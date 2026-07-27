Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Đồng Nai cho biết, khoảng 13h ngày 26/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến ĐT752, đoạn qua xã Minh Đức, Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện xe ô tô tải van biển kiểm soát 50H-345.XX lưu thông theo hướng từ phường Bình Long đến phường Tân Khai có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện là P.M.H. (39 tuổi) và người đi cùng là L.T.Đ. (40 tuổi, cùng trú tại TP.HCM) đã xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan đến người và phương tiện theo quy định.

Tài xế P.M.H. (áo đỏ) chở hơn 1,1 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Đồng Nai

Tiếp tục kiểm tra thùng hàng, tài xế khai đang vận chuyển hàng gia dụng. Tuy nhiên, lực lượng chức năng phát hiện mùi hôi bốc ra từ phía sau xe nên tiến hành kiểm tra thực tế. Bên trong thùng xe chứa số lượng lớn thịt heo đã được pha lóc thành từng mảnh, không có đầu, được chia thành nửa và một phần tư con. Qua quan sát ban đầu, số thịt có dấu hiệu tái xanh, xuất hiện nhiều đốm đỏ và bốc mùi hôi.

Khi được yêu cầu xuất trình hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và giấy chứng nhận kiểm dịch đối với số thịt heo trên, tài xế không xuất trình được. Qua cân kiểm tra, tổng khối lượng số thịt heo trên xe được xác định là 1.129,5 kg.

Tang vật thu giữ trên xe tải van. Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Đồng Nai

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế P.M.H. khai nhận được thuê vận chuyển số thịt heo từ khu vực xã Minh Đức (Đồng Nai) đến xã Phú Hòa Đông (TP.HCM) với tiền công 1,5 triệu đồng.

Tổ công tác đã lập hồ sơ ban đầu, đồng thời bàn giao người, phương tiện cùng toàn bộ số thịt heo cho Công an xã Minh Đức tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.