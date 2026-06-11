Chiều nay, 1,2 triệu sĩ tử cả nước tiếp tục "vượt ải" môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2026

Sau khi hoàn thành bài thi Ngữ văn vào buổi sáng, chiều 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước tiếp tục chinh phục môn Toán - môn thi bắt buộc thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo lịch của Bộ GD&ĐT, thí sinh bắt đầu làm bài từ 14h30, thời gian làm bài 90 phút. Đề thi được phát cho thí sinh từ 14h20.

Sáng nay, thí sinh cả nước đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo đánh giá chung, đề thi tiếp tục bám sát định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, chú trọng đánh giá năng lực đọc hiểu, tư duy và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi năm nay có hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 62.000 thí sinh so với năm 2025. Đây là kỳ thi tốt nghiệp THPT có số lượng thí sinh đông nhất từ trước tới nay.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế, Bộ GD&ĐT đã huy động khoảng 6.000 cán bộ, giảng viên đại học tham gia các đoàn kiểm tra tại 34 tỉnh, thành phố, thực hiện giám sát từ khâu chuẩn bị, coi thi đến chấm thi.