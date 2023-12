Chiêu lừa của ổ nhóm giả danh bác sĩ bán thuốc cho 8.000 người, thu về 30 tỷ đồng

Trong những năm gần đây, tình trạng thuốc đông y, thực phẩm chức năng quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng giống như thuốc điều trị… diễn ra tràn lan trên các nền tảng internet và mạng xã hội. Không ít người bệnh đã tin tưởng đặt mua về sử dụng nhưng hậu quả là tiền mất, tật mang.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Du đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh đã triệt phá một ổ nhóm với thủ đoạn tinh vi, khi giả danh bác sĩ tại các bệnh viện lớn để bán thuốc giả trên mạng internet. Hiện cơ quan công an đã khởi tố bắt giữ 26 đối tượng liên quan và đã làm rõ hành vi phạm tội của ổ nhóm đặc biệt nguy hiểm này.

Một lọ thực phẩm chức năng được các đối tượng quảng cáo giống như là thuốc có thể đặc trị bệnh tiểu đường. Vì thế nên giá bán ra cũng ở mức đắt đỏ trên dưới 3 triệu đồng một lọ. Nhưng lời khai của đối tượng cầm đầu lại khiến nhiều người giật mình, khi giá nhập về chỉ 30.000 đồng. Nghĩa là khi đến tay người bệnh, giá bán đã gấp khoảng 100 lần giá gốc.



Công an tỉnh Bắc Ninh khám xét văn phòng của các đối tượng. Ảnh: CACC.

Không chỉ một, cơ quan công an thu giữ hàng chục mẫu sản phẩm mà ổ nhóm này đã bán, chủ yếu tập trung vào các bệnh tiểu đường, mỡ máu, huyết áp và xương khớp. Để có thể lừa đảo người bệnh, nhóm này liên tục lập ra các fanpage giả mạo Bệnh viện Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103 để thu hút người bệnh. Khi người dân kích vào các fanpage trên, các đối tượng yêu cầu để lại thông tin, số điện thoại để "bác sĩ" gọi điện tư vấn.

Không chỉ mạo danh bác sĩ, có những đối tượng được phân công vị trí chuyên mạo danh lãnh đạo bệnh viện, mang quân hàm Thiếu tướng để dễ bề lôi kéo người bệnh mua thuốc. Cơ quan điều tra xác định, ổ nhóm này được tổ chức chặt chẽ, chia thành nhiều bộ phận từ điều hành, chạy quảng cáo, đóng gói thuốc, tư vấn khách hành. Mỗi thành viên sẽ được phân công các nhiệm vụ khác nhau và chỉ biết riêng phần việc của mình.



Tang vật trong vụ án bị thu giữ. Ảnh: CACC.

Khi nắm rõ quy luật hoạt động của các đối tượng, cơ quan điều tra đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm là trụ sở hành nghề và kho chứa thuốc tại địa bàn Hà Nội. Tại đây, thu giữ hơn 3.000 hộp sản phẩm thuốc đặc trị, thực phẩm chức năng… cùng nhiều giấy tờ tài liệu, con dấu giả của các bệnh viện.



Theo cơ quan điều tra chỉ trong vòng hơn một năm, ổ nhóm đối tượng đã bán thành công gần 13.000 đơn hàng cho hơn 8.000 bị hại ở khắp các tỉnh, thành trên cả nước, thu về hơn 30 tỷ đồng. Tất cả các sản phẩm thuốc mà nhóm này bán đều do các đối tượng tự nghĩ ra tên và tự dán nhãn mác… tùy theo nhu cầu của người bệnh.