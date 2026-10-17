Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ﻿tại Lễ khai trương giao diện mới Chuyên trang Thương hiệu quốc gia 2026.

Trong khuôn khổ Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 do Bộ Công Thương tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Báo Nhân Dân chính thức ra mắt giao diện mới Chuyên trang Thương hiệu Quốc gia Việt Nam trên Báo Nhân Dân điện tử tại địa chỉ https://thuonghieuquocgia.nhandan.vn

Đây là bước phát triển tiếp theo trong nỗ lực phối hợp giữa Báo Nhân Dân và Bộ Công thương cùng đối tác VCcorp nhằm xây dựng nền tảng thông tin chính thống, hiện đại, góp phần quảng bá, kết nối và nâng cao giá trị các doanh nghiệp, sản phẩm mang Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Được Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công thương khai trương ngày 22/10/2024, Chuyên trang Thương hiệu Quốc gia Việt Nam hướng tới tăng cường thông tin, tuyên truyền về Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam; nâng cao nhận thức về vai trò của xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu; đồng thời quảng bá những doanh nghiệp, sản phẩm tiêu biểu, góp phần khẳng định hình ảnh Việt Nam là quốc gia có uy tín về hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao.

Sau gần hai năm vận hành, việc đổi mới giao diện đánh dấu bước phát triển tiếp theo của chuyên trang, hướng tới đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiếp cận thông tin của doanh nghiệp, người tiêu dùng, đối tác thương mại và nhà đầu tư. Không chỉ cải thiện trải nghiệm sử dụng, giao diện mới còn hướng tới đổi mới cách tổ chức dữ liệu, nâng cao khả năng tra cứu và mở rộng hiệu quả lan tỏa thông tin về các doanh nghiệp, sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Chuyên trang tập trung xây dựng hệ thống thông tin chính thống, toàn diện và thuận tiện tra cứu về Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, các doanh nghiệp và sản phẩm được công nhận. Qua đó, người tiêu dùng có thêm cơ sở tìm hiểu, nhận diện sản phẩm; các đối tác, nhà phân phối và nhà đầu tư có thêm kênh tham khảo về năng lực sản xuất, chất lượng và uy tín của doanh nghiệp Việt Nam.

Đồng thời, chuyên trang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong tổ chức, tìm kiếm và lan tỏa thông tin. Việc tích hợp chuyên trang trong hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng của Báo Nhân Dân góp phần đưa câu chuyện về doanh nghiệp, sản phẩm Việt Nam đến gần hơn với công chúng, khách hàng và đối tác tiềm năng; đồng thời tạo điều kiện để các giá trị về chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong được truyền tải sinh động, hiệu quả hơn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Lễ khai trương giao diện mới Chuyên trang Thương hiệu Quốc gia 2026. (Ảnh: Minh Duy)

Một đổi mới quan trọng khác của chuyên trang Thương hiệu quốc gia là từng bước mở rộng khả năng tiếp cận quốc tế, với định hướng hỗ trợ sáu ngôn ngữ. Đây là bước đi nhằm giảm bớt rào cản thông tin, tăng cường quảng bá hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và người tiêu dùng nước ngoài, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Báo Nhân Dân tiếp tục phát huy thế mạnh của một cơ quan báo chí chính trị chủ lực quốc gia, cùng Bộ Công thương và cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa những câu chuyện về trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên của doanh nghiệp Việt Nam.

Việc ra mắt giao diện mới Chuyên trang Thương hiệu Quốc gia Việt Nam không chỉ là hoạt động nâng cấp một sản phẩm báo chí điện tử, mà còn thể hiện định hướng phát triển nền tảng truyền thông số phục vụ quảng bá thương hiệu, kết nối thông tin và thúc đẩy giá trị doanh nghiệp. Qua đó, Báo Nhân Dân mong muốn góp phần đưa những sản phẩm, thương hiệu tiêu biểu của Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước, đối tác quốc tế và các thị trường tiềm năng; đồng thời khẳng định hình ảnh Việt Nam với những sản phẩm chất lượng, năng lực đổi mới sáng tạo và uy tín ngày càng được nâng cao.