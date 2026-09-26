Ra mắt nền tảng số hóa “Ngân Hà Ước Mơ”: Nhịp cầu mở ra cơ hội để giấc mơ trẻ thơ hội tụ và tỏa sáng

Trong không gian ấm cúng và ngập tràn cảm xúc của đêm hội “Trăng Sáng Muôn Nơi - Vầng Trăng Chiến sĩ” diễn ra tối 23/9 tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tiểu học & THCS Tây Giang (TP Đà Nẵng), nền tảng số hóa “Ngân Hà Ước Mơ” đã chính thức được công bố và giới thiệu tới đông đảo công chúng.

Đây là dự án đầy tâm huyết do Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, Công ty Cổ phần VCCorp và Chương trình Thiện Nhân & những người bạn đồng sáng kiến khởi xướng - một cột mốc đặc biệt nhằm mở ra không gian số an toàn, nơi mọi tiếng nói, mong ước và hy vọng của thế hệ mầm non Việt Nam được lắng nghe và trân trọng ghi nhận.

Khắc họa ước mơ trẻ thơ: Khoảnh khắc xúc động của đại diện VCCorp trên sân khấu

Đứng trên sân khấu chương trình, ông Nguyễn Đăng Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Công ty VCCorp đã có những chia sẻ đầy lay động về khởi nguồn và biểu tượng của nền tảng số hóa “Ngân Hà Ước Mơ”.

Có những ước mơ của trẻ thơ cất lên thật khẽ khàng, chỉ là một bộ sách giáo khoa mới tinh tươm, một chiếc bàn học lành lặn, hay niềm mong ước giản đơn cho lưng áo cha mẹ bớt nhọc nhằn sau những ngày lam lũ. Nhưng cũng có những ước mơ mở ra cả bầu trời rộng lớn: khao khát bay cao để khám phá thế giới, mong muốn nuôi dưỡng năng khiếu, hay hy vọng được gặp gỡ một hình mẫu truyền cảm hứng để vững bước theo đuổi đam mê.

Mỗi ước mơ nhỏ bé và ngây thơ ấy, khi được nâng niu, chính là một ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Vì vậy, “Ngân Hà Ước Mơ ra đời để trao cho từng ngôi sao nhỏ bé ấy một không gian tự do tỏa sáng. Khi hàng ngàn, hàng vạn ước mơ cùng cất tiếng nói, chúng sẽ hòa sắc thành một Dải Ngân Hà rực rỡ, nơi phản chiếu trung thực nhất thế giới nội tâm, những nỗi niềm gửi trao và khát vọng vươn lên của trẻ thơ Việt Nam.

Trẻ em không bao giờ là đối tượng thụ động chờ đợi sự trợ giúp; các em chính là những mầm xanh mang trong mình muôn vàn sắc thái của tương lai, và nhiệm vụ của người lớn là tạo ra không gian để các ước mơ ấy được gọi tên, hiện diện và trân quý.

Sứ mệnh lắng nghe và mục tiêu kiến tạo bệ phóng tương lai

Khác biệt với những hoạt động thiện nguyện thuần túy, “Ngân Hà Ước Mơ” mang trong mình một sứ mệnh và triết lý hành động nhất quán: Lắng nghe để thấu hiểu – Hợp lực để nâng tầm. Nền tảng xác định giá trị đầu tiên và cao quý nhất không nằm ở việc một điều ước có ngay lập tức được giải ngân hay tài trợ vật chất hay không, mà là hành trình trẻ em được tự do cất lên tiếng nói và người lớn cúi mình lắng nghe bằng sự tôn trọng trọn vẹn, không định kiến.

Từ những mong ước ban đầu của trẻ, “Ngân Hà Ước Mơ” hướng đến việc tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề gốc rễ thay vì hỗ trợ ngắn hạn rồi rời đi. Thông qua khảo sát thực tế và tìm hiểu kỹ lưỡng hoàn cảnh đằng sau từng câu chữ ngây ngô, nền tảng đóng vai trò hạt nhân kết nối các nguồn lực xã hội, mang lại môi trường sống an toàn, kiên cố và điều kiện phát triển lâu dài. Thông qua “Ngân Hà Ước Mơ”, ước mơ của các em nhỏ sẽ có một nhịp cầu mở ra cơ hội gặp được đúng người, đúng thời điểm và đúng nguồn lực.

Hợp lực vì quyền được ước mơ của mọi trẻ em

Sức sống của “Ngân Hà Ước Mơ” được vun đắp từ sự giao thoa kỳ diệu giữa ba trụ cột: tính kỷ luật chuẩn mực, sự tận tụy bảo bọc của lực lượng vũ trang, đơn vị thành đoàn; sự đóng góp, hợp lực từ các doanh nghiệp; cùng trái tim ấm áp, bề dày kinh nghiệm đồng hành cùng trẻ em của Chương trình Thiện Nhân & những người bạn.

Nuôi dưỡng những ước mơ trẻ thơ sẽ cần cả vòng tay xã hội. Nền tảng “Ngân Hà Ước Mơ” được kiến tạo theo hướng mở, là nhịp cầu kết nối các nguồn lực cộng đồng cùng đồng lòng hành động, để ánh sáng chở che và sự quan tâm chu đáo không chỉ dừng lại ở Tây Giang, mà sẽ tiếp tục lan tỏa tới mọi trẻ em còn nhiều thiệt thòi trên khắp mọi miền đất nước.

Từ dấu mốc ra mắt hôm nay, “Ngân Hà Ước Mơ” kỳ vọng sẽ trở thành một nền tảng kết nối bền vững, nơi mỗi trẻ em đều có thể tin tưởng sẻ chia nguyện vọng, đồng thời là cầu nối để các doanh nghiệp và tổ chức xã hội cùng tham gia hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho các em phát triển.