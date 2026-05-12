Sáng 12/5, mạng xã hội lan truyền một số hình ảnh được cho là một cụ ông bị con cái đưa đến trước cửa chùa ở Hải Phòng rồi bỏ lại.

Người đăng tải lên mạng có nội dung: "Vào 11h trưa ngày 10/5/2026, camera tại Chùa Đồng - thôn Hàm Hy, xã Lạc Phượng, TP. Hải Phòng (trước thuộc Hải Dương) đã ghi lại cảnh một xe biển vàng đưa một cụ già tới cổng chùa. Có 2 người giúp cụ vào trong, để lại một ít đồ và một mảnh giấy (nghi do con cháu viết).

Tờ giấy viết tay được cho là do người con viết để lại - Ảnh: Thu Trang

Khi được đưa vào, cụ bị ngã xuống xe, mắt tím do va đập, nhưng hai người đó lại bỏ đi mà không ở lại chăm sóc cụ. Hiện tại, Thầy Thích Quảng Văn - trụ trì Chùa Đồng đã cho cụ ăn một bát cháo, nhưng cụ sức khỏe yếu, không đi lại được, và chùa không đủ điều kiện chăm sóc lâu dài.

Rất mong mọi người chia sẻ thông tin này để nếu ai là con cháu hoặc quen biết cụ, hoặc những người đã đưa cụ đến chùa, hãy tới đón cụ về gia đình. Không nơi nào tốt bằng mái ấm gia đình. Xin mọi người giúp lan tỏa để người nhà cụ nghĩ lại và tới đón cụ về".

Liên quan thông tin này, trên VietNamNet cho hay, ông Vũ Duy Sỹ, Chủ tịch UBND xã Lạc Phượng (TP Hải Phòng) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông lớn tuổi bị người thân thuê taxi đưa đến chùa rồi bỏ lại.

Camera ghi lại hình ảnh cụ ông lúc được đưa đến chùa - Ảnh: Thu Trang

Qua xác minh ban đầu, người đàn ông khoảng 55 tuổi, quê ở Hà Nội, được con gái thuê taxi đưa đến chùa rồi bỏ lại. “Gia cảnh người con gái được cho là rất khó khăn, không có điều kiện chăm sóc bố nên mới đưa ông đến chùa”, VietNamNet dẫn lời ông Sỹ cho biết.

Hiện nhà chùa, chính quyền địa phương và công an xã đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để có hướng giải quyết phù hợp.

Hiện sức khỏe người đàn ông sau khi được thăm khám cơ bản ổn định.

Sau khi sự việc được đăng tải, nhiều người tỏ thái độ bất bình về hành động của người con trong vụ việc và mong cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sẽ sớm vào cuộc xác minh.