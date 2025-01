Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) - chương trình học bổng danh giá do Cơ quan Giáo dục New Zealand khởi xướng thông báo nhận đơn ứng tuyển năm 2025, chỉ dành riêng cho học sinh Việt Nam.

Được triển khai từ năm 2019, số lượng học bổng NZSS năm 2025 có sự gia tăng đáng kể, lên tới 45 suất, cao nhất từ trước đến nay. Các học sinh đang học lớp 8, 9, 10 tại Việt Nam, có điểm trung bình học tập từ 8,0 trở lên và trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.0 trở lên đều có thể ứng tuyển học bổng này.

Chính phủ New Zealand cấp số lượng học bổng lớn nhất cho học sinh Việt Nam.

Theo ban tổ chức, việc tăng cường số lượng học bổng đồng nghĩa với việc học sinh Việt Nam sẽ có nhiều lựa chọn về trường hơn khi ứng tuyển NZSS.

Cụ thể, năm 2025, chương trình có sự tham gia của 45 trường trung học chất lượng trải dài khắp các vùng/thành phố từ đảo Bắc đến đảo Nam New Zealand. Các vùng đều hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục, phối hợp các hoạt động ngoại khóa phong phú nhằm hỗ trợ phát triển toàn diện các kỹ năng sống và học thuật cho học sinh.

Bên cạnh chương trình phổ thông chuẩn quốc gia của New Zealand được giảng dạy tại phần lớn các trường trung học New Zealand, một số trường NZSS giảng dạy chương trình Cambridge hoặc Tú tài Quốc tế (IB), mang lại nhiều lựa chọn phù hợp với năng lực và định hướng cá nhân của từng học sinh.

Mặt khác, học sinh Việt Nam có thể chọn học tại các trường trung học mà học sinh nam nữ học chung (tương tự mô hình trường học tại Việt Nam), hoặc các trường trung học đơn giới - một mô hình trường học khá đặc trưng tại New Zealand. Tại các trường đơn giới, học sinh sẽ trải nghiệm một môi trường tập trung, giúp các em tự tin phát triển và trau dồi các thế mạnh mà không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố giới tính.

Lễ trao Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học 2024.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của NZSS 2025 là nhân đôi cơ hội học bổng cho ứng viên thông qua cơ chế xét tuyển kép. Học sinh sẽ được đăng ký hai nguyện vọng trường từ danh sách 45 trường năm nay và xét học bổng chính phủ NZSS dựa trên cả hai nguyện vọng này.

Nếu chưa thành công với NZSS, ứng viên sẽ tiếp tục được cân nhắc cho các học bổng khác được cấp riêng bởi các trường trung học New Zealand. Cơ chế xét tuyển kép này đảm bảo ứng viên có thể tối đa hóa cơ hội nhận học bổng để học tập tại New Zealand chỉ với một lần ứng tuyển NZSS.

Ngoài IELTS, chương trình NZSS chấp nhận các chứng chỉ quốc tế tương đương, bao gồm TOEFL iBT, PTE Academic, Cambridge B1 Preliminary...

Trong trường hợp ứng viên chưa thể cung cấp một trong các chứng chỉ trên ở thời điểm nộp hồ sơ, nhưng tự tin về khả năng tiếng Anh của mình đáp ứng đủ yêu cầu, vẫn có thể nộp hồ sơ. Sau đó sẽ tham gia phỏng vấn hoặc làm bài kiểm tra năng lực tiếng Anh.

Theo ông Ben Burrowes, Giám đốc Khu vực Châu Á của Cơ quan Giáo dục New Zealand, năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa New Zealand và Việt Nam, một cột mốc quan trọng trong lịch sử ngoại giao của hai nước. Trong bối cảnh đó, ông tin rằng việc gia tăng số lượng học bổng NZSS năm 2025 không chỉ khẳng định cam kết mạnh mẽ của các trường NewZealand, mà còn tạo điều kiện cho ngày càng nhiều học sinh Việt Nam thực hiện ước mơ du học tại đây.