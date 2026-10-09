Hà Nội ra mắt sản phẩm công nghiệp văn hóa mới, kết hợp sân khấu với công nghệ AI

Từ ngày 8 đến 10/10/2026, Nhà hát Kịch Hà Nội tổ chức chương trình “Thời khắc” tại Rạp Công Nhân, số 42 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chương trình được xây dựng theo hướng kết nối lịch sử, văn hóa, nghệ thuật sân khấu với công nghệ, hướng tới phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa mang thương hiệu Thủ đô.

Vở diễn “Huyền tích Hồ Gươm” kết hợp nghệ thuật sân khấu với công nghệ AI, tái hiện những câu chuyện lịch sử gắn với Thủ đô

Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, “Thời khắc” được xây dựng thành một không gian trải nghiệm gồm khu vực triển lãm, hoạt động tương tác, phòng chiếu đặc biệt và các chương trình biểu diễn sân khấu. Sự kiện cũng đánh dấu thời điểm Rạp Công Nhân sáng đèn trở lại sau quá trình tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất.

Các đại biểu tham quan không gian trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật

Với chủ đề “Lưu - Khắc - Vang”, chương trình giới thiệu những câu chuyện về di tích, danh nhân và các dấu mốc lịch sử thông qua hình ảnh, tư liệu, hiện vật cùng hoạt động tương tác. Thay vì chỉ tiếp cận thông tin qua hình thức trưng bày truyền thống, khán giả có thể khám phá nội dung bằng nhiều phương thức khác nhau.

Một điểm đáng chú ý là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong không gian phòng chiếu và sân khấu. Công nghệ này hỗ trợ tái hiện tư liệu, hình ảnh và mở rộng phương thức kể chuyện, qua đó tạo sự kết nối giữa chất liệu lịch sử với hình thức trình diễn hiện đại. Phòng chiếu đặc biệt cũng giới thiệu lịch sử Nhà hát Kịch Hà Nội cùng những tác phẩm tiêu biểu, trong đó có vở “Cát bụi”.

Hai tác phẩm sân khấu là điểm nhấn của chương trình. Trong hai tối 8 và 9/10, vở “Huyền tích Hồ Gươm” khai thác câu chuyện về Vua Lê, Quan Hành khiển Ức Trai, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và truyền thuyết hoàn trả gươm báu cho Rùa thần.

Tác phẩm Huyền tích Hồ Gươm kết hợp nghệ thuật sân khấu với công nghệ AI, gợi nhắc những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với hồ Hoàn Kiếm và khát vọng hòa bình của dân tộc

Trong khi đó, tối 10/10, Nhà hát Kịch Hà Nội biểu diễn “Tôi và chúng ta”, tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Vở diễn đưa khán giả trở lại bối cảnh một xí nghiệp những năm 1980, nơi diễn ra cuộc đấu tranh giữa tư duy bảo thủ và khát vọng đổi mới. Những vấn đề như đổi mới tư duy quản lý, phát huy năng lực con người và mối quan hệ giữa cá nhân với tập thể tiếp tục tạo ra những gợi mở đối với đời sống đương đại.

Việc ra mắt “Thời khắc” nằm trong định hướng thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, cùng chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thông qua việc kết hợp nhiều hình thức trải nghiệm, Nhà hát Kịch Hà Nội hướng tới phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa có khả năng đưa các giá trị lịch sử, di sản đến gần hơn với công chúng. Đây cũng là hướng thử nghiệm nhằm làm mới cách truyền tải nội dung văn hóa, nghệ thuật trong bối cảnh công nghệ ngày càng được ứng dụng rộng rãi.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ là một phần trong trải nghiệm tổng thể. Chất lượng nghệ thuật, giá trị nội dung và khả năng kết nối với khán giả vẫn là những yếu tố quan trọng quyết định sức hút lâu dài của sản phẩm.

Với “Thời khắc”, việc đưa lịch sử lên sân khấu, kết hợp trải nghiệm tương tác và khôi phục hoạt động tại Rạp Công Nhân cho thấy nỗ lực tìm kiếm phương thức mới để văn hóa hiện diện trong đời sống đô thị.