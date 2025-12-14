CHÍNH THỨC: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh Hà Nội

Những ngày này, bên cạnh chuyện tổng kết học kỳ và chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối năm học, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 đang là một trong những mối quan tâm lớn của nhiều phụ huynh học sinh Hà Nội. Việc nắm rõ thời gian nghỉ giúp các gia đình chủ động sắp xếp công việc, kế hoạch về quê, du xuân cũng như sinh hoạt cho con em trong dịp Tết.

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chính thức công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 áp dụng cho học sinh các cấp học trên địa bàn thành phố. Theo đó, học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Hà Nội sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán trong 5 ngày liên tiếp theo quy định chung.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của học sinh

Cụ thể, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của học sinh Hà Nội bắt đầu từ thứ Hai, ngày 16/2/2026, tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ, và kết thúc vào thứ Sáu, ngày 20/2/2026, tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ. Đây là khoảng thời gian nghỉ chính thức đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chốt trong khung kế hoạch năm học.

Đáng chú ý, do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 rơi sát với các ngày cuối tuần, nếu tính thêm thứ Bảy và Chủ nhật liền kề trước và sau kỳ nghỉ chính thức, thời gian nghỉ thực tế của học sinh có thể kéo dài đến 9 ngày, tạo điều kiện để các gia đình có thêm thời gian sum họp và nghỉ ngơi sau một năm học tập, làm việc bận rộn.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng lưu ý, sau kỳ nghỉ Tết, các trường sẽ có thông báo cụ thể về thời gian học sinh quay trở lại trường theo đúng kế hoạch năm học. Phụ huynh nên theo dõi sát thông tin từ nhà trường để chủ động sắp xếp lịch sinh hoạt, đưa đón con em, đồng thời nhắc nhở học sinh chuẩn bị tâm thế quay lại học tập sau kỳ nghỉ dài ngày.

Với lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã được chốt, phụ huynh và học sinh Hà Nội có thể yên tâm lên kế hoạch đón Tết từ sớm, vừa đảm bảo thời gian nghỉ ngơi, vừa không ảnh hưởng đến tiến độ học tập của năm học.