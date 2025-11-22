Nếu được hỏi một trong những chủ đề đang hot nhất trên các mạng xã hội về giải trí, nghệ sĩ của Hàn là gì thì chắc chắn không thể nào bỏ qua Rồng Xanh điện ảnh 2025. Và tất nhiên, khá nhiều ý kiến ồn ào xoay quanh giải thưởng dành cho Nam diễn viên xuất sắc nhất và Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Tại Rồng Xanh 2025, người ta chứng kiến sự lên ngôi của cặp đôi "BinJin" và ngay lập tức nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều. Câu hỏi "Hyun Bin và Son Ye Jin không biết xấu hổ à?" đang lan truyền mạnh trên TheQoo và nhiều diễn đàn Hàn Quốc.

Ẩn sau tiêu đề đầy kích thích ấy chính là sự thắc mắc cũng như bức xúc của khán giả trước hai vai diễn bị đánh giá là không đủ thuyết phục để thắng hạng mục quan trọng nhất năm.

Trong một mùa phim hội tụ nhiều màn trình diễn xuất sắc từ Park Jung Min, Lee Hye Young, Lee Byung Hun hay Sol Kyung Gu, việc Rồng Xanh trao cả hai giải lớn cho Hyun Bin và Son Ye Jin được xem là "quá khó hiểu".

Trong No Other Choice, Son Ye Jin thể hiện ổn định, chỉn chu, đúng tinh thần của một diễn viên giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, khán giả đều thống nhất ở một điểm: Đây không phải vai chính của phim. Nhân vật của Son Ye Jin không phải người dẫn dắt câu chuyện, không giữ vai trò truyền tải mạch xung đột chính. Thời lượng chỉ khoảng 30–35% tổng phim, tuyến phát triển tâm lý không có quỹ đạo rõ ràng, khiến cô trở thành tuyến phụ nâng đỡ nhịp phim hơn là một nhân vật chủ chốt.

Trong khi đó, đối thử trực tiếp của cô là nữ diễn viên Lee Hye Young lại có 1 màn thể hiện xuất sắc và vô cùng thuyết phục với Pagu'a. Có lẽ vì thế nên khi được xướng tên tại giải thưởng cao nhất, bản thân Son Ye Jin cũng có phần bất ngờ.

Theo netizen, Son Ye Jin có một vai diễn tròn trịa, nhưng không phải màn thể hiện đủ độ "gánh" để thắng hạng mục Nữ chính.

Nếu Son Ye Jin khiến mọi người lăn tăn vì tại sao chỉ là nhân vật tuyến phụ lại giành giải Nữ chính xuất sắc nhất thì câu chuyện của Hyun Bin lại càng đau đầu hơn.

Trường hợp của Hyun Bin chính là không phải diễn tệ, nhưng không vượt trội để thắng Nam chính trước một mùa phim quá mạnh.

Nhân vật của Hyun Bin là dạng vai đòi hỏi nội tâm phức tạp, xung đột tâm lý sâu sắc. Thế nhưng phần thể hiện lại bị đánh giá: An toàn, ít biến hóa, diễn đều nhưng không có chiều sâu cảm xúc, ánh mắt, thoại và phản ứng tâm lý chỉ đẹp chứ chưa nặng.

Và quan trọng hơn, danh sách đối thủ của Hyun Bin ở hạng mục Nam chính xuất sắc nhất đều là những cái tên vô cùng mạnh. Vai diễn của Park Jung Min trong The Ugly được mệnh danh là màn hóa thân hay nhất năm, Sol Kyung Gu là tên tuổi bảo chứng của điện ảnh Hàn, Jo Jung Suk – gây ấn tượng lớn với My Daughter Is a Zombie.

Một điều hài hước hơn, đối thủ của Hyun Bin chính là Lee Byung Hun, nam diễn viên thủ vai chính trong bộ phim đóng cùng Son Ye Jin. Chỉ riêng kịch bản này đã khiến netizen xoay như chong chóng.

Khi BTC công bố bảng chấm: 8 phiếu giám khảo + 1 phiếu netizen, nhưng chính phiếu netizen lại có sức nặng quyết định khi điểm chuyên môn giữa các ứng viên quá sát.

Một bài viết trên TheQoo cho hay: Có lẽ vì đây là một cuộc "đại chiến" tầm quốc gia, nơi bất cứ ai thắng cũng sẽ khó bị phản đối nên Lễ trao giải Rồng Xanh năm nay, hạng mục nào cũng không đạt đủ đồng thuận tuyệt đối, cuối cùng lại phải phụ thuộc hoàn toàn vào phiếu netizen để phân thắng bại.

Người thắng được chọn bằng cách kết hợp 8 phiếu của ban giám khảo và 1 phiếu của netizen, tổng cộng 9 phiếu; ứng viên nào đạt đa số sẽ chiến thắng.