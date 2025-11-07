Hành trình của Hương Giang tại Miss Universe 2025 đang trở thành tâm điểm được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Từ khi được công bố là đại diện Miss Universe Vietnam, người đẹp đã vướng phải hàng loạt sự cố không mong muốn, đến mức netizen gọi đây là "chuỗi kiếp nạn" liên tiếp. Ngay từ khi còn ở Việt Nam, Hương Giang đã phải đối mặt với rắc rối, bàn tán về việc người chuyển giới đi thi Miss Universe.

Tưởng chừng sau khi đặt chân đến đấu trường nhan sắc quốc tế, mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn, nhưng vận xui dường như vẫn chưa buông tha. Cô liên tục bị réo tên trong loạt ồn ào xoay quanh mâu thuẫn giữa ông Nawat - đại diện đơn vị đăng cai Miss Universe 2025 tại Thái Lan và tổ chức Miss Universe toàn cầu.

Giữa lúc các thí sinh khác được Miss Universe đăng tải hình ảnh, cập nhật hoạt động đều đặn, Hương Giang lại "mất tích" hoàn toàn trên fanpage chính thức. Cô không được nhắc tên trong bất kỳ bài đăng nào, và thậm chí profile của đại diện Việt Nam cũng không xuất hiện trên ứng dụng bình chọn - nơi người hâm mộ có thể vote trực tiếp cho thí sinh. Chi tiết này khiến fan Việt vô cùng bức xúc, cho rằng Hương Giang bị bất công.

Hương Giang liên tục đối mặt với những ồn ào khi đến Thái Lan dự Miss Universe

Mới đây nhất, trong hoạt động chào đón của dàn thí sinh, Hương Giang lại trở thành tâm điểm chú ý khi phần hô tên của cô bị cho là thiếu tự tin, giọng run và góc quay không tôn được nhan sắc. Nhiều khán giả cho rằng đoạn phát sóng chính thức khiến hình ảnh của cô trở nên nhạt nhoà hơn thực tế.

Thế nhưng, Hương Giang đã nhanh chóng tự "minh oan" cho chính mình bằng cách đăng tải clip fancam do khán giả ghi lại tại hiện trường, cho thấy âm thanh, thần thái và phần trình diễn thực tế của cô rực rỡ và tự tin hơn hẳn.

Hương Giang bị nhận xét giọng khàn, thiếu tự tin trên sóng livestream sự kiện chào mừng

Hương Giang cho biết cô cũng không hiểu vì sao phần âm thanh khi lên sóng livestream lại khác biệt đến vậy so với thực tế. Người đẹp giữ thái độ bình tĩnh, tinh tế và chuyên nghiệp, hành xử này giúp cô nhận về nhiều lời khen từ fan trong nước lẫn quốc tế. Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả bày tỏ sự cảm thông, đồng thời kêu gọi hãy công bằng hơn với Hương Giang.

Tuy nhiên, clip do Hương Giang tự đăng thì thần thái và giọng của cô có sự khác biệt

Hương Giang bày tỏ khó hiểu khi xem clip thực tế so với lên sóng

May mắn thay, tình hình dường như đã có dấu hiệu khả quan. Sáng nay, tổ chức Miss Universe đã chính thức cập nhật hồ sơ (profile) của Hương Giang trên ứng dụng bình chọn, cho phép fan bắt đầu "vote". Bên cạnh đó, hình ảnh của cô cũng đã bắt đầu xuất hiện trở lại trên fanpage Miss Universe là tín hiệu tích cực cho thấy cuộc thi đã chú ý hơn đến đại diện Việt Nam.

Liên quan đến vấn đề đại diện Miss Universe Vietnam ít xuất hiện, trang chủ của Miss Universe lên tiếng: "Đừng lo lắng, tất cả mọi người đều vô cùng quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để giúp từng thí sinh đều được là một phần của hành trình này".

Hồ sơ của Hương Giang đã xuất hiện trên ứng dụng bình chọn của cuộc thi

Chuỗi sự cố liên tiếp dường như đã thử thách bản lĩnh của Hương Giang, nhưng cũng đồng thời cho thấy tinh thần vững vàng và chuyên nghiệp của cô trên đấu trường quốc tế. Với lượng người hâm mộ đông đảo, khả năng ngoại ngữ tốt cùng sự tự tin vốn có, Hương Giang là thí sinh đáng được kỳ vọng trong cuộc thi năm nay.