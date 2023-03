Chilly giữ vùng kín sạch sẽ, tránh viêm nhiễm vào mùa nóng

Thời tiết sắp vào hè, đây là dịp để các chị em thoải mái diện những trang phục năng động, gợi cảm, tận hưởng những chuyến đi dã ngoại, du lịch biển,…. Tuy nhiên, khí hậu nóng bức kèm mồ hôi cơ thể cũng chính là môi trường hoàn hảo để vi khuẩn phát triển, gây mùi khó chịu và các bệnh viêm phụ khoa, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, công việc và làm giảm sự tự tin của nữ giới.



Có nhiều cách để giữ vùng kín sạch sẽ, không viêm nhiễm vào mùa nóng như tránh mặc đồ bó sát, chọn quần lót có chất liệu thoáng mát và thấm hút tốt,… Trong đó, sử dụng các sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ sạch sâu, lành tính điển hình như Chilly sẽ giúp chị em giữ vùng kín sạch sẽ, tránh viêm nhiễm vào mùa nóng.

Chilly – Bí quyết thoáng, sạch bất chấp nắng nóng của hội chị em

Chilly là dung dịch vệ sinh phụ nữ bán chạy số 1 tại Ý (theo IRI, tháng 12/2022). Hơn 30 năm có mặt trên thị trường, thương hiệu này luôn kiên trì với sứ mệnh bảo vệ sức khỏe nữ giới và mang lại sự tự tin, thoải mái mỗi ngày cho phái đẹp.

Với bảng thành phần an toàn, Chilly là sản phẩm tiên phong được cấp phép bán tại các bệnh viện và nhà thuốc ở Ý. Đồng thời, sản phẩm cũng được nhiều chuyên gia sản phụ khoa và hàng triệu phụ nữ trên toàn thế giới tin dùng suốt nhiều năm qua.

Dung dịch vệ sinh Chilly được chiết xuất từ các thảo dược thiên nhiên như bạc hà, lô hội, cỏ xạ hương, xô thơm,… Không chỉ có tác dụng ngừa viêm nhiễm do vi khuẩn, làm sạch và giữ ẩm, những loại thảo dược nói trên còn rất lành tính, phù hợp ngay cả với những làn da nhạy cảm.

Đặc biệt, Chilly còn chứa các phân tử chống mùi độc đáo giúp ngăn chặn triệt để mùi hôi khó chịu suốt 24 giờ. Nhờ đó, hội chị em có thể tự tin hoạt động cả ngày dài, tạm biệt nỗi lo "rau mùi" bất kể thời tiết mùa hè có oi bức, nóng nực đến đâu.

Để đảm bảo tính dịu nhẹ, an toàn cho nữ giới sử dụng mỗi ngày, Chilly còn có độ pH lý tưởng cho vùng da xung quanh vùng kín ở mức 5. Đây là chỉ số pH phù hợp với sinh lý của phụ nữ, giúp khôi phục và cân bằng hệ vi khuẩn tự nhiên có lợi tại vùng nhạy cảm, từ đó ngăn ngừa sự phát triển quá mức của vi khuẩn có hại gây nên các bệnh phụ khoa.

Dung dịch vệ sinh Chilly không tạo nhiều bọt, cũng không chứa các thành phần gây hại như paraben, phthalate nên sẽ không gây khô ngứa, kích ứng trong quá trình sử dụng. Đồng thời, Chilly còn có thiết kế thân thiện với người dùng với phần nắp nhựa mờ bên ngoài và vòi xoay tự động khóa phía trong. Thiết kế này vừa giúp người dùng dễ dàng lấy được lượng dung dịch vừa đủ, ngăn vi khuẩn xâm nhập, vừa tránh dây rớt, làm đổ sản phẩm khi sử dụng hoặc mang đi xa.

Với những ưu điểm kể trên, Chilly sẽ giúp bảo vệ vùng kín, mang lại sự thoáng mát, sạch sẽ để phái đẹp tự tin làm điều mình yêu dù là mùa hè nóng ẩm hay đông lạnh giá. Đặc biệt, Chilly còn có đến 3 dòng sản phẩm với những công dụng khác nhau, sẵn sàng "chiều lòng" mọi bạn gái.

Chilly Gel màu xanh lá – Se se lạnh, bùng tươi mát

Chilly Gel nổi bật với tinh chất bạc hà tự nhiên mang đến cảm giác "se se lạnh" cho "vùng kỳ diệu" và làm sạch, giúp giảm ngứa nhanh chóng. Sản phẩm còn có công dụng làm sạch, ngăn mùi suốt 24 giờ và duy trì pH sinh lý cho vùng nhạy cảm. Dòng sản phẩm này chính là "chân ái" cho những bạn nữ thích cảm giác mát lạnh, tươi mới mà vẫn đảm bảo khả năng làm sạch hiệu quả.

Chilly Delicato màu hồng – Mềm mại, dịu nhẹ

Chilly Delicato chứa thành phần được chiết xuất từ lô hội – có tác dụng làm mềm, dưỡng ẩm và hạt phỉ dịu nhẹ với da tổn thương. Do đó, đây là dung dịch phù hợp với những người có vùng kín nhạy cảm, giúp hỗ trợ cân bằng sinh lý, dưỡng ẩm tối ưu, đem lại cảm giác mềm mịn, thoáng mát và giảm khô rát.

Chilly con Antibatterico xanh dương – Ngăn ngừa viêm nhiễm do vi khuẩn

Chilly con Antibatterico sở hữu thành phần "vàng" trong việc ngừa viêm nhiễm do vi khuẩn, đó chính là cỏ xạ hương, cây xô thơm và tràm trà. Vì thế, Chilly con Antibatterico đặc biệt phù hợp cho những người dễ mắc các bệnh phụ khoa do nấm, vi khuẩn hoặc những người thường xuyên hoạt động ra mồ hôi như tập thể dục, chơi thể thao. Sản phẩm sẽ giúp bảo vệ, ngừa viêm nhiễm do vi khuẩn hiệu quả, giảm đau rát, sưng ngứa và duy trì độ pH nhất định.

[Box thông tin shop] - Dung dịch vệ sinh vùng kín Chilly