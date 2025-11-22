"Hyun Bin và Son Ye Jin không biết xấu hổ à?"
Cả Hyun Bin và Son Ye Jin đều đang gánh chịu nhiều chỉ trích dữ dội.
Nếu được hỏi một trong những chủ đề đang hot nhất trên các mạng xã hội về giải trí, nghệ sĩ của Hàn là gì thì chắc chắn không thể nào bỏ qua Rồng Xanh điện ảnh 2025. Và tất nhiên, khá nhiều ý kiến ồn ào xoay quanh giải thưởng dành cho Nam diễn viên xuất sắc nhất và Nữ diễn viên xuất sắc nhất.
Tại Rồng Xanh 2025, người ta chứng kiến sự lên ngôi của cặp đôi "BinJin" và ngay lập tức nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều. Câu hỏi "Hyun Bin và Son Ye Jin không biết xấu hổ à?" đang lan truyền mạnh trên TheQoo và nhiều diễn đàn Hàn Quốc.
Ẩn sau tiêu đề đầy kích thích ấy chính là sự thắc mắc cũng như bức xúc của khán giả trước hai vai diễn bị đánh giá là không đủ thuyết phục để thắng hạng mục quan trọng nhất năm.
Trong một mùa phim hội tụ nhiều màn trình diễn xuất sắc từ Park Jung Min, Lee Hye Young, Lee Byung Hun hay Sol Kyung Gu, việc Rồng Xanh trao cả hai giải lớn cho Hyun Bin và Son Ye Jin được xem là "quá khó hiểu".
Trong No Other Choice, Son Ye Jin thể hiện ổn định, chỉn chu, đúng tinh thần của một diễn viên giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, khán giả đều thống nhất ở một điểm: Đây không phải vai chính của phim. Nhân vật của Son Ye Jin không phải người dẫn dắt câu chuyện, không giữ vai trò truyền tải mạch xung đột chính. Thời lượng chỉ khoảng 30–35% tổng phim, tuyến phát triển tâm lý không có quỹ đạo rõ ràng, khiến cô trở thành tuyến phụ nâng đỡ nhịp phim hơn là một nhân vật chủ chốt.
Trong khi đó, đối thử trực tiếp của cô là nữ diễn viên Lee Hye Young lại có 1 màn thể hiện xuất sắc và vô cùng thuyết phục với Pagu'a. Có lẽ vì thế nên khi được xướng tên tại giải thưởng cao nhất, bản thân Son Ye Jin cũng có phần bất ngờ.
Theo netizen, Son Ye Jin có một vai diễn tròn trịa, nhưng không phải màn thể hiện đủ độ "gánh" để thắng hạng mục Nữ chính.
Nếu Son Ye Jin khiến mọi người lăn tăn vì tại sao chỉ là nhân vật tuyến phụ lại giành giải Nữ chính xuất sắc nhất thì câu chuyện của Hyun Bin lại càng đau đầu hơn.
Trường hợp của Hyun Bin chính là không phải diễn tệ, nhưng không vượt trội để thắng Nam chính trước một mùa phim quá mạnh.
Nhân vật của Hyun Bin là dạng vai đòi hỏi nội tâm phức tạp, xung đột tâm lý sâu sắc. Thế nhưng phần thể hiện lại bị đánh giá: An toàn, ít biến hóa, diễn đều nhưng không có chiều sâu cảm xúc, ánh mắt, thoại và phản ứng tâm lý chỉ đẹp chứ chưa nặng.
Và quan trọng hơn, danh sách đối thủ của Hyun Bin ở hạng mục Nam chính xuất sắc nhất đều là những cái tên vô cùng mạnh. Vai diễn của Park Jung Min trong The Ugly được mệnh danh là màn hóa thân hay nhất năm, Sol Kyung Gu là tên tuổi bảo chứng của điện ảnh Hàn, Jo Jung Suk – gây ấn tượng lớn với My Daughter Is a Zombie.
Một điều hài hước hơn, đối thủ của Hyun Bin chính là Lee Byung Hun, nam diễn viên thủ vai chính trong bộ phim đóng cùng Son Ye Jin. Chỉ riêng kịch bản này đã khiến netizen xoay như chong chóng.
Khi BTC công bố bảng chấm: 8 phiếu giám khảo + 1 phiếu netizen, nhưng chính phiếu netizen lại có sức nặng quyết định khi điểm chuyên môn giữa các ứng viên quá sát.
Một bài viết trên TheQoo cho hay: Có lẽ vì đây là một cuộc "đại chiến" tầm quốc gia, nơi bất cứ ai thắng cũng sẽ khó bị phản đối nên Lễ trao giải Rồng Xanh năm nay, hạng mục nào cũng không đạt đủ đồng thuận tuyệt đối, cuối cùng lại phải phụ thuộc hoàn toàn vào phiếu netizen để phân thắng bại.
Người thắng được chọn bằng cách kết hợp 8 phiếu của ban giám khảo và 1 phiếu của netizen, tổng cộng 9 phiếu; ứng viên nào đạt đa số sẽ chiến thắng.
Bình luận của netizen về chiến thắng của cặp đôi BinJin:
- Cuối cùng cũng biến thành giải thưởng "ai nổi thì thắng".
- Làm ơn bỏ cái trò bình chọn theo độ nổi tiếng đi.
- Ngay cả người thắng năm nay là Hyun Bin và Son Ye Jin cũng bị chỉ trích. Hyun Bin thì bảo là diễn yếu nhất trong Harbin. Son Ye Jin thì… vai còn không đủ độ dày của một Nữ chính, thời lượng kiểu vai phụ mở rộng, nên bị bàn tán là đúng. Đã vậy kết quả lại phân định bằng đúng 1 phiếu nhờ bình chọn netizen (mà còn là bình chọn tính phí).
- Buồn cười là ngay cả phiếu netizen cũng không phải hạng 1 thật sự.
- Thôi làm tiệc nội bộ đi cho rồi.
- Giải diễn xuất mà cũng thành giải bình chọn à? Hài thật.
- Năm nay Rồng Xanh là tệ nhất luôn.
- Thật sự không hiểu nổi… Hyun Bin chỉ diễn ổn thôi, nhưng lại thắng vì phiếu Nam chính.
- Hyun Bin tại sao lại nhận giải?
- Xem Harbin rồi mà vẫn không hiểu… Hyun Bin diễn tốt nhưng không tới mức nhận giải Nam chính. Cả dàn đề cử mạnh như vậy, ai cũng kỳ vọng Park Jung Min hoặc Lee Byung Hun. Không hiểu tiêu chí chấm kiểu gì luôn. Xét diễn xuất thì Hyun Bin yếu nhất trong số các đề cử nam mà.
- Nhận giải không thấy xấu hổ sao?
- Không phải diễn xuất, mà là độ nổi tiếng quyết định.
- Hyun Bin và Son Ye Jin không biết xấu hổ à?
- Biết là Son Ye Jin diễn tốt, nhưng trao hẳn giải Nữ chính thì hơi quá. Phim này gần như là phim một mình Lee Byung Hun gánh.
- Thật sự như phát điên ấy. Trong phim này, dù bảo đây là vai tốt nhất trong sự nghiệp Son Ye Jin đi nữa thì vẫn không tới tầm Nữ chính xuất sắc. Một diễn viên tuyến phụ trong phim nam chính gánh mà lại nhận Nữ chính đã vô lý rồi. Cùng phim, Lee Byung Hun diễn tốt hơn rất nhiều còn trắng tay. Vậy mà Son Ye Jin lại thắng, còn vượt qua cả Lee Hye Young của Pagu'a. Nhìn theo tiêu chí nào cũng thấy không thể chấp nhận nổi.
- Tôi tò mò họ có thấy ngại khi nhận giải không?
- Nữ phụ đi nhận giải Nữ chính, Son Ye Jin có ngại không?
(Nguồn tổng hợp: Theqoo, Pannchoa)