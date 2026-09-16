Chính thức tắt sóng 2G từ 15/9: Người dân cần chú ý điều sau để tránh bị chặn 2 chiều nghe gọi

Chính thức từ ngày 15/9/2026, mạng 2G dừng phát sóng sau hơn 30 năm phục vụ người dùng điện thoại di động tại Việt Nam. Đây là bước chuyển quan trọng sang các mạng di động hiện đại hơn, thúc đẩy người dân chuyển sang sử dụng điện thoại thông minh, tạo nền tảng để phát triển các dịch vụ số. Những ngày này, nhiều người dân đã chủ động đến các điểm giao dịch của nhà mạng để kiểm tra điện thoại, SIM và khả năng sử dụng dịch vụ trên mạng 4G/5G để bảo đảm việc liên lạc không bị gián đoạn.

Trang Thông tin Chính phủ thông báo chính thức về việc tắt sóng 2G trên toàn quốc (Ảnh chụp màn hình)

Theo đúng lộ trình đã được đề ra, người dân đã có thời gian 2 năm để thích nghi và chuyển đổi thiết bị, các nhà mạng lớn tại Việt Nam gồm Viettel, VinaPhone và MobiFone đã đi đến bước cuối cùng trong lộ trình khai tử mạng 2G. Thực tế, để quá trình này diễn ra trơn tru, các nhà mạng đã âm thầm cắt sóng 2G tại nhiều khu vực đủ điều kiện trong vài tháng qua nhằm nhanh chóng giải phóng băng tần 900 MHz, dọn đường cho công nghệ 5G và 6G tiên tiến hơn.

Ngoại trừ một số khu vực đặc thù phục vụ an ninh quốc phòng như quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa hay nhà giàn DK tiếp tục duy trì thêm một thời gian, toàn bộ hạ tầng viễn thông đất liền đã hoàn toàn vắng bóng sóng 2G. Quyết định này đồng nghĩa với việc những chiếc điện thoại đời cũ chỉ hỗ trợ 2G sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn khả năng liên lạc trên mạng viễn thông.

Các nhà mạng Việt Nam: Viettel, MobiFone, Vinaphone đã chính thức tắt sóng 2G từ hôm nay

Dù việc tắt sóng mạng 2G không ảnh hưởng đến phần lớn smartphone đang được sử dụng, tuy nhiên người dùng các thiết bị 4G đời cũ hoặc hàng xách tay cũng cần chú ý để tránh bị ảnh hưởng liên lạc. Cụ thể, một số mẫu điện thoại thông minh hiện nay tuy hiển thị vạch sóng 4G và lướt web bình thường, nhưng mỗi khi thực hiện hoặc nhận cuộc gọi, hệ thống sẽ tự động chuyển xuống mạng 2G để duy trì kết nối thoại. Khi mạng 2G không còn tồn tại, những chiếc điện thoại này buộc phải thực hiện cuộc gọi trực tiếp trên nền tảng 4G thông qua công nghệ VoLTE (Voice over LTE).

Do đó, nếu thiết bị đang sử dụng không hỗ trợ VoLTE hay chưa được bật tính năng này trong phần cài đặt, hoặc SIM chưa được nhà mạng kích hoạt dịch vụ, máy sẽ lập tức bị gián đoạn khả năng nghe gọi dù kết nối internet bình thường.

Cách kích hoạt VoLTE trên điện thoại iPhone

Cách kích hoạt cuộc gọi VoLTE trên điện thoại Android

Để không rơi vào tình huống gián đoạn liên lạc ảnh hưởng đến công việc, người dùng cần chủ động tự kiểm tra và nâng cấp thiết bị ngay lập tức. Đối với người dùng smartphone, thao tác đầu tiên là truy cập vào phần cài đặt mạng di động để kiểm tra và bật tính năng cuộc gọi VoLTE, đồng thời mang SIM cũ ra các điểm giao dịch của nhà mạng để đổi sang phôi SIM 4G hoặc 5G hoàn toàn miễn phí.

Đối với những khách hàng đang sử dụng điện thoại phổ thông đời cũ, các chuỗi bán lẻ di động và chính các nhà mạng đang tung ra hàng loạt chương trình trợ giá cực kỳ hấp dẫn. Chỉ với số tiền từ 500.000 đồng, người dân đã có thể sở hữu một chiếc điện thoại phím bấm hỗ trợ 4G mới toanh. Thậm chí, Viettel, VinaPhone và MobiFone còn tặng kèm gói cước data miễn phí hoặc tặng luôn máy 4G cơ bản cho các hộ gia đình khó khăn, đảm bảo mục tiêu chuyển đổi số quốc gia diễn ra trọn vẹn và không ai bị bỏ lại phía sau.