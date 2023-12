Chip Chip Pink của 'Ca sĩ mặt nạ' thay đổi thế nào sau 1 năm rời chương trình?

Sau thành công của bản hit Em là coffee, Juky San trở lại với sản phẩm mới mang tên Có một người ở đâu đó trong thành phố. Đây tiếp tục là một ca khúc có giai điệu trong trẻo vui tươi.



"Khi nghe giai điệu, ca khúc có sự tươi vui lạc quan tích cực, và chính là thông điệp mà tôi muốn gửi đến mọi người. Trong cuộc sống này, vẫn sẽ có điều tích cực nằm trong sự tiêu cực, chỉ cần bạn thay đổi góc nhìn, lạc quan hơn, thì bạn sẽ cảm thấy khác biệt”, Juky San chia sẻ.

Juky San tiếp tục trở lại với một ca khúc vui tươi.

Trở nên nổi tiếng từ bản hit Phải chăng em đã yêu, Juky San luôn truyền tải nguồn năng lượng tích cực của mình thông qua những sản phẩm âm nhạc.



Tâm sự về điều này, ca sĩ Gen Z nói: “Tôi luôn nghĩ, âm nhạc của mình phải là vitamin dành cho người nghe. Nếu bình thường một người sử dụng vitamin để bổ sung các loại dưỡng chất, giúp cơ thể khoẻ mạnh thì tôi hy vọng âm nhạc của mình trở thành một nguồn năng lượng tích cực cho tinh thần của họ.



Cuộc sống lúc nào cũng có rất nhiều bất ngờ, nhưng quan trọng mình phải vui vẻ, luôn đặt niềm tin và hy vọng mà tiến về phía trước”.



Nữ ca sĩ muốn truyền năng lượng tích cực qua âm nhạc.

MV Có một người ở đâu đó trong thành phố được thực hiện theo phong cách one-shot (quay trong một lần bấm máy). Juky San cũng đã khẳng định mình sẽ luôn thực hiện MV one-shot “như một chấp niệm” của bản thân.



Nữ ca sĩ tiết lộ phim điện ảnh La La Land đã truyền cảm hứng cho cô khi xem cảnh quay one-shot của các nhân vật trong phim. Cô cảm thấy sự mê hoặc qua từng thước phim âm nhạc đó và khao khát có thể làm nên những sản phẩm theo phương thức này.



Juky San cũng thừa nhận năm 2023 có nhiều biến chuyển lớn trong cuộc sống, sự nghiệp lẫn tư duy.



“Tôi đã chào đón sự xuất hiện của nhiều người và đồng thời phải tạm biệt nhiều người. Tôi học được quy luật cuộc sống, rằng bất cứ ai đến và rời đi, đều do số phận an bài, đều có lý do cho sự có mặt của họ. Tôi nhận thấy mình trưởng thành hơn, chín chắn hơn và có nhiều nghị lực hơn.



Tôi chưa thể tự nhận bản thân đã có những bứt phá vượt bậc nhưng tự hào vì mình đã có một năm trọn vẹn cảm xúc để tạo nên một Juky San mạnh mẽ hơn bao giờ hết ở thời điểm hiện tại”, ca sĩ trải lòng.

Juky San muốn bứt phá nhiều hơn trong những năm tới.

Juky San sinh năm 1998 và được biết đến là một "hiện tượng cover" với những ca khúc cover ăn khách như Cầu hôn, Em dạo này, Yêu em dại khờ...



Năm 2019, cô tham gia cuộc thi Giọng hát Việt và dừng lại ở vị trí top 7 chung cuộc. Sau cuộc thi, Juky San được nhạc sĩ Đức Trí dìu dắt và bắt đầu cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc.



Đến năm 2021, Juky San đạt thành tích ấn tượng với bản hit Phải chăng em đã yêu. Ca khúc hiện đã đạt tới gần 50 triệu lượt xem trên Youtube.

Juky San gây nhiều dấu ấn tại "Ca sĩ mặt nạ" mùa 1.

Ở Ca sĩ mặt nạ mùa 1, nữ ca sĩ gây được chú ý trong mascot Chip Chip Pink. Mặc dù phải dừng chân khá sớm nhưng màn lộ diện của Juky San vẫn được khán giả ấn tượng. Giọng hát đặc trưng của nữ ca sĩ trẻ được dàn cố vấn và nhiều khán giả nhận ra.



Sau chương trình, Juky San bắt đầu khẳng định bản thân qua các sản phẩm chất lượng để thoát khỏi danh xưng “hiện tượng cover”.