biểu tượng của TP.HCM trong mỗi dịp Tết đến Xuân về.



NGÀY ĐẦU THUYỀN CẬP BẾN, NGƯỜI MUA TẤP NẬP

Theo ghi nhận đầu giờ chiều ngày 16/1, hầu hết các ghe thuyền của thương hồ miền Tây đã cập kênh Tàu Hũ - Bến Nghé để chuẩn bị khai mạc chợ hoa "Trên bến dưới thuyền 2023".

Công tác vận chuyển hoa từ ghe lên bến đã hoàn tất đến hơn 90%, các điểm bán hoa kiểng cũng đã bắt đầu đón những vị khách ghé mua đầu tiên.

Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" năm 2023 được đầu tư hơn những năm trước.

Ghe của các thương hồ miền Tây bắt đầu cập bến và có mặt đầy đủ như đã đăng ký trước đó.

Theo ban tổ chức, so với các năm trước, chợ hoa xuân bến Bình Đông Tết Quý Mão 2023 sẽ được đầu tư kỹ lưỡng cả về quy mô. Riêng tuyến đường bến Bình Đông, đường Nguyễn Văn Của - nơi tổ chức chợ hoa xuân đã được mở rộng và ngầm hóa lưới điện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tiểu thương kinh doanh mua bán cũng như người dân đến mua sắm, thưởng lãm.



Tối nay 16/1, chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" sẽ khai mạc.

Người dân bắt đầu ghé đến xem và mua sắm cho ngày Tết.

Chợ hoa xuân bến Bình Đông Tết Quý Mão 2023 có quy mô gồm 593 điểm kinh doanh hoa, cây kiểng, 73 điểm kinh doanh trái cây dọc tuyến để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết.

Không khác với năm ngoái, năm nay các hoạt động phục vụ ở chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" năm nay cũng sẽ có chương trình biểu diễn nghệ thuật Lân Sư Rồng, đờn ca tài tử trên ghe bầu dọc theo tuyến kênh Tàu Hủ từ ngày 16/1/2023 (nhằm ngày 25 tháng Chạp âm lịch).

Ngoài khu mua sắm là hoa Tết, các loại trái cây, chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" còn quy tụ các hoạt động nổi bật trong dịp Tết như: Phố ông Đồ, Khu chợ ẩm thực, Khu trái cây, rau củ, đặc sản vùng miền,...

Công việc của các tiểu thương tại chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" tất bật trước giờ khai mạc.

TIỂU THƯƠNG THẤP THỎM LO LẮNG

Trao đổi với chúng tôi, ông Mai Văn Công - một thương hồ có kinh nghiệm hơn 5 năm buôn bán ở chợ hoa Xuân "Trên bến dưới thuyền" cho biết, năm nay điểm kinh doanh của ông nhập ít hoa hơn so với cùng kỳ năm trước, thay vào đó ông Công nhập thêm các loại cây ăn trái như thanh long, quất kiểng,

Các thương hồ sẽ có khoảng 15 ngày để thu hồi vốn, để có đuộc một thương vụ bán hoa Tết, họ phải chuẩn bị tất bật từ 6 tháng trước đó tính cả thời gian gieo hạt trồng cây, chăm sóc cây, uốn nắn và lên chậu,....

"Năm trước tôi chỉ bán cúc, năm nay tôi nhập thêm quất với mấy loại cây ăn quả, số lượng ít hơn so với năm trước nhưng vẫn sợ bán không hết vì năm nay người dân cũng đã ít đi chợ mua sắm hơn năm trước", ông Công nói.

Được biết, tiểu thương bán tại chợ hoa Tết bến Bình Đông đa phần đều là chủ nhà vườn từ các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Long An, Đồng Tháp…

So với năm ngoái, số thương lái mang hoa Tết về chợ cũng giảm 10% - 20% và giá các loại hoa đã tăng từ 5-10% vì các chi phí vận chuyển do chi phí vận hành đầu vào tăng cao. Cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều nhà vườn đã chuyển phương thức kinh doanh khác nên chợ hoa Tết năm nay vắng và trống hơn so với mọi năm.

Nhiều thương hồ thấp thỏm vì sợ năm nay sức mua sẽ giảm hẳn so với năm ngoái.

Ông Hữu (đến từ Bến Tre) cho biết điểm kinh doanh của ông có trên 1.000 chậu kiểng bao gồm: Mai vàng các loại, ớt kiểng,....

"Giá mai vàng bao nhiêu cũng có từ vài trăm đến vài triệu hoặc vài chục triệu, khách cần giá nào tôi tìm cho chậu mai giá đó, giá hoa mào gà năm nay 50.000 đồng/chậu, ớt kiểng thì từ 50.000 đồng/chậu, quất cũng giống như mai, tuỳ nhu cầu khách tìm loại giá bao nhiêu cũng có".

Theo ông Hữu, giá các loại hoa này đã tăng khoảng 5-10% so với năm ngoái vì chi phí vận chuyển, giá nhân công tăng cao.

Nhiều nhà vườn mang thanh long vỏ vàng ruột trắng lên Bến Bình Đông bán, mỗi chậu có giá từ khoảng 3 triệu đồng trở lên, riêng người tiêu dùng muốn mua theo kg nhà vườn vẫn bán với giá 90.000 - 120.000 đồng/kg.

Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Quý Mão năm nay sẽ diễn ra từ ngày 6/1/2023 (nhằm ngày 15 tháng Chạp âm lịch) đến ngày 21/1/2023 (nhằm ngày 30 tháng Chạp âm lịch).