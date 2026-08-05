Thí sinh trường chuyên Tuyên Quang được thi lại tốt nghiệp vào ngày 14/8
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang họp báo thông tin chi tiết về vụ việc gian lận thi cử liên quan 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kì thi tốt nghiệp THPT 2026. Đồng thời đưa ra phương án xử lí cuối cùng đối với các bên liên quan.
328 thí sinh Tuyên Quang sẽ được xét tuyển đại học riêng
GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT, cho biết việc xét tuyển đại học đối với 328 thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ được thực hiện theo cơ chế riêng sau khi có kết quả thi lại, bảo đảm quyền lợi cho các em và không ảnh hưởng đến thí sinh trên cả nước.
Theo ông Thảo, công tác tuyển sinh gồm hai khâu độc lập là thi và xét tuyển. Khi xét tuyển, thí sinh có thể sử dụng nhiều nguồn điểm khác nhau như kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả các kỳ thi đánh giá riêng hoặc các phương thức xét tuyển kết hợp. Vì vậy, việc xử lý kết quả thi không đồng nghĩa với việc mất cơ hội xét tuyển đại học.
Sau khi Bộ GD&ĐT quyết định hủy kết quả các bài thi ngày 11 và 12/6/2026 của 328 thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nhóm thí sinh này tạm thời chưa đủ điều kiện tham gia đợt lọc ảo chung do chưa có điểm thi tốt nghiệp THPT hợp lệ để đáp ứng điều kiện tối thiểu theo quy định.
Để bảo đảm quyền lợi của các thí sinh, Bộ GD&ĐT sẽ chuyển trạng thái hồ sơ của 328 thí sinh sang diện chưa đủ điều kiện tham gia đợt lọc ảo chung diễn ra từ ngày 4 đến 10/8.
Việc xét tuyển riêng đối với 328 thí sinh không ảnh hưởng đến quyền lợi của hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước.
Tuy nhiên, toàn bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển, bao gồm trường, ngành và nguyện vọng của các thí sinh vẫn được bảo lưu. Sau khi có kết quả thi lại và cơ quan chức năng cập nhật dữ liệu theo quy định, các thí sinh sẽ được xét tuyển riêng trên cơ sở điểm thi hợp lệ và các nguyện vọng đã đăng ký.
Ông Thảo khẳng định, phương án này không ảnh hưởng đến quyền lợi của hơn 1 triệu thí sinh dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cũng như hơn 870.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học trên cả nước.
Việc tách riêng 328 thí sinh khỏi đợt lọc ảo chung nhằm bảo đảm quá trình xét tuyển của các thí sinh khác vẫn diễn ra đúng tiến độ, đồng thời vẫn bảo vệ đầy đủ quyền lợi của các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sau khi có kết quả thi lại.
Ông cũng nhấn mạnh, khi có kết quả thi hợp lệ, các thí sinh sẽ được xét tuyển theo đúng quy chế tuyển sinh năm 2026 và các phương thức xét tuyển mà mình đã đăng ký.
Sai phạm tập thể, có sự móc nối phụ huynh-giáo viên
Chia sẻ tại buổi họp báo ông Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục Điều tra (A09) Bộ Công an cho biết, cơ quan chức năng tập trung cao độ trong một tháng để có được kết quả trước mắt là giải quyết yêu cầu đối với việc giải quyết việc thi lại đối với các thí sinh.
Đại diện cơ quan điều tra cho biết, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, giáo viên đã vào nhắc bài ở các phòng thi, một số thí sinh có trao đổi bài thi.
Sai phạm xảy ra tại THPT chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể điểm thi, làm cho kết quả thi của tất cả các thí sinh không khách quan, công bằng.
Thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 29 đối tượng, trong đó bắt tạm giam 7 đối tượng.
Ông Hưng chia sẻ thêm, trong quá trình điều tra, cơ quan an ninh gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là đối tượng đông. Thứ hai, xác định đây là vi phạm có tổ chức.
Một khó khăn nữa là đối tượng là học sinh trong độ tuổi gần 18 đã đủ năng lực nhận thức hành vi pháp luật. Tuy nhiên thì thực tế thì nhận thức về pháp luật của các em còn hạn chế. Cho nên trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn.
Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức rà soát các quy chế
Tiếp thu ý kiến của các cấp quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, báo chí và dư luận xã hội, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức rà soát các quy chế, quy định tổ chức Kỳ thi để bổ sung các biện pháp phòng, chống gian lận; tăng cường ứng dụng công nghệ, kiểm tra chéo và giám sát để phòng gian lận; tiếp tục cử các giảng viên đại học để giám sát tổ chức thi tại các điểm thi của địa phương.
Đồng thời, tăng cường giáo dục pháp luật, đạo đức đối với học sinh; chú trọng bồi dưỡng đạo đức và nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp của giáo viên; xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm đối với các vi phạm.
Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục hoàn thiện kỹ lưỡng Đề án và phương án tổ chức thi trên máy tính bảo đảm an ninh, an toàn, tin cậy, có giai đoạn thử nghiệm, thí điểm; tổng kết, đánh giá toàn diện để đề xuất cụ thể triển khai thực hiện các bước tiếp theo.
Việc kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy vai trò giám sát của báo chí và toàn xã hội là đặc biệt quan trọng. Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả với các cơ quan báo chí kịp thời thông tin minh bạch, đầy đủ về Kỳ thi và công bố kết quả thi để toàn xã hội giám sát.
GS.TS Huỳnh Văn Chương
Vụ án gian lận thi vẫn đang trong quá trình điều tra
GS.TS Huỳnh Văn Chương cho hay hiện nay, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an và các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.
Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức rà soát các quy chế
Tiếp thu ý kiến của các cấp quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, báo chí và dư luận xã hội, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức rà soát các quy chế, quy định tổ chức Kỳ thi để bổ sung các biện pháp phòng, chống gian lận; tăng cường ứng dụng công nghệ, kiểm tra chéo và giám sát để phòng gian lận; tiếp tục cử các giảng viên đại học để giám sát tổ chức thi tại các điểm thi của địa phương.
Đồng thời, tăng cường giáo dục pháp luật, đạo đức đối với học sinh; chú trọng bồi dưỡng đạo đức và nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp của giáo viên; xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm đối với các vi phạm.
Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục hoàn thiện kỹ lưỡng Đề án và phương án tổ chức thi trên máy tính bảo đảm an ninh, an toàn, tin cậy, có giai đoạn thử nghiệm, thí điểm; tổng kết, đánh giá toàn diện để đề xuất cụ thể triển khai thực hiện các bước tiếp theo.
Việc kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy vai trò giám sát của báo chí và toàn xã hội là đặc biệt quan trọng. Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả với các cơ quan báo chí kịp thời thông tin minh bạch, đầy đủ về Kỳ thi và công bố kết quả thi để toàn xã hội giám sát.
Thí sinh Tuyên Quang được thi lại tốt nghiệp
Báo cáo tại buổi họp báo, GS.TS Huỳnh Văn Chương cho biết: Bộ GD&ĐT đã xây dựng phương án xử lý đối với 328 thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trên cơ sở kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng và quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT.
Theo ông Chương, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu về việc rà soát tổng thể kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các sở GD&ĐT trên cả nước phân tích kết quả thi, đồng thời phối hợp với Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh những phản ánh, dấu hiệu bất thường.
Qua phân tích dữ liệu điểm thi của 34 tỉnh, thành phố cùng thông tin từ báo chí và dư luận xã hội, Bộ GD&ĐT đã chủ động phối hợp với Bộ Công an phát hiện, kiểm tra, xác minh các vi phạm Quy chế thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Đến nay, Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi này và thông báo kết quả điều tra ban đầu cho Bộ GD&ĐT. Theo kết quả điều tra, các sai phạm xảy ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi, làm ảnh hưởng đến yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy chế thi, đồng thời đủ cơ sở pháp lý để tổ chức thi lại tất cả các môn đối với toàn bộ thí sinh tại điểm thi.
