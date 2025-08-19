Chào cờ online: Khi tinh thần yêu nước có thể “đánh dấu” ở khắp mọi nơi

Tiếp nối chuỗi hoạt động trong dự án Fandom Yêu Nước do Kênh 14 sáng tạo nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, microsite Fandom Yêu Nước chính thức ra mắt. Tại đây, hoạt động Chào cờ Online sẽ được diễn ra hằng ngày, từ 18/8 cho đến khi kết thúc sự kiện. Giờ đây, bạn có thể thực hiện nghi thức chào cờ mỗi ngày, dù không đứng giữa sân trường hay tập trung ở quảng trường.

Chỉ cần một chiếc điện thoại, laptop hay tablet, bạn đã có thể tham gia hoạt động chào cờ online ngay trên microsite Fandom Yêu Nước - một cách “check-in” độc đáo để khởi động ngày mới và lan tỏa tinh thần yêu nước mọi lúc, mọi nơi: Từ bàn làm việc, quán cà phê cho tới những chuyến du lịch xa.

Ngay bây giờ, bạn đã có thể tham gia được hoạt động chào cờ online, ở bất cứ đâu, bất kỳ lúc nào, không giới hạn độ tuổi hay khoảng cách.

Đăng nhập, trở thành thành viên Fandom Yêu Nước, bạn đã có thể chào cờ mỗi ngày, nhận 1 lượt quay vòng quay may mắn và rinh về những phần quà “có 1-0-2”.

Các bước tham gia Chào cờ Online:

Bước 1: Truy cập microsite Fandom Yêu Nước

- Dùng điện thoại, laptop hoặc máy tính bảng, vào trang microsite chính thức.: https://fandomyeunuoc.kenh14.vn/

- Đăng ký/ đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Thực hiện nghi thức Chào cờ online

- Nhấn chọn mục “Chào Online”

Bước 3: Nhận điểm và lượt quay may mắn

- Mỗi người dùng có thể tham gia 1 lần trong ngày.

- Sau khi chào cờ online thành công, người dùng nhận được 01 lượt quay đổi quà.

Bước 4: Quay thưởng

Tại đây, bạn sẽ có cơ hội nhận các phần thưởng như:

- Bộ sưu tập Yêu Nước độc quyền.

- Quà tặng từ đơn vị đồng hành.

- Nhiều phần quà khác sẽ được cập nhật xuyên suốt sự kiện.

Bước 5: Sử dụng điểm để đổi huy hiệu cá nhân

- Điểm tích lũy có thể đổi các huy hiệu cá nhân - biểu tượng khẳng định bạn là thành viên tích cực của cộng đồng Fandom Yêu Nước.

- Huy hiệu sẽ hiển thị trong hồ sơ cá nhân, như một “dấu ấn” gắn bó với hoạt động.

Chú

Phần quà mà người tham gia có thể nhận gồm các item trong bộ sưu tập Yêu Nước siêu hot hit. Ngoài ra, sẽ có thêm nhiều quà tặng từ các đơn vị đồng hành khác, một trong số đó là MILO. Với Bộ Ba Lợi Thế: Cao lớn - Tập trung - Năng động, cùng hương vị thơm ngon được hàng triệu trẻ em yêu thích, MILO không chỉ mang đến nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho thế hệ đến trường, mà còn tiếp thêm năng lượng cho các hoạt động hưởng ứng Fandom Yêu Nước - nơi tinh thần yêu nước được lan tỏa, kết nối cộng đồng và hun đúc khát vọng vươn lên trong mỗi bạn trẻ. Qua đó, MILO tiếp tục sứ mệnh vun đắp một thế hệ Việt Nam khỏe mạnh, bản lĩnh và đầy tự hào dân tộc.

Bộ sưu tập Yêu Nước

Bên cạnh các phần quà hấp dẫn, điểm thưởng nhận được sau mỗi lần chào cờ cũng mang giá trị riêng. Ngoài việc đổi huy hiệu cá nhân, đây còn là “thước đo” cho mức độ đóng góp và gắn kết của bạn với cộng đồng.

Hãy cùng tham gia để trải nghiệm nghi thức chào cờ online đầy ý nghĩa, lan tỏa tinh thần yêu nước mỗi ngày, và khám phá những phần quà vừa thú vị vừa thiết thực đang chờ bạn! Hoạt động diễn ra cho đến khi kết thúc sự kiện - đừng bỏ lỡ!

Trân trọng cảm ơn nhà tài trợ Bảo Tín Mạnh Hải là một trong các đơn vị đồng hành cùng dự án chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Với sứ mệnh lan tỏa sự bảo tín và tin cậy trong hành trình phát triển thịnh vượng của hàng triệu gia đình Việt, Bảo Tín Mạnh Hải luôn nỗ lực không ngừng. Bảo Tín Mạnh Hải tôn vinh vẻ đẹp của những giá trị trân bảo, kế thừa tinh hoa truyền thống trong hơi thở đương đại. Mỗi thiết kế đều được kết tinh từ tâm huyết của thương hiệu, từ sự chuẩn xác tới từng chi tiết để không chỉ thể hiện đẳng cấp cá nhân, mà còn khẳng định phong cách, sự tự tin và niềm tự hào được đúc kết từ văn hóa, để người Việt luôn sánh vai, tỏa sáng giữa dòng chảy toàn cầu.