Thời gian gần đây, chủ tài khoản của một trang blog Hàn Quốc bất ngờ chia sẻ một bài đăng về những trường hợp các mỹ nhân Hàn từ bạn thân trở mặt thành kẻ thù vì nhiều lý do. Lập tức, cư dân mạng liền "réo" tên "nàng cỏ" Goo Hye Sun và "nữ hoàng cảnh hôn" Seo Hyun Jin khi trước đây mối quan hệ của hai người từng gắn bó như keo sơn nhưng lại tan vỡ chỉ vì chuyên hôn nhân hỗn loạn của sao nữ Vườn Sao Băng.

Goo Hye Sun và Seo Hyun Jin từng là đôi bạn thân thiết

Tưởng chừng như là người ngoài cuộc, Seo Hyun Jin bỗng trở thành người viết đơn cáo Ahn Jae Hyun ngoại tình, tiếp tay cho Goo Hye Sun hạ bệ chồng cũ mà ngay cả cô cũng không hề hay biết việc mình làm. Nhiều nguồn tin cho rằng, chính Goo Hye Sun "đâm sau lưng" bạn thân nhằm nhấn chìm sự nghiệp của Ahn Jae Hyun.

Seo Hyun Jin và Goo Hye Sun là một trong những cặp bạn thân lâu năm đình đám của showbiz Hàn. Cả hai quen nhau biết từ khi còn là thực tập sinh trong công ty giải trí SM Entertainment. Dù xuất phát điểm giống nhau, nhưng Goo Hye Sun đã nổi tiếng với tư cách là một ulzzang ngay cả trước khi ra mắt. Sau đó, cô dần khẳng định mình trong ngành giải trí với bộ phim sitcom năm 2004 - Nonstop 5 và chạm đến đỉnh cao với bom tấn gây sốt châu Á năm 2009 - Boys Over Flowers. Nữ diễn viên thậm chí còn tham gia khoá học đạo diễn và tham gia chỉ đạo một số bộ phim, trong đó có The Madonna và Magic - hai tác phẩm mà Seo Hyun Jin tham gia diễn xuất. Một sự thật phũ phàng rằng vào thời điểm ấy, danh tiếng và địa vị của Goo Hye Sun đã bỏ xa Hyun Jin.

Cả hai thân thiết khi có chung xuất phát điểm là thực tập sinh

Danh tiếng Goo Hye Sun bỏ xa Seo Hyun Jin nhờ siêu phẩm Vườn Sao Băng

Sau thất bại của nhóm nhạc nữ MILK, Seo Hyun Jin tiếp tục sống cuộc đời vô danh trong showbiz, nhưng vẫn giữ được tình bạn thân thiết với mỹ nhân 8x, dù lúc này luôn có những lời mỉa mai mối quan hệ của hai người giống "công chúa" và "người hầu" hơn là một cặp bạn thân.

Mãi đến năm 2016, Seo Hyun Jin mới tìm thấy cơ hội vụt sáng nhờ vai nữ chính trong bộ phim truyền hình Another Oh Hae Young. Những năm sau đó, người đẹp liên tục tạo được dấu ấn với Dr. Romantic 1, The Beauty Inside. Hình ảnh của nữ diễn viên dần trở nên nổi bật, cô không còn phải mang tiếng "dựa hơi" Goo Hye Sun.

Sự nghiệp Seo Hyun Jin dần khởi sắc vào năm 2016

Dr. Romantic 1 đưa tên tuổi nữ diễn viên lên tầm cao mới

Năm 2019, Goo Hye Sun "khơi mào" cuộc chiến với chồng cũ Ahn Jae Hyun khi vạch trần những lời nói nhục mạ của anh về vòng 1 của cô, đồng thời công khai chồng ngoại tình với một sao nữ, khiến nam diễn viên đối mặt làn sóng chỉ trích dữ dội. Dư luận hoàn toàn thương cảm cho số phận bi kịch mà "nàng Cỏ" phải hứng chịu. Nhưng phía Ahn Jae Hyun không chịu ngồi yên mà "tố" ngược Goo Hye Sun bịa chuyện, kiểm soát và khủng bố tinh thần anh trong suốt 3 năm khiến nam diễn viên phải dùng đến thuốc trầm cảm. Việc liên tiếp bị "khui" ra những lời nói dối, công chúng dần mất niềm tin ở Goo Hye Sun.

Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun nhấn chìm sự nghiệp của nhau vì bê bối hôn nhân

Thời điểm hai bên đấu tố qua lại, không chỉ Seo Hyun Jin bị nghi ngờ là "tiểu tam" mà còn có hơn 10 mỹ nhân đình đám khác như Oh Yeon Seo, Lee Da Hee, Son Na Eun,...bị kéo vào drama chỉ với một lý do...từng đóng phim với Ahn Jae Hyun. Trong đó, người chịu nhiều điều tiếng nhất là Seo Hyun Jin và Lee Da Hee khi cả hai sao nữ đều góp mặt trong The Beauty Inside - trùng với thời điểm mà Goo Hye Sun "phốt" chồng ngoại tình. Thời điểm này, Ahn Jae Hyun và Lee Da Hee đều rất được yêu thích vì quá đẹp đôi và ăn ý trên màn ảnh. Goo Hye Sun không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận, mặc nhiên để bạn thân lẫn rất nhiều đồng nghiệp và ekip chịu tiếng "tai bay vạ gió".

Lúc ấy, trên một diễn đàn mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một tờ khai kể lại tường tận quá trình Ahn Jae Hyun ngoại tình với bạn diễn. Cụ thể, trong một cuộc họp mặt của dàn diễn viên trong phim, Ahn Jae Hyun và nữ diễn viên A đã có sự tiếp xúc thân thể giống như một cặp đôi đang hẹn hò, và sau khi phim kết thúc, cả 2 được nhìn thấy cùng di chuyển đến một căn hộ. Theo những gì được ghi chép lại, tờ khai ghi vào tháng 4 và người tường thuật là Seo Hyun Jin.

Tờ khai được cho là của Seo Hyun Jin

Nhưng ngay sau đó, nữ diễn viên và cả công ty quản lý đều lên tiếng thanh minh rằng cô chưa từng viết tờ khai này. Nhiều netizen cũng phát hiện nhiều điểm bất ổn xung quanh tờ khai khi trên thực tế, bản khai trình lên tòa án phải kèm theo tên các bên, số đăng ký cư trú, bản sao đăng ký cư trú và chữ ký của các bên. Tuy nhiên, tờ khai được đăng tải kia chỉ có ngày tháng và tên của người liên quan - Seo Hyun Jin và nó đã bị xóa ngay sau khi được đăng.

Sao nữ phủ nhận việc viết tờ khai tố cáo Ahn Jae Hyun ngoại tình

Theo đó, một YouTuber từng là phóng viên giải trí cho biết chỉ có Goo Hye Sun mới có bản gốc của tuyên bố này, nhưng việc nó bị rò rỉ và Seo Hyun Jin phủ nhận khiến dư luận nghi ngờ rằng đây là thực chất chỉ là màn kịch do Goo Hye Sun tự dựng nên. Sau đó, "nàng Cỏ" đã kiện Youtuber về tội vu khống, phỉ báng nhưng bị đơn đã được tuyên trắng án, càng khiến công chúng tin rằng Goo Hye Sun đã "đâm lén" bạn thân, tự ý bịa chuyện mà không thông qua ý kiến của Seo Hyun Jin.

Hành động "đơn phương" của mỹ nhân 8x khiến Seo Hyun Jin và Ahn Jae Hyun điêu đứng sự nghiệp trong suốt thời gian dài. Ở thời điểm hiện tại, Ahn Jae Hyun phải dùng rượu để giải toả căng thẳng sau lùm xùm ly hôn với vợ cũ, trường hợp may mắn hơn là Seo Hyun Jin khi cô vẫn trụ lại được với làng giải trí. Sắp tới, nữ diễn viên chuẩn bị tái xuất màn ảnh với Gong Yoo trong The Trunk.

Sau lùm xùm, Seo Hyun Jin và Goo Hye Sun gần như chẳng còn "đá động" gì đến đối phương. Theo nguồn tin, từ đôi bạn thân, cả hai đã "cạch mặt" và trở thành những sao nữ "không đội trời chung" trong showbiz Hàn.