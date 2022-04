Chính thức: Viện Hàn lâm ra quyết định trừng phạt cuối cùng cho Will Smith sau cái tát chấn động Oscar, thời hạn lên đến 1 thập kỷ!

Cuối cùng sau nhiều ngày họp bàn, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (AMPAS) đã chính thức đưa ra quyết định trừng phạt Will Smith khi anh công khai tát thẳng vào mặt Chris Rock trên sóng trực tiếp lễ trao giải Oscar 2022. Theo tin từ Page Six, Will Smith bị cấm xuất hiện trong tất cả các sự kiện của Viện Hàn lâm trong 1 thập kỷ tới, tức 10 năm, vì hành động bạo lực.

"Ban điều hành của Viện Hàn lâm đã quyết định, từ ngày 8/4/2022, trong thời hạn 10 năm, Will Smith sẽ không được phép tham gia bất cứ sự kiện hay chương trình nào của Viện Hàn lâm, kể cả theo hình thức trực tiếp tham dự hay tham chiếu hình ảnh online. Và quyết định này bao gồm (nhưng không giới hạn) ở Giải thưởng Viện hàn lâm (tức là giải Oscar)", AMPAS tuyên bố vào thứ 6 (8/4).

Viện Hàn lâm tiếp tục: "Chúng tôi mong muốn được bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với Chris Rock khi anh ấy vẫn giữ được tâm thế bình tĩnh trước tình huống chưa từng có như vậy. Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm hơn các nghệ sĩ đóng vai trò làm host và công bố giải thưởng của lễ trao giải, các ứng cử viên và những nghệ sĩ chiến thắng vì đã giữ được thái độ đĩnh đạc và bình tĩnh trong suốt buổi phát sóng của chương trình". Câu nói này của Viện Hàn lâm được công chúng cho là "đá xoáy" thâm sâu vào hành động mất kiểm soát và thiếu bình tĩnh của Will Smith.

Và quan trọng hơn cả, Will Smith sẽ vẫn được giữ tượng vàng Oscar cho giải thưởng năm nay.

Trước quyết định của Viện Hàn lâm, nam tài tử King Richard đã chính thức lên tiếng: "Tôi xin chấp nhận và tôn trọng quyết định của Viện Hàn lâm".

Tuần trước, Will Smith đã tự nộp tâm thư từ chức lên Viện Hàn lâm. Điều này có nghĩa là anh sẽ không được tham gia vào hội đồng bình chọn giải thưởng cho Oscar, nhưng vẫn sẽ được đề cử, tham dự lễ trao giải và giữ giải thưởng hiện tại.

Will Smith cũng đã viết tâm thư xin lỗi vì hành động của mình ngay sau khi Oscar kết thúc, đồng thời gửi lời xin lỗi đến Chris Rock. Hiện Chris không có ý định kiện Will Smith. Song nếu nam diễn viên hài này thay đổi quyết định, Will Smith sẽ có nguy cơ phải hầu toà.

Nguồn: Page Six