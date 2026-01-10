Chiều 9-1, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết lực lượng liên ngành TP Hải Phòng đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ số thịt heo và các sản phẩm chế biến dương tính với virus dịch tả heo châu Phi, được lưu giữ tại kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, cùng nhiều loại hàng hóa không bảo đảm an toàn thực phẩm khác.

Tiêu hủy hàng tấn thịt và thành phẩm

Cụ thể, số hàng hóa bị tiêu hủy gồm 790 kg thịt heo nạc của ông Lê Bá Doanh (phường An Biên, TP Hải Phòng) và 484,5 kg thịt heo nạc của ông Trịnh Hà Việt (xã Hà Bắc, TP Hải Phòng). Ngoài ra, còn có 132.379,5 kg thịt heo nạc do ông Bùi Đức Trọng (phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) thu mua từ các đối tượng trên và bán lại cho Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Văn bản giải trình của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long khẳng định “Toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường”. Ảnh nhỏ: Số Patê Cột Đèn bị lực lượng chức năng mang đi tiêu hủy

Bên cạnh thịt heo tươi sống, lực lượng chức năng còn tiêu hủy nhiều sản phẩm đã qua chế biến. Trong đó có 4.141,3 kg chả giò rế và 3.285,6 kg chả giò đặc biệt, được sản xuất từ thịt heo do ông Bùi Đức Trọng cung cấp cho Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Đặc biệt, các loại hàng hóa bảo quản tại kho lạnh của doanh nghiệp này cũng được xác định dương tính với vi khuẩn Salmonella spp, gồm 13.661,8 kg bì xô heo (da heo) đông lạnh do ông Bùi Đức Trọng bán; 8.205 kg da gà đông lạnh nhập khẩu và 6.030 kg thịt gà xay đông lạnh nhập khẩu.

Ngoài ra, theo đề nghị của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tại Công văn số 89/2025/CV-ĐHHL, lực lượng chức năng cũng đã tiêu hủy 13.953 hộp patê thành phẩm được chế biến từ thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi do hộ kinh doanh Bùi Đức Trọng cung cấp. Cụ thể, 134 thùng và 10 hộp Patê Cột Đèn loại 90 g/hộp (ngày sản xuất 6-9-2025) và 156 thùng, 23 hộp Patê Cột Đèn loại 150 g/hộp (ngày sản xuất 7-9-2025).

Toàn bộ số hàng trên được vận chuyển bằng 7 ô tô do Công ty CP Đồ hộp Hạ Long thuê từ các đơn vị vận tải đủ điều kiện, đưa đến khu xử lý Đình Vũ - Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng (KCN Đình Vũ, phường Đông Hải, TP Hải Phòng) để tiêu hủy.

Các xe đều gắn phù hiệu "Xe chở tang vật, vật chứng đi tiêu hủy", được che chắn kín, rắc vôi bột và phun khử trùng nhằm ngăn chặn nguy cơ phát tán mầm bệnh ra môi trường. Việc tiêu hủy được tiến hành từ 7 giờ 30 phút đến 22 giờ ngày 19-11-2025 và thực hiện đúng quy trình, quy định về bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh.

Lấp liếm (!?)

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 8-9-2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP Hải Phòng đã phát hiện, bắt giữ 2 ô tô do Lê Bá Doanh (SN 1977) và Trịnh Hà Việt (SN 1991) điều khiển, đang vận chuyển 1.274,5 kg thịt heo đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Kết quả xét nghiệm xác định toàn bộ số thịt heo trên dương tính với virus dịch tả heo châu Phi. Các đối tượng khai nhận đã thu gom thịt heo từ vùng dịch, sau đó bán cho các cơ sở chế biến thực phẩm nhằm đưa ra thị trường tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, Công an TP Hải Phòng đã khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (địa chỉ 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền), niêm phong 4 kho lạnh chứa khoảng 130 tấn thịt heo đông lạnh. Tại thời điểm kiểm tra, nhiều lô thịt heo bị ôi thiu, chảy nước, bốc mùi hôi thối, không bảo đảm bất kỳ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm nào. Đáng chú ý, khoảng 2 tấn thịt trong số này đã được chế biến thành đồ hộp, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Ngày 12-9-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm". Đến ngày 24-12-2025, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố 9 bị can trong đường dây thu gom, vận chuyển và tiêu thụ hơn 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi để chế biến thành đồ hộp.

Tuy nhiên, trong văn bản giải trình về vụ việc mới đây, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cho biết 9 người bị bắt giữ, khởi tố trong vụ thu mua thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi đều là người bên ngoài; không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hoặc nhân viên của công ty.

Đáng chú ý, công ty này khẳng định họ chỉ là bên liên quan trong vụ việc với tư cách đơn vị tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ được bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ. Toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường. Các sản phẩm của công ty đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình nội bộ.