'Chiếc bật lửa và váy công chúa' kết thúc, các mọt nên cày phim nào?

Với những khán giả theo dõi hành trình tình yêu của chàng mỏ hỗn Lý Tuân (Trần Phi Vũ) cùng với công chúa Chu Vận trong suốt 1 tháng qua, việc bộ phim Chiếc bật lửa và váy công chúa kết thúc hẳn đã để lại nhiều tiếc nuối.



Thế nhưng ai cũng hiểu chẳng có cuộc vui nào là không tàn, và cách tốt nhất để thoát ra khỏi cảm giác 'lụy couple' chính là tìm kiếm một bộ phim khác.

Gió Thổi Bán Hạ

Cái tên đầu tiên trong danh sách các phim nên xem ở thời điểm hiện tại là Gió thổi bán hạ. Bộ phim có sự tham gia của nàng tiểu hoa đán Triệu Lệ Dĩnh. Nội dung phim kể về Hứa Bán Hạ, một cô gái mồ côi mẹ từ khi mới sinh và luôn phải sống với sự đối xử hà khắc từ cha.

Vào những năm thuộc thập niên 90, theo sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc, Hứa Bán Hạn cùng với Tiểu Trần và Đồng Kiêu Kỵ từ chỗ làm kinh doanh vận chuyển phế liệu đã từng bước tiến vào ngành công nghiệp thép.

Gió thổi bán hạ là bộ phim mới nhất của nàng tiểu hoa đán Triệu Lệ Dĩnh - nguồn: iQIYI

Từ xưa tới nay, đây thường được coi là ngành công nghiệp của nam giới. Chính vì thế, một cô gái như Hứa Bán Hạ phải nhận nhiều ánh mắt xem thường, thậm chí là bị chèn ép. Tuy nhiên bằng tài năng và lòng nhiệt huyết, Hứa Bán Hạ đã tạo nên những thành công cho riêng mình.

- Thể loại: Hiện đại, thương trường - Số tập: 36 - Lịch chiếu: Cả tuần trên iQIYI Vietnam - Diễn viên: Triệu Lễ Dĩnh, Âu Hào, Lý Quang Khiết, Lưu Uy

Khanh Khanh Nhật Thường

Bộ phim Khanh khanh nhật thường lấy bối cảnh ở một thế giới giả tưởng nơi có 9 quốc gia được gọi là các Xuyên. Mỗi Xuyên đều mang những đặc điểm rất khác nhau, đứng đầu trong số đó là Tân Xuyên - nơi xem trọng tôn ti trật tử, trọng nam khinh nữ.

Lý Vi (Điền Hi Vi) là một cô gái đến từ Tế Xuyên, vùng đất với tư tưởng nam nữ bình đẳng nhưng lại phải gả cho Lục thiếu chủ của Tân Xuyên là Doãn Tranh (Bạch Kính Đình). Trải qua khoảng thời gian ở cùng nhau, cả hai dần nảy sinh tình cảm và yêu đối phương ngày một đậm sâu, thắm thiết. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, tuy nhiên họ vẫn nắm tay nhau sống hạnh phúc đến cuối đời.

Nhờ diễn xuất ấn tượng cùng tạo hình 'xinh xỉu' trong Khanh khanh nhật thường, Điền Hi Vi đang được coi là búp bê cