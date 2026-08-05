Sáng 5/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức họp báo công bố phương án xử lý đối với 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sau hơn một tháng điều tra vụ việc bất thường liên quan đến 147 điểm 10 môn Toán.

Theo quyết định của Bộ GD&ĐT, toàn bộ 328 thí sinh tại điểm thi này sẽ phải thi lại tất cả các môn của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Kết quả thi cũ sẽ không được sử dụng để xét tuyển đại học, cao đẳng.

Báo cáo tại cuộc họp báo, GS.TS Huỳnh Văn Chương cho biết phương án được xây dựng trên cơ sở kết quả điều tra ban đầu của Bộ Công an và các quy định hiện hành của Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Theo Bộ GD&ĐT, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu về việc rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ đã yêu cầu các sở GD&ĐT trên cả nước phân tích dữ liệu điểm thi, đồng thời phối hợp với Bộ Công an, UBND các địa phương và các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh những dấu hiệu bất thường.

Qua phân tích dữ liệu của 34 tỉnh, thành phố cùng các thông tin phản ánh từ báo chí và dư luận, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Bộ Công an kiểm tra điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy sai phạm xảy ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi, vi phạm các nguyên tắc về an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi theo quy định hiện hành. Đến nay, Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi này.

Trên cơ sở kết quả điều tra và quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT quyết định tổ chức thi lại tất cả các môn đối với toàn bộ thí sinh tại điểm thi.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm sự công bằng, khách quan và tính nghiêm minh của kỳ thi, không phải là biện pháp kỷ luật đối với thí sinh. Trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, bao gồm cả những thí sinh có hành vi vi phạm (nếu có), sẽ được xem xét sau khi cơ quan điều tra có kết luận và căn cứ vào mức độ vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bộ cũng cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi theo đúng quy chế, bảo đảm an toàn, nghiêm túc và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh.

Đáng chú ý, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong các ngày 11 và 12/6/2026 sẽ không được sử dụng để xét tuyển đại học, cao đẳng. Các thí sinh cũng chưa được tham gia xét tuyển bằng các phương thức khác cho đến khi có kết quả thi lại. Sau khi có điểm thi mới, dữ liệu sẽ được cập nhật lên hệ thống tuyển sinh để phục vụ việc xét tuyển theo đúng nguyện vọng đã đăng ký.

Bộ GD&ĐT khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, kể cả trường hợp thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học nếu sau này phát hiện có hành vi vi phạm quy chế.

Bê bối bắt đầu từ 147 điểm 10 môn Toán

Phương án xử lý được Bộ GD&ĐT công bố trong bối cảnh công tác xét tuyển đại học năm 2026 đã bước vào giai đoạn lọc ảo toàn quốc. Từ ngày 4/8, hơn 874.811 thí sinh trên cả nước đã bắt đầu quá trình xét tuyển, với 6 vòng lọc ảo dự kiến kết thúc vào ngày 9/8 trước khi các trường công bố điểm chuẩn đợt một.

Việc công bố phương án đối với 328 thí sinh vào sáng 5/8 được xem là căn cứ để các trường đại học tiếp tục thực hiện xét tuyển theo đúng kế hoạch, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho các thí sinh liên quan và sự thống nhất trong công tác tuyển sinh.

Vụ việc bắt đầu thu hút sự chú ý sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 1/7. Thống kê cho thấy riêng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 147/328 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, trong khi phần lớn các bài còn lại đều từ 9 điểm trở lên, đưa điểm trung bình môn Toán của cả điểm thi lên 9,58, cao nhất cả nước.

Những con số bất thường nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn về dấu hiệu tiêu cực trong công tác tổ chức kỳ thi. Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, xác minh.

Kết quả điều tra bước đầu xác định sai phạm xảy ra ở khâu coi thi. Theo cơ quan điều tra, bà Trần Thị Thu Hằng, Trưởng điểm thi, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, đã chỉ đạo ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, thư ký điểm thi, vào phòng thi trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài môn Toán.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 27 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Danh tính của 23 bị can còn lại hiện chưa được công bố. Hồ sơ vụ án hiện do Bộ Công an thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 9/7, Sở GD&ĐT Tuyên Quang từng đề xuất cho toàn bộ 328 thí sinh của điểm thi thi lại môn Toán. Theo Sở, sau khi làm việc với phụ huynh và học sinh, 322 phụ huynh cùng 6 thí sinh tự do đều đồng thuận với phương án này nhằm bảo đảm công bằng, khách quan và quyền lợi của những thí sinh học thật, thi thật.

Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận kết quả điều tra ban đầu của Bộ Công an, Bộ GD&ĐT quyết định mở rộng phạm vi xử lý, tổ chức thi lại tất cả các môn đối với toàn bộ thí sinh tại điểm thi, thay vì chỉ thi lại môn Toán như đề xuất ban đầu.

Việc Bộ GD&ĐT chính thức công bố phương án xử lý được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc, bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh, đồng thời giữ vững tính nghiêm minh, công bằng và minh bạch của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

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