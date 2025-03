Chính thức: Shinhan Bank chuẩn bị hết hợp đồng với Kim Soo Hyun

Trưa 27/3, gia đình Kim Sae Ron mở họp báo công bố loạt tin nhắn ngọt ngào được cho là của Kim Soo Hyun gửi tới nữ diễn viên khi cô mới 16 tuổi. Đáng chú ý, qua loạt tin nhắn này, phía tài tử Queen of Tears còn dính nghi vấn làm sai luật, đòi nợ như muốn dồn sao nữ họ Kim vào đường cùng.

Tới chiều 27/3, tờ Smartfn đăng tải bài viết cập nhật về tình hình hợp đồng của Kim Soo Hyun với tập đoàn Shinhan Financial Group - công ty mẹ của Shinhan Bank. Theo đó, Shinhan Financial Group chuẩn bị kết thúc hợp đồng với tài tử họ Kim trong tháng 7 tới đây. Còn nhớ tập đoàn này đã chọn nam diễn viên Queen of Tears làm gương mặt đại diện hồi tháng 7 năm ngoái. Truyền thông Hàn Quốc cũng vừa phỏng vấn 1 chuyên gia trong ngành ngân hàng và nhận được câu trả lời liên quan tới việc tái ký hợp đồng của Kim Soo Hyun với Shinhan Financial Group: “Tôi biết rằng hợp đồng giữa Kim Soo Hyun và Shinhan Financial Group chỉ còn vài tháng nữa. Nhưng không phải là sẽ rất khó để gia hạn hợp đồng hay sao?”.

Hợp đồng của tài tử họ Kim với tập đoàn Shinhan Financial Group đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng

Gần đây khi nghi vấn Kim Soo Hyun hẹn hò trẻ vị thành niên nổ ra, Shinhan Financial Group đã tuyên bố gỡ video và hình ảnh quảng cáo có sự góp mặt của Kim Soo Hyun trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc liệu có chấm dứt hợp đồng với tài tử sinh năm 1988 hay không, đại diện của tập đoàn trả lời thận trọng: “Chúng tôi vẫn đang theo dõi sát tình hình”.

Trong khi đó, loạt thương hiệu gồm Prada, Dinto và Tous Les Jours lại có động thái mạnh tay khi tuyên bố chấm dứt hoặc không gia hạn hợp đồng với Kim Soo Hyun giữa tâm bão ồn ào tình ái liên quan tới anh. Chưa dừng lại ở đó, Disney+ cũng phải tạm đình chỉ việc ghi hình và hoãn luôn lịch chiếu của bộ phim Knock Off do Kim Soo Hyun đóng chính. Theo truyền thông Hàn Quốc, tài tử 8X có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt khổng lồ nếu phim không thể lên sóng.

Nam diễn viên mất hàng loạt hợp đồng quảng cáo sau khi ồn ào tình ái với Kim Sae Ron nổ ra

Vụ ồn ào tình ái nổ ra sau khi 1 nhân vật thân thiết với gia đình sao nữ sinh năm 2000 bất ngờ tuyên bố cô từng hẹn hò Kim Soo Hyun qua kênh YouTube Viện Garo Sero. Người này tiết lộ, mối quan hệ yêu đương của 2 nghệ sĩ kéo dài từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2021, thậm chí còn tố Kim Soo Hyun thao túng tâm lý Kim Sae Ron khi cô ở độ tuổi vị thành niên. Nhưng Kim Soo Hyun cho biết anh hẹn hò sao nhí 1 thời khi cô đã trưởng thành.

Ngoài ra, gia đình Kim Sae Ron còn tố phía Kim Soo Hyun ráo riết đòi nợ Kim Sae Ron khiến cô rơi vào hoảng loạn tinh thần. Vào năm 2022, Kim Sae Ron gây ra scandal say rượu lái xe và phải bồi thường cho công ty sản xuất phim The Hunting Dogs 700 triệu won (12,2 tỷ đồng). Theo Viện Garo Sero, Kim Soo Hyun đã cho Kim Sae Ron vay số tiền nói trên để giải quyết bồi thường, rồi sau đó phía tài tử đã ráo riết đòi nợ mỹ nhân họ Kim bằng văn bản kiện tụng. Thế nhưng, đại diện của Kim Soo Hyun đã bác bỏ thông tin anh cho Kim Sae Ron vay tiền và đòi nợ bạn gái cũ. Phía Gold Medalist đồng thời khẳng định chưa bao giờ yêu cầu bồi thường từ Kim Sae Ron với bất kỳ lý do nào, cũng như chưa từng cưỡng chế trả nợ.