Trên cơ sở kết quả điều tra ban đầu của Bộ Công an, Quy chế thi tốt nghiệp THPT và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ GD&ĐT quyết định tổ chức thi lại tất cả các môn đối với các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Theo GS.TS Huỳnh Văn Chương, việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi; thực hiện đúng các nguyên tắc và chỉ đạo của Chính phủ, không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với thí sinh. Trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, trong đó có những thí sinh vi phạm (nếu có), sẽ được xem xét, xử lý trên cơ sở kết quả điều tra và mức độ vi phạm theo quy định của pháp luật.
Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các cơ quan chức năng báo cáo cấp có thẩm quyền về phương án tổ chức thi lại. Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi theo đúng Quy chế thi, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.
Dự kiến, kỳ thi lại sẽ diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8/2026, kết quả được công bố vào ngày 19/8/2026.
Bộ GD&ĐT cũng cho biết, kết quả các bài thi của thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong hai ngày 11 và 12/6/2026 sẽ không được sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Các thí sinh này cũng chưa được tham gia xét tuyển bằng các phương thức khác cho đến khi có kết quả thi lại. Sau khi kỳ thi lại hoàn thành, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật lên hệ thống và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng mà thí sinh đã đăng ký.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng điều hành họp báo
Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo thông tin về phương án xử lí đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kì thi tốt nghiệp THPT. Tham dự buổi họp báo có Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia, GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng, Bộ GD&ĐT cùng các cục, vụ của Bộ GD&ĐT và hơn 100 cơ quan báo chí.
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phát biểu khai mạc và điều hành buổi họp báo. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu báo cáo nội dung liên quan với thí sinh. Thứ trưởng mong muốn trao đổi thẳng thắn để làm rõ các vấn đề mà báo chí quan tâm.
Nghiêm Huê
Quang cảnh trước họp báo
PV
Vụ việc gian lận tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang gây xôn xao dư luận
Trước đó, sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hôm 1/7/2026, thống kê điểm thi môn toán tốt nghiệp tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang gây chú ý khi có tới 147/328 thí sinh đạt điểm 10 môn toán, số thí sinh còn lại đa số đạt điểm từ 9. Điểm trung bình của nhóm này là 9,58, cao nhất cả nước.
Ngay sau khi phát hiện các dấu hiệu bất thường trong dữ liệu điểm thi và quy trình xử lí bài thi, Bộ GD&ĐT đã lập tức lập đoàn công tác và phối hợp cùng lực lượng công an để xác minh làm rõ.
Ngày 7/7, Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố vụ án và 4 bị can đầu tiên (gồm Trưởng điểm thi và thư kí) liên quan đến sai phạm điểm môn Toán cao bất thường.
Đến nay cơ quan an ninh đã khởi tố gần 30 bị can có liên quan tới vụ việc.
Ngày 9/7, tỉnh Tuyên Quang đề xuất cho toàn bộ số học sinh nói trên thi lại, song Bộ GD&ĐT đề nghị tỉnh tiếp tục xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc, trước khi đưa ra hướng giải quyết.
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), những thông tin chính dự kiến được công bố bao gồm:
Hình thức kỉ luật thí sinh, Bộ GD&ĐT sẽ đưa ra kết luận cuối cùng về việc có hủy kết quả thi, cấm thi có thời hạn, hủy công nhận tốt nghiệp hoặc tổ chức thi lại đối với 328 thí sinh vi phạm dựa trên đề xuất của cơ quan an ninh hay không.
Trách nhiệm của cán bộ, giám thị, làm rõ quy trình coi thi, sai phạm của các cá nhân, cán bộ quản lí, giáo viên tiếp tay hoặc lơi lỏng quản lí dẫn đến sai phạm hàng loạt.
Về phương án xử lí tuyển sinh, Bộ GD&ĐT sẽ căn cứ vào kết luận cuối cùng đối với kết quả thi của thí sinh để đề xuất hướng xét tuyển đối với các trường đại học, cao đẳng trong mùa tuyển sinh năm nay.
Buổi họp báo sáng nay được kì vọng sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc của dư luận, thể hiện tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" nhằm siết chặt kỉ cương trong các kì thi quốc gia.
Thông tin buổi họp báo sẽ được Báo Tiền Phong cập nhật trực tiếp.