Chinh phục bếp Việt bằng gia vị lành ngon của Dellycook

Đi tìm hương vị mới lạ mà lành ngon

Thực phẩm nói chung và gia vị nói riêng luôn là những sản phẩm không thể thiếu trong mọi gian bếp. Với phong cách ẩm thực độc đáo và đậm đà của người Việt, đòi hỏi người nội trợ phải dành nhiều thời gian phối hợp nhuần nhuyễn các loại gia vị cơ bản để tạo nên một món ăn ngon vừa với khẩu vị của gia đình mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho cả nhà.

Một bài toán được đặt ra: Có loại gia vị nào trên thị trường không cần phải nêm nếm nhiều mà vẫn ngon vẫn an toàn cho người sử dụng không? Đây là câu hỏi mà Dellycook nhận được rất nhiều từ những người nội trợ, nó thôi thúc đội ngũ chuyên gia của Dellycook nỗ lực để tìm ra giải pháp giúp các người nội trợ bằng cách tạo ra công thức gia vị tiện lợi, mang đến sự tinh gọn cho các bữa ăn. Đồng thời, sản phẩm với hương vị mới, độc đáo giúp tiết kiệm thời gian nấu nướng hơn.

Lành ngon từ nguyên liệu đến cách chế biến đạt chuẩn quốc tế

Dellycook tin rằng, để có thể chinh phục và trở thành "trợ thủ đắc lực" đồng hành với người nội trợ, một sản phẩm không những ngon mà phải lành. Ngon từ công thức phối trộn theo tỉ lệ riêng biệt được nghiên cứu bởi đội ngũ chuyên gia về thực phẩm tại Dellycook và giữ trọn vị ngon nguyên bản trong từng nguyên liệu cấu thành mà không sử dụng các hương liệu nhân tạo. Lành từ công nghệ sản xuất với các thiết bị, máy móc đạt chuẩn ISO 9001:22000 và ISO 9001:2015. Tất cả tạo nên sản phẩm lành ngon cho người sử dụng.

Chinh phục gian bếp Việt bằng bộ ba sản phẩm Dellycook chuẩn "không cần chỉnh"

Đại diện doanh nghiệp cho biết "Khi bắt đầu với thương hiệu Dellycook, chúng tôi mong muốn rằng Dellycook sẽ là "người bạn đồng hành" trong mỗi gian bếp, có vai trò giảm bớt sự vất vả trong cách chế biến truyền thống và tạo ra phong cách nấu ăn mới mẻ, một phong cách "ngon-gọn-dinh dưỡng".

Kế thừa tinh thần "Đậm Đà Mà Tinh Nguyên" từ công ty mẹ - Tinh Nguyên, Dellycook mong muốn được nâng tầm gia vị bếp với các sản phẩm phục vụ cho bữa ăn Việt trở nên thật ngon, thật lành và tiện lợi hơn. Đó là lý do Dellycook được hình thành, mang sứ mệnh là đồng hành trong gian bếp Việt và giúp việc bếp trở nên tinh gọn hơn mà vẫn vẹn tròn dinh dưỡng cho cả nhà.

Với bộ ba gia vị nhà Dellycook, gồm: Xốt Me Cay, Tương Ớt Tây Ninh và Tương Cà được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến kết hợp với nguồn nguyên liệu tự nhiên giúp giữ trọn hương vị tự nhiên vốn có của nguyên liệu như me, ớt và cà chua tươi.

Bộ ba sản phẩm nhà Dellycook: Xốt Me Cay, Tương Ớt Tây Ninh và Tương Cà

Xốt Me Cay Dellycook - Chấm ngon, nấu gọn

Sản phẩm Xốt Me Cay Dellycook với 40% cốt me nguyên chất được cô đặc từ me tươi hoà quyện với vị ớt cay nồng, mang đến vị chua cay hoàn hảo cho món ăn từ me. Giờ đây, việc chế biến các món ăn từ me đã không còn trở ngại khi không còn phải quay cuồng với các gia vị như đường, me,... để nấu xốt me mà chỉ cần tinh gọn trong một bước.

Xốt Me Cay Dellycook - Chấm ngon, Nấu gọn

Tương Ớt Tây Ninh và Tương Cà Dellycook - Giữ trọn vị lành ngon

Được lấy cảm hứng từ vị ớt cay nồng trong từng hũ muối Tinh Nguyên, Dellycook đã sáng tạo nên một công thức cay đặc biệt từ trái ớt chỉ thiên trứ danh của xứ Tây Ninh, mang lại hương vị cay bùng nổ ngay từ lần thử đầu tiên. Với vị cay đặc trưng của ớt Tây Ninh sẽ khiến cho các món chiên xào thêm thăng hoa khi chấm cùng.

Tương Cà Dellycook là dòng sản phẩm mới nhất đến từ thương hiệu Dellycook. Sản phẩm là sự kết hợp đặc biệt giữa cà chua chín mọng được chế biến bằng công thức độc đáo khi giữ trọn vị cà chua tươi tạo nên vị chua ngọt hài hòa phù hợp với khẩu vị người Việt. Ngoài dùng để chấm cùng các món chiên, điểm sáng trong Tương Cà Dellycook là có thể sử dụng như một loại gia vị nêm nếm và chế biến thành các món xốt cà, vốn là món ăn quen thuộc với mọi nhà.

Tương Ớt Tây Ninh và Tương Cà Dellycook

Bằng sự nghiên cứu kỹ càng về khẩu vị của người Việt, các sản phẩm đã được tạo ra với hương vị phù hợp với nhiều khẩu vị và phong cách nấu ăn khác nhau của người dùng. Bộ ba nhà Dellycook hứa hẹn trở thành "trợ thủ đắc lực" cho người nội trợ để cùng đồng hành và mang đến bữa ăn thật ngon, thật lành cho cả gia đình.

Hiện tại, các sản phẩm của Dellycook đang có mặt tại hệ thống các siêu thị lớn trên toàn quốc như Lotte Mart, Co.op Mart, AEON Mall, E-mart, Top Markets,... và chuỗi cửa hàng tiện lợi như: Bách Hóa Xanh, Co.op Food, 7-Eleven, Familly Mart, B’s Mart,...

Sản phẩm đã có mặt tại hệ thống siêu thị Big C trên toàn quốc

Thông tin liên hệ

Văn phòng tại địa diện: 196/1/10 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM, Việt Nam

Nhà máy sản xuất: Số 63 đường Sân Cu, Ấp Sân Cu, Xã Long Thành Bắc, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh, Việt Nam

SĐT: (028) 3812 7478 - (028) 73097478 - 0398 097478

Email: support@tinhnguyen.com.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/dellycook.official

https://afamily.vn/chinh-phuc-bep-viet-bang-gia-vi-lanh-ngon-cua-dellycook-20220803130422564.chn