Thí sinh trường chuyên Tuyên Quang được thi lại tốt nghiệp vào ngày 14/8

05/08/2026 10:05

328 thí sinh Tuyên Quang sẽ được xét tuyển đại học riêng

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT, cho biết việc xét tuyển đại học đối với 328 thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ được thực hiện theo cơ chế riêng sau khi có kết quả thi lại, bảo đảm quyền lợi cho các em và không ảnh hưởng đến thí sinh trên cả nước.

Theo ông Thảo, công tác tuyển sinh gồm hai khâu độc lập là thi và xét tuyển. Khi xét tuyển, thí sinh có thể sử dụng nhiều nguồn điểm khác nhau như kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả các kỳ thi đánh giá riêng hoặc các phương thức xét tuyển kết hợp. Vì vậy, việc xử lý kết quả thi không đồng nghĩa với việc mất cơ hội xét tuyển đại học.

Sau khi Bộ GD&ĐT quyết định hủy kết quả các bài thi ngày 11 và 12/6/2026 của 328 thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nhóm thí sinh này tạm thời chưa đủ điều kiện tham gia đợt lọc ảo chung do chưa có điểm thi tốt nghiệp THPT hợp lệ để đáp ứng điều kiện tối thiểu theo quy định.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Để bảo đảm quyền lợi của các thí sinh, Bộ GD&ĐT sẽ chuyển trạng thái hồ sơ của 328 thí sinh sang diện chưa đủ điều kiện tham gia đợt lọc ảo chung diễn ra từ ngày 4 đến 10/8.

Việc xét tuyển riêng đối với 328 thí sinh không ảnh hưởng đến quyền lợi của hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước.

Tuy nhiên, toàn bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển, bao gồm trường, ngành và nguyện vọng của các thí sinh vẫn được bảo lưu. Sau khi có kết quả thi lại và cơ quan chức năng cập nhật dữ liệu theo quy định, các thí sinh sẽ được xét tuyển riêng trên cơ sở điểm thi hợp lệ và các nguyện vọng đã đăng ký.

Ông Thảo khẳng định, phương án này không ảnh hưởng đến quyền lợi của hơn 1 triệu thí sinh dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cũng như hơn 870.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học trên cả nước.

Việc tách riêng 328 thí sinh khỏi đợt lọc ảo chung nhằm bảo đảm quá trình xét tuyển của các thí sinh khác vẫn diễn ra đúng tiến độ, đồng thời vẫn bảo vệ đầy đủ quyền lợi của các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sau khi có kết quả thi lại.

Ông cũng nhấn mạnh, khi có kết quả thi hợp lệ, các thí sinh sẽ được xét tuyển theo đúng quy chế tuyển sinh năm 2026 và các phương thức xét tuyển mà mình đã đăng ký.