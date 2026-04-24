Hà Nội miễn phí vé xe buýt, đường sắt đô thị dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4, 1-5.

Theo đó, nhằm bảo đảm an sinh xã hội, tạo tâm lý phấn khởi cho người dân, thu hút hành khách đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng, giảm ùn tắc giao thông trong dịp nghỉ lễ, Hà Nội sẽ miễn tiền vé sử dụng đối với 128 tuyến buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị (tuyến 2A. Cát Linh - Hà Đông, tuyến 3.1 Nhổn - Cầu Giấy) trong 7 ngày, chia làm 2 đợt. Đợt 1 kéo dài 3 ngày (từ 25-4 đến hết ngày 27-4); đợt 2 kéo dài 4 ngày (từ 30-4 đến hết ngày 3-5).

Đối với xe buýt, hành khách được phát vé lượt (vé giấy) theo mệnh giá của tuyến nhưng không phải trả tiền vé (đối với các tuyến buýt đang thực hiện thí điểm vé điện tử, phát vé lượt điện tử từ máy pos).

Đối với đường sắt đô thị, hành khách được phát vé 0 đồng (theo nhu cầu chuyến đi của hành khách) tại quầy hoặc mua vé 0 đồng trên các App Hà Nội Metro hiện hành.