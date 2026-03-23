Chiếc quần bó sát của Hoắc Kiến Hoa khiến netizen thắc mắc: Sao Lâm Tâm Như chịu đựng được vậy?

Mới đây, những hình ảnh của Hoắc Kiến Hoa diện quần jeans bó sát lan truyền, chủ đề nhanh chóng leo top tìm kiếm với lượng thảo luận tăng vọt. Tuy nhiên, điều khiến câu chuyện bùng nổ không chỉ nằm ở trang phục mà còn ở loạt bình luận thẳng thắn, thậm chí có phần mỉa mai từ cộng đồng mạng.

Một số blogger giải trí đã nhanh chóng nhập cuộc, đẩy cao mức độ tranh luận. Có ý kiến cho rằng chiếc quần jeans của nam diễn viên “rách tới mức bạc màu vẫn mặc”, bị nhận xét là thiếu tinh tế, thậm chí “không hợp với hình tượng”. Những lời bình luận này nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác.

"Gu thẩm mỹ của Hoắc Kiến Hoa thật sự rất khó khen. Chiếc quần jeans rách đến mức bạc màu rồi vẫn mặc, bị người ta chê là “quê” mà cũng không thay. Lâm Tâm Như lại không can thiệp, ngược lại còn tỏ ra rất thoải mái. Ngoại hình vốn dĩ không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là anh ấy biết chăm lo cho gia đình, đối xử tốt với Lâm Tâm Như. Đây mới là ý nghĩa thật sự của hôn nhân, đúng không?", một blogger viết.

Đáng chú ý, nhiều người không ngần ngại chuyển hướng câu chuyện sang đời sống hôn nhân của Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như. Một bình luận gây chú ý viết: “Anh ấy ở ngoài ăn mặc như vậy, nhưng điều quan trọng là về nhà vẫn chăm sóc vợ con, có lẽ đó mới là ý nghĩa của hôn nhân?” .

Trong khi đó, một blogger khác lại đưa ra góc nhìn gay gắt hơn, thẳng thừng nhận xét rằng chiếc quần khiến tổng thể trở nên “quê mùa”, thậm chí đặt câu hỏi: “Lâm Tâm Như thật sự không can thiệp sao?” .

Hình ảnh leo top 1 Hot search bảng Giải trí của Hoắc Kiến Hoa

Blogger này viết: "Trời ơi!! Chỉ lướt qua một bức ảnh thôi mà nhìn cái form quần đã buồn cười rồi. Hoắc Kiến Hoa đúng là… nhìn thoáng qua cứ tưởng ông chú nào đang bàn chuyện thị trường ở phố, nhìn kỹ cái quần thì đúng kiểu “lỗi thời đến nơi rồi”. Lâm Tâm Như rốt cuộc có quản không vậy? Sao bạn có thể chịu được cái quần jeans này của anh ấy, lại còn… không ngăn lại nữa chứ?".

Những phát ngôn này lập tức làm dấy lên tranh cãi, khi một bộ phận khán giả cho rằng việc lôi vợ vào để bàn luận về trang phục của chồng là không cần thiết.

Thực tế, việc nghệ sĩ bị soi xét ngoại hình đời thường không còn là chuyện hiếm. Với Hoắc Kiến Hoa người vốn kín tiếng và ít xuất hiện mỗi lần lộ diện lại càng dễ trở thành tâm điểm. Phong cách ăn mặc giản dị, đôi khi xuề xòa của anh cũng từng nhiều lần gây tranh luận trước đây.

Ở chiều ngược lại, Lâm Tâm Như lại được xây dựng hình ảnh thanh lịch, chỉn chu trong mắt công chúng. Chính sự đối lập này khiến netizen càng có xu hướng “ghép đôi” và đưa ra những so sánh, suy đoán mang tính giải trí nhưng đôi khi đi quá giới hạn.

Dù vậy, cũng có không ít ý kiến bênh vực cặp đôi. Nhiều người cho rằng những bình luận mang tính cá nhân, đặc biệt là việc đánh giá đời sống hôn nhân chỉ từ một chiếc quần, là phiến diện. Thậm chí, một số khán giả còn nhìn nhận tích cực hơn: Việc Hoắc Kiến Hoa thoải mái với phong cách đời thường cho thấy anh không bị áp lực hình ảnh, sống đúng với bản thân.

Từ một chi tiết nhỏ trong trang phục, câu chuyện nhanh chóng bị đẩy đi xa, phản ánh rõ cách mạng xã hội vận hành: Nơi mọi khoảnh khắc của người nổi tiếng đều có thể trở thành đề tài mổ xẻ. Và đôi khi, điều gây tranh cãi không nằm ở chiếc quần mà ở cách công chúng lựa chọn để nhìn vào nó.