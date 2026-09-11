Gần 30 năm sau lần cuối được đem bán, thiết kế được mệnh danh là “Revenge Dress” một lần nữa thu hút sự chú ý, không chỉ bởi giá trị vật chất mà còn bởi câu chuyện đặc biệt phía sau.

Chiếc váy xuất hiện đúng vào một đêm đặc biệt

Ngày 29/6/1994, Công nương Diana xuất hiện tại Serpentine Gallery ở London trong một chiếc váy lụa đen trễ vai của nhà thiết kế Christina Stambolian. Thiết kế ôm sát cơ thể, phần cổ rộng và đường cắt táo bạo khiến Diana nổi bật giữa sự kiện, đặc biệt bởi cách nó khác với hình ảnh kín đáo, chuẩn mực mà công chúng thường thấy ở một thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh.

Nhưng điều khiến bộ trang phục đi vào lịch sử không chỉ nằm ở thiết kế.

Cùng buổi tối hôm đó, truyền hình phát sóng cuộc phỏng vấn của Thái tử Charles với Jonathan Dimbleby. Trong chương trình, Charles thừa nhận cuộc hôn nhân với Diana đã trở nên đổ vỡ và xác nhận ông từng không chung thủy.

Diana biết chương trình sẽ được phát sóng. Và thay vì ở nhà, bà xuất hiện trước công chúng trong một bộ váy đen đầy tự tin.

Khoảnh khắc ấy nhanh chóng trở thành một trong những hình ảnh được nhắc đến nhiều nhất trong câu chuyện thời trang của Diana. Chiếc váy sau này được truyền thông đặt biệt danh là “Revenge Dress”, một cái tên gợi liên tưởng đến việc Diana dùng thời trang như một cách đáp trả trước sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, nếu chỉ gọi đây là một chiếc váy “trả đũa” thì có lẽ chưa đủ để lý giải sức sống lâu dài của nó.

Diana không cần nói nhiều, bộ váy đã nói thay bà

Điều đáng chú ý ở khoảnh khắc đó là Diana không có một tuyên bố chính thức nào nhằm đáp lại cuộc phỏng vấn của Charles. Bà chỉ xuất hiện tại một sự kiện công cộng, bước xuống xe và đi vào Serpentine Gallery trong chiếc váy đen đã được lựa chọn kỹ lưỡng.

Chính sự tương phản ấy khiến hình ảnh trở nên mạnh mẽ.

Trong nhiều năm, thời trang của các thành viên hoàng gia thường được nhìn dưới lăng kính của nghi thức, quy tắc và những giới hạn nhất định. Nhưng Diana ngày càng sử dụng trang phục như một phương tiện để thể hiện cá tính. Những lựa chọn của bà không đơn thuần là chuyện mặc gì đẹp hơn, mà đôi khi còn cho thấy tâm thế của người mặc ở từng thời điểm.

Với “Revenge Dress”, thông điệp được truyền đi mà không cần một bài phát biểu dài. Đó là hình ảnh một Diana xuất hiện trước công chúng với vẻ tự tin, quyến rũ và hoàn toàn kiểm soát hình ảnh của mình, ngay giữa một thời điểm mà đời tư của bà đang bị truyền thông soi xét dữ dội.

Vì thế, giá trị của chiếc váy nằm ở cả câu chuyện mà nó đại diện: Thời trang có thể trở thành một cách giành lại quyền kiểm soát hình ảnh cá nhân.

Chiếc váy từng được Diana bán trong một cuộc đấu giá từ thiện

“Revenge Dress” không phải món đồ Diana giữ lại cho đến cuối đời.

Năm 1997, Công nương Diana đưa chiếc váy vào một cuộc đấu giá từ thiện cùng nhiều bộ trang phục khác. Tổng cộng 79 bộ trang phục từng được Diana mặc đã được đưa ra bán nhằm gây quỹ. Đây cũng là lần cuối chiếc váy xuất hiện trên một sàn đấu giá trước khi được chủ nhân hiện tại lưu giữ trong gần ba thập kỷ.

Việc Diana chủ động bán những bộ trang phục từng gắn với hình ảnh của mình cũng phù hợp với cách bà từng sử dụng thời trang: Quần áo không chỉ phục vụ cho những lần xuất hiện trước công chúng mà còn có thể được biến thành nguồn lực cho những mục đích có ý nghĩa xã hội. Và giờ đây, chiếc váy nổi tiếng ấy chuẩn bị bước sang một chương mới.

Giá có thể lên tới 300.000 USD

Theo thông tin được công bố, chiếc váy sẽ được đưa lên sàn đấu giá vào tháng 12/2026, với mức ước tính khoảng 150.000–300.000 USD.

Con số này cho thấy giá trị của một món đồ thời trang lịch sử đôi khi không nằm ở chất liệu hay thương hiệu đơn thuần. Với những vật phẩm từng thuộc về các nhân vật có sức ảnh hưởng lớn, câu chuyện, hoàn cảnh xuất hiện và vị trí của chúng trong văn hóa đại chúng có thể tạo nên giá trị đặc biệt.

“Revenge Dress” hội tụ gần như đầy đủ những yếu tố đó.

Nó được thiết kế bởi Christina Stambolian, được Công nương Diana mặc trong một đêm có ý nghĩa đặc biệt, xuất hiện giữa một trong những giai đoạn gây chú ý nhất của cuộc hôn nhân hoàng gia và sau đó trở thành một trong những hình ảnh thời trang được nhắc đến nhiều nhất của Diana. Gần 30 năm sau lần cuối được đấu giá, chiếc váy một lần nữa có cơ hội tìm đến một chủ nhân mới.

Điều thú vị là thuật ngữ “Revenge Dress” ngày nay đã vượt ra ngoài chính chiếc váy của Diana.

Trong thời trang và văn hóa đại chúng, “revenge dressing” thường được dùng để mô tả việc lựa chọn trang phục nổi bật, tự tin hoặc quyến rũ sau một cuộc chia tay, biến cố tình cảm hay giai đoạn khó khăn. Khái niệm này được nhắc đến nhiều lần trong những năm gần đây, nhưng hình ảnh của Diana vẫn thường được xem là một trong những ví dụ nổi tiếng nhất.

Có lẽ bởi chiếc váy năm 1994 không chỉ tạo nên một khoảnh khắc gây chú ý. Nó ghi lại một thời điểm Diana bắt đầu được nhìn nhận ngày càng rõ như một nhân vật có khả năng tự định hình hình ảnh của mình. Từ một thành viên của Hoàng gia Anh thường xuyên xuất hiện trong những bộ trang phục mang tính nghi lễ, Diana trở thành một biểu tượng thời trang có sức ảnh hưởng vượt khỏi phạm vi hoàng gia.

Và chiếc váy đen ấy, sau hơn ba thập kỷ, vẫn là minh chứng rõ ràng cho cách một bộ trang phục có thể trở thành một phần của lịch sử văn hóa.

Tháng 12/2026, khi “Revenge Dress” một lần nữa xuất hiện trên sàn đấu giá, người ta sẽ không chỉ nhìn vào mức giá mà nó đạt được. Đằng sau món đồ ấy vẫn là hình ảnh một Diana bước ra trước ống kính vào đúng thời điểm cả thế giới đang nhìn về cuộc hôn nhân của bà và lựa chọn để bộ váy nói thay mình.

*Theo townandcountry