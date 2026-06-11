Nhìn hình ảnh đau lòng này ở Ninh Bình, bố mẹ còn dám nghĩ: "Chiều 1 chút cũng không có gì" nữa không?

Một vụ việc vừa xảy ra tại Ninh Bình vào đầu tháng 6/2026 thực sự là một hồi chuông cảnh tỉnh, giáng một đòn mạnh vào tư duy "chiều con tai hại" của không ít bậc phụ huynh hiện nay.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, bà P.T.B. (sinh năm 1990) vừa bị khởi tố về hành vi "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ". Con trai bà, em V.H.N. (sinh năm 2009), cũng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Người mẹ bị khởi tố sau khi giao xe mô tô cho con trai chưa đủ tuổi điều khiển, gây tai nạn khiến một người thương tật 74%.

Bối cảnh của vụ án hình sự này không có gì xa lạ, nếu không muốn nói là diễn ra nhan nhản mỗi ngày ở bất kỳ địa phương nào: Một người mẹ biết rõ con mình mới 17 tuổi, chưa đủ tuổi hợp pháp, chưa có bằng lái, nhưng vẫn giao chiếc xe máy có dung tích xi-lanh trên 50cm3 cho con. Đứa trẻ vặn ga lao ra đường, đến một ngã tư thuộc phường Đông A thì không giảm tốc độ, thiếu quan sát và đâm sầm vào một phương tiện khác.

Hậu quả: Một người qua đường vô tội phải gánh chịu thương tích nặng nề với tỷ lệ tổn hại sức khỏe lên tới 74%. Đứa con trai đối diện với vòng lao lý khi tuổi đời còn quá trẻ, và người mẹ chính thức trở thành bị can trong một vụ án hình sự.

Khi cơ quan điều tra chính thức khởi tố người mẹ về hành vi giao xe cho con chưa đủ tuổi gây tai nạn nghiêm trọng, mạng xã hội đổ dồn sự chú ý vào những giọt nước mắt muộn màng.

Nhưng nhìn vào những giọt nước mắt ấy, câu hỏi đặt ra là: Bao nhiêu người làm cha, làm mẹ đang giật mình kinh hãi và bao nhiêu người vẫn tặc lưỡi nghĩ rằng "chuyện nhà người ta, con mình chạy cẩn thận chắc không sao"?

Tâm lý "Một chút không có gì" - Mầm mống của thảm kịch

Vì sao lệnh cấm giao xe cho học sinh chưa đủ tuổi đã được tuyên truyền rầm rộ từ năm này qua năm khác, nhưng các bãi giữ xe quanh các trường cấp ba vẫn chật kín xe phân khối lớn? Câu trả lời nằm ở tâm lý nuông chiều và sự thỏa hiệp nhân danh tình thương của cha mẹ.

Hầu hết các bậc phụ huynh khi đưa chìa khóa xe cho con đều tự huyễn hoặc mình bằng những lý do hết sức "hợp lý": Nhà cách trường có một đoạn, chạy một chút là tới, chắc không sao đâu; Con người ta đi đầy đường có bị sao đâu, con mình ở nhà ngoan ngoãn, biết chạy xe từ năm lớp 8; Đi học thêm xa quá, bố mẹ đi làm không đưa đón được, không cho nó đi xe máy thì lấy gì mà đi?.

Chính hai chữ "một chút" và "chắc là" đó đã đẩy biết bao đứa trẻ vào lằn ranh sinh tử. Cha mẹ quên mất rằng, một đứa trẻ chưa đủ tuổi thành niên dù có thể biết cách vặn ga, đạp phanh, nhưng hoàn toàn trống rỗng về kiến thức luật giao thông và kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp.

Trong vụ tai nạn tại Ninh Bình, nam thiếu niên đã "không giảm tốc độ khi qua ngã tư", "thiếu chú ý quan sát" và "không nhường đường cho phương tiện đi từ bên phải". Đó không phải là hành vi cố ý giết người, đó là sự non nớt và thiếu kỹ năng trầm trọng của một đứa trẻ chưa từng được đào tạo bài bản về lái xe an toàn. Khi một khối kim loại nặng hơn một tạ lao đi với vận tốc 50-60km/h dưới sự điều khiển của một bộ óc chưa hoàn thiện về nhận thức rủi ro, chiếc xe máy không còn là phương tiện, nó là một thứ vũ khí nguy hiểm.

Yêu thương sai cách là tội ác, tuân thủ pháp luật mới là bảo vệ con

Nhiều người bênh vực rằng cha mẹ vì thương con, vì hoàn cảnh bận rộn mới phải giao xe. Nhưng có một ranh giới rất rõ ràng giữa "thương con" và "hại con". Thương con là phải bảo vệ mạng sống của con và trách nhiệm với cộng đồng. Giao một chiếc xe vượt quá khả năng kiểm soát của con không phải là thương, mà là sự vô trách nhiệm được bọc đường bằng sự nuông chiều.

Đã đến lúc các bậc phụ huynh phải tỉnh mộng. Việc khởi tố hình sự người mẹ trong vụ án này không chỉ là hình phạt dành riêng cho bà B., mà là thông điệp răn đe mạnh mẽ từ pháp luật: Sự thiếu trách nhiệm của cha mẹ sẽ phải trả giá bằng tự do. Đừng đợi đến khi chiếc còng số 8 bập vào tay, đừng đợi đến khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện hay cơ quan công an mới khóc lóc và nói lời hối hận. Lúc đó, giọt nước mắt của người mẹ không còn giá trị cứu vãn, nó chỉ là sự bất lực trước hậu quả do chính mình gieo xuống.

Bài học cho mọi bậc làm cha, làm mẹ

Vụ tai nạn ở Ninh Bình là một bài học đắt giá, một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả những ai đang làm cha làm mẹ. Để không còn những giọt nước mắt muộn màng sau tay lái, mỗi gia đình cần nghiêm túc thay đổi:

Tuyệt đối không thỏa hiệp: Không giao xe có dung tích trên 50cm3 cho con khi chưa đủ 18 tuổi và chưa có giấy phép lái xe, bất kể lý do là gì. Nếu cần, hãy trang bị cho con xe đạp điện hoặc xe máy dưới 50cm3 đúng quy định pháp luật.

Làm gương cho con: Cha mẹ không thể dạy con tuân thủ luật giao thông khi chính mình vẫn vượt đèn đỏ hay chở con không đội mũ bảo hiểm.

Giáo dục về trách nhiệm xã hội: Hãy dạy con hiểu rằng, đằng sau tay lái không chỉ là tính mạng của bản thân, mà còn là hạnh phúc của những gia đình khác đang lưu thông trên đường.

Thương con là tốt, nhưng thương con vẫn cần phải tuân thủ pháp luật để tránh gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho bản thân, gia đình và xã hội. Đừng để sự dung túng của ngày hôm nay trở thành bản án tù tội của ngày mai. Hãy giữ lại chiếc chìa khóa xe, vì đó chính là cách bạn giữ lại tương lai cho con mình.

(tổng hợp)