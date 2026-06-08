25 triệu sim điện thoại di động trên cả nước phải làm ngay việc này trước 15/6

25 triệu thuê bao di động chưa xác nhận trên VNeID

Theo thông tin cảnh báo từ Cục Viễn thông - Bộ Khoa học và Công nghệ, tất cả các thuê bao di động không thực hiện việc xác nhận trạng thái sử dụng thực tế trên ứng dụng định danh điện tử VNeID sẽ chính thức bị áp dụng biện pháp khóa sóng sau ngày 15/6 tới đây.

Hệ thống thống kê của Cục Viễn thông thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ ra rằng, tính đến thời điểm đầu tháng 6, kho dữ liệu của 103 triệu thuê bao di động trong nước đã được đồng bộ và tích hợp lên nền tảng ứng dụng xác thực điện tử quốc gia VNeID.

Tuy nhiên, trong tổng số này, hiện vẫn còn khoảng 25 triệu số điện thoại chưa hoàn thành việc xác nhận trạng thái chính chủ theo quy định dù thông tin đã được đưa lên VNeID.

Sẽ khóa một chiều sau ngày 15/6 để thanh lọc SIM rác

Ngay sau cột mốc ngày 15/6, những số điện thoại vẫn chưa xác nhận tình trạng sử dụng trên ứng dụng VNeID sẽ bị các nhà mạng tiến hành khóa một chiều nhằm bắt buộc người dùng phải chuẩn hóa lại thông tin.

Biện pháp mạnh này được triển khai căn cứ theo các quy định nghiêm ngặt tại Thông tư 08 về xác thực thuê bao di động (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/4). Đây là văn bản pháp lý lần đầu tiên cho phép người dân chủ động chứng minh và xác nhận SIM chính chủ thông qua tài khoản VNeID một cách tiện lợi.

Cơ chế vận hành của quy trình này là các doanh nghiệp viễn thông sẽ đồng bộ toàn bộ dữ liệu thuê bao lên ứng dụng định danh. Người dân khi truy cập vào có thể dễ dàng tra cứu xem có những số điện thoại nào đang được đăng ký dưới danh nghĩa của mình.

Từ danh sách hiển thị công khai đó, chủ thuê bao sẽ xác nhận những số máy bản thân đang thực tế sử dụng, đồng thời chủ động loại bỏ, báo cáo những số điện thoại lạ hoặc những số đã không còn dùng đến.

Phân biệt rõ hai khái niệm: "Xác thực thông tin" và "Xác nhận chính chủ"

Người dùng di động cần bóc tách và phân biệt rõ ràng giữa hai khái niệm:

Hướng dẫn các bước tự xác nhận số điện thoại ngay tại nhà

Dù ứng dụng định danh điện tử VNeID cùng các tổng đài chăm sóc khách hàng của nhà mạng đã liên tục gửi thông tin nhắc nhở, nhưng vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, đến nay vẫn còn hàng chục triệu số máy chưa hoàn tất thủ tục này. Nhằm bảo vệ quyền lợi an toàn thông tin của chính bản thân trên không gian mạng, Cục Viễn thông khuyến nghị người dân cần nhanh chóng truy cập ứng dụng VNeID để xác định trạng thái sử dụng theo các bước đơn giản sau: