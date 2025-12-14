Chi tiết phương án sắp xếp, sáp nhập các trường công lập ở TPHCM

Fanpage aFamily

Không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập cơ sở GDTX với trường phổ thông.

Sở GD-ĐT TPHCM vừa trình dự thảo phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập ngành GD-ĐT TPHCM để lấy ý kiến góp ý từ các sở, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các trường ĐH và các cơ sở giáo dục liên quan trên địa bàn TPHCM.

Theo dự thảo, đối với trường ĐH: Giữ nguyên 2 trường, gồm Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch; Trường ĐH Thủ Dầu Một. Tổ chức lại 1 trường, gồm: Trường ĐH Sài Gòn (sáp nhập Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu vào Trường ĐH Sài Gòn). Giữ nguyên 6 Trường CĐ.

Đối với trường CĐ, trung cấp: Giữ nguyên 6 trường, gồm: Trường CĐ Việt Nam - Singapore; Trường CĐ Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương; Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu; Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức; Trường CĐ Kiến trúc - Xây dựng TP HCM; Trường CĐ Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.

Lý do: Các đơn vị này đáp ứng quy định pháp luật về điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo (về diện tích đất, cơ sở trường lớp, thiết bị đào tạo, đội ngũ nhà giáo); có uy tín với xã hội về chất lượng đào tạo; được định hướng xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, trung tâm vùng về thực hành nghề và mang tính dẫn dắt đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP.

Sắp xếp 13 trường  CĐ và 17 trường trung cấp, cụ thể:

TRƯỚC SẮP XẾP

SAU SẮP XẾP

STT

Tên trường cao đẳng

STT

Tên trường trung cấp

STT

TÊN TRƯỜNG

1

Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương

1

Trường Cao đẳng Y tế TP.HCM

2

Trường Cao đẳng Y tế Bà Rịa - Vũng tàu

3

Trường Cao đẳng Nghề TP.HCM

1

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương

2

Trường Cao đẳng Nghề TP.HCM

2

Trường Trung cấp nghề Quang Trung

4

Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM

3

Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương

3

Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM

5

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM

4

Trung cấp Trần Đại Nghĩa

4

Trường Cao đẳng Trần Đại Nghĩa

5

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12

6

Trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn

6

Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo

5

Trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn

7

Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh

7

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn

Trường Tộ

8

Trường Trung cấp

Bách Nghệ

TP.HCM

6

Trường Cao đẳng Nguyễn Trường Tộ

9

Trường Trung cấp nghề Củ Chi

8

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức

10

Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn

7

Trường Cao đẳng Kỹ thuật cao TP.HCM

9

Trường Cao đẳng

Lý Tự Trọng

TP.HCM

11

Trường Trung cấp Thông tin truyền thông

8

Trường Cao đẳng

Lý Tự Trọng

TP.HCM

10

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TP.HCM

12

Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải (Bà Rịa - Vũng Tàu)

9

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TP.HCM

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Sát hạch lái xe Bình Dương (thuộc Sở Xây dựng)

11

Trường Cao đẳng

Thủ Thiêm

TP.HCM

13

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

10

Trường Cao đẳng Nguyễn Hữu Cảnh

14

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng

12

Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM

15

Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương

11

Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM

13

Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa -

Vũng Tàu

Sáp nhập vào

Trường Đại học Sài Gòn

16

Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Thành phố

12

Trường Trung cấp Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo)

17

Trường Trung cấp Nông Lâm Nghiệp

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao (thuộc BQL Khu Nông nghiệp công nghệ cao)

Không sắp xếp 2 trường do doanh nghiệp quản lý, gồm: Trường Trung cấp Du lịch - Khách sạn Saigontourist; Trường Trung cấp Suleco.

Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết sau sắp xếp, còn 21 đơn vị (không tính 2 trường trung cấp do doanh nghiệp quản lý), gồm: 3 trường ĐH, 17 trường CĐ, 1 trường trung cấp (trực thuộc Sở GD-ĐT).

Theo phương án sắp xếp, sáp nhập, TPHCM sẽ giữ nguyên 1.930 đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục trực thuộc UBND cấp xã quản lý

Phương án sắp xếp đối với trường mầm non, phổ thông, đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT: Giữ nguyên 198 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT, gồm: 170 trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 3 mầm non công lập, 22 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trường giáo dục chuyên biệt; 1 Trung tâm giáo dục kỹ thuật - tổng hợp và hướng nghiệp; 02 Trung tâm tự chủ chi thường xuyên hiện có: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học TP HCM, Trung tâm thông tin và Chương trình giáo dục.

Giữ nguyên 1.930 đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục trực thuộc UBND cấp xã quản lý. Việc thành lập các trường mới sẽ theo yêu cầu phát triển trường lớp tại các địa bàn theo nhu cầu.

Phương án sắp xếp đối với các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN- GDTX: Chuyển đổi và sắp xếp: 41 đơn vị thành 37 trường trung học nghề (giảm 4 đơn vị, gồm: 3 trung tâm trực thuộc Sở GD-ĐT, 1 trung tâm trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong.


STT

Tên đơn vị (Trước sắp xếp)

STT

Tên đơn vị (Sau sắp xếp)

Tổng cộng: 41

Tổng cộng: 37

1

Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn

1

Trường Trung học nghề Lê Quý Đôn

2

Trung tâm GDNN-GDTX Quận 1

3

Trung tâm GDTX Chu Văn An

2

Trường Trung học nghề Chu Văn An

4

Trung tâm GDTX Tiếng Hoa

5

Trung tâm GDNN-GDTX Quận 5

6

Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Hóc Môn

3

Trường Trung học nghề Xuân Thới Sơn

7

Trung tâm GDTX Thanh niên xung phong (trực thuộc Lực lượng

Thanh niên xung phong)

8

Trung tâm GDTX Gia Định

4

Trường Trung học nghề Gia Định

9

Trung tâm GDTX Bà Rịa - Vũng Tàu

5

Trường Trung học nghề Bà Rịa - Vũng Tàu

10

Trung tâm GDTX - hướng nghiệp

Vũng Tàu

6

Trường Trung học nghề Vũng Tàu

11

Trung tâm GDTX - dạy nghề - giới thiệu việc làm Châu Đức

7

Trường Trung học nghề Châu Đức

12

Trung tâm GDTX - dạy nghề - giới thiệu việc làm Xuyên Mộc

8

Trường Trung học nghề Xuyên Mộc

13

Trung tâm GDTX Long Điền - Đất Đỏ

9

Trường Trung học nghề Long Điền Đất Đỏ

14

Trung tâm GDTX Phú Mỹ

10

Trường Trung học nghề Phú Mỹ

15

Trung tâm GDTX và bồi dưỡng nghiệp vụ Bình Dương

11

Trường Trung học nghề Bình Dương

16

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Thuận An

12

Trường Trung học nghề Thuận An

17

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Dĩ An

13

Trường Trung học nghề Dĩ An

18

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Tân Uyên

14

Trường Trung học nghề Tân Uyên

19

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Bến Cát

15

Trường Trung học nghề Bến Cát

20

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Phú Giáo

16

Trường Trung học nghề Phú Giáo

21

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Dầu Tiếng

17

Trường Trung học nghề Dầu Tiếng

22

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Bàu Bàng

18

Trường Trung học nghề Bàu Bàng

23

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX TP Thủ Đức

19

Trường Trung học nghề Thủ Đức

24

Trung tâm GDNN-GDTX Quận 3

20

Trường Trung học nghề Nhiêu Lộc

25

Trung tâm GDNN-GDTX Quận 4

21

Trường Trung học nghề Vĩnh Hội

26

Trung tâm GDNN-GDTX Quận 6

22

Trường Trung học nghề Bình Tây

27

Trung tâm GDNN-GDTX Quận 7

23

Trường Trung học nghề Tân Thuận

28

Trung tâm GDNN-GDTX Quận 8

24

Trường Trung học nghề Chánh Hưng

29

Trung tâm GDNN-GDTX Quận 10

25

Trường Trung học nghề Hòa Hưng

30

Trung tâm GDNN-GDTX Quận 11

26

Trường Trung học nghề Hòa Bình

31

Trung tâm GDNN-GDTX Quận 12

27

Trường Trung học nghề Trung Mỹ Tây

32

Trung tâm GDNN-GDTX

Quận Tân Phú

28

Trường Trung học nghề Tân Phú

33

Trung tâm GDNN-GDTX

Quận Tân Bình

29

Trường Trung học nghề Tân Bình

34

Trung tâm GDNN-GDTX

Quận Phú Nhuận

30

Trường Trung học nghề Phú Nhuận

35

Trung tâm GDNN-GDTX

Quận Bình Thạnh

31

Trường Trung học nghề Bình Thạnh

36

Trung tâm GDNN-GDTX

Quận Gò Vấp

32

Trường Trung học nghề Gò Vấp

37

Trung tâm GDNN-GDTX

Quận Bình Tân

33

Trường Trung học nghề Bình Tân

38

Trung tâm GDNN-GDTX

Huyện Nhà Bè

34

Trường Trung học nghề Nhà Bè

39

Trung tâm GDNN-GDTX

Huyện Củ Chi

35

Trường Trung học nghề Củ Chi

40

Trung tâm GDNN-GDTX

Huyện Cần Giờ

36

Trường Trung học nghề Cần Giờ

41

Trung tâm GDNN-GDTX

Huyện Bình Chánh

37

Trường Trung học nghề Bình Chánh

Như vậy, sau sắp xếp, còn 256 đơn vị sự nghiệp công lập (không tính 2 trường trung cấp do doanh nghiệp quản lý), gồm 236 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT, 3 trường ĐH, 17 trường CĐ trực thuộc UBND TPHCM.


Không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông

Nguyên tắc chung thực hiện sắp xếp: Không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập cơ sở GDTX với trường phổ thông; việc sắp xếp cơ sở GDTX phải phù hợp với nhu cầu học tập suốt đời của người dân tại địa phương.

Bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện. Đảm bảo thời gian thực hiện sắp xếp theo yêu cầu. UBND TP xem xét quyết định sắp xếp đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định. Khi thực hiện sắp xếp, bảo đảm không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục của trẻ em, học sinh, học viên; an toàn, thuận lợi trong quá trình đến trường của trẻ em, học sinh, học viên; không thực hiện sáp nhập nếu khoảng cách địa lý giữa nơi ở và trường học quá xa hoặc điều kiện giao thông không phù hợp; đáp ứng yêu cầu về công tác phổ cập giáo dục và giáo dục bắt buộc...

