Chiến thắng lịch sử của Hyun Bin và Son Ye Jin chỉ là chiêu trò?

Tối 19/11, ngành điện ảnh Hàn Quốc chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi Hyun Bin và Son Ye Jin trở thành cặp vợ chồng đầu tiên thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Giải thưởng Rồng Xanh trong cùng một năm.

Theo truyền thông Hàn Quốc, với thành tích ấn tượng này, cặp sao hoàn toàn chiếm trọn ánh đèn sân khấu, nhận được lời chúc mừng từ đông đảo đồng nghiệp cũng như người hâm mộ.

Hyun Bin và Son Ye Jin làm nên lịch sử tại Rồng Xanh 2025.

Tuy nhiên, vài ngày sau sự kiện, phóng viên giải trí Noh Gyu Min của tờ NewsCulture khiến dư luận xôn xao khi đặt ra câu hỏi liệu có động cơ khác đằng sau kết quả đó không. Noh nghi ngờ có sự sắp đặt từ phía ban tổ chức, nhằm mục đích tạo tiếng vang về chiến thắng mang tính lịch sử.

Cây viết chỉ ra khi lễ trao giải kết thúc, thứ còn đọng lại trong tâm trí người xem không phải là tác phẩm hay nhất năm hay diễn xuất xuất sắc nhất, mà chỉ là màn thể hiện tình cảm công khai của cặp sao Hạ cánh nơi anh .

“Cặp ngôi sao Hyun Bin và Son Ye Jin lần lượt giành giải Nam và Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Rồng Xanh. Đây là cột mốc quan trọng của gia đình họ. Tuy nhiên, tranh cãi nổ ra quanh câu hỏi, ‘Liệu họ có thật sự xứng đáng nhận giải không?’. Bản thân phóng viên như chúng tôi cũng có cùng cảm giác đó. Chính Son Ye Jin khi nghe xướng tên mình cũng lộ rõ biểu cảm khó tin”, Noh nêu.

Đề cử cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay bao gồm Son Ye Jin ( No Other Choice ), Song Hye Kyo của ( Dark Nuns ), Lee Jae In ( HI-FIVE ), Lee Hye Young ( The Old Woman With The Knife ) và Lim YoonA ( Pretty Crazy ). Trong đó, ứng cử viên nặng ký nhất là Lee Hye Young, với những màn hành động mãn nhãn trong vai sát thủ dù đã ngoài 60.

Theo Noh Gyu Min, không ai phủ nhận năng lực diễn xuất của Son Ye Jin. Trong No Other Choice , cô cho thấy kỹ năng diễn xuất trưởng thành, tiết chế, làm nổi bật thêm bạn diễn Lee Byung Hun.

Tuy nhiên, vai trò của người đẹp sinh năm 1982 trong phim lại không quá quan trọng. Cô chỉ đóng vợ của nhân vật chính, chủ yếu làm nền khi đứng cạnh Lee Byung Hun. Thời lượng xuất hiện và vai trò của cô chỉ tương đương vai phụ.

Phóng viên đánh giá so với Son Ye Jin, việc Hyun Bin giành giải về diễn xuất ít tranh cãi hơn. Trong Harbin , anh thể hiện hình tượng nhân vật lịch sử Ahn Jung Geun một cách trầm tĩnh, sâu sắc, phô diễn trọn vẹn bản lĩnh của diễn viên có 20 năm tuổi nghề. Dẫu vậy, vẫn có một chút gợn nhẹ vì diễn xuất của Lee Byung Hun và Park Jung Min ( The Ugly ) ngay từ đầu được đánh giá cao hơn.

"Trước đó, ở phần 1 của lễ trao giải, Son Ye Jin và Hyun Bin cùng được gọi tên cho giải Ngôi sao được yêu thích. Khi ấy vẫn rất tuyệt. Cảnh họ cùng bước lên sân khấu, phát biểu, thể hiện tình cảm một cách thoải mái. Đó là khoảnh khắc không đâu có được. Đặc biệt, hình ảnh Son Ye Jin đứng sát bên Hyun Bin, giơ tay làm ký hiệu V và cười hồn nhiên khiến khán giả cũng phải mỉm cười.

Độ hot là quá đủ. Ngay cả với giới phóng viên thích đề tài nóng, đây cũng là cảnh rất đáng giá. Nhưng Rồng Xanh không dừng lại ở đó. Họ còn đi xa đến mức gọi đây là lần đầu tiên trong lịch sử vợ chồng cùng giành giải Nam - Nữ diễn viên chính", Noh viết.

Son Ye Jin bất ngờ khi được xướng tên.

Cây viết còn cho biết trong khung chat trực tiếp của Chzzic, nền tảng livestream của Naver, phần lớn bình luận đều tỏ ý phản đối kết quả trên. Khán giả còn phàn nàn Rồng Xanh đã mất chất.

Ý kiến của Noh Gyu Min nhận được sự đồng tình từ đông đảo cư dân mạng Hàn Quốc: “Tôi thích Son Ye Jin nhưng cô ấy rõ ràng chỉ là nhân vật phụ trong No Other Choice . Những người được đề cử khác đều xuất sắc và chắc chắn là nhân vật chính trong dự án của họ”, “Chẳng phải cả hai đều được giải bình chọn của khán giả rồi sao? Dừng ở đó là tốt nhất”, “Giải thưởng đáng lẽ phải được trao cho Park Jung Min và Lee Hye Young”, “Tất cả chỉ để gây sự chú ý thôi”, “Họ nên trao giải cho thành tích xuất sắc nhất năm, chứ không phải cho một cặp đôi chỉ vì họ tình cờ tham gia vào các dự án thành công cùng lúc”…

Bên cạnh đó, một bộ phận cho rằng bất kỳ giải thưởng nào được trao đều gây tranh cãi, vì không thể có kết quả nào làm hài lòng tất cả mọi người. Theo họ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng có người hâm mộ giận dữ vì thần tượng của họ không chiến thắng.

Lee Hye Young trong The Old Woman With The Knife.

Lee Byung Hun trong No Other Choice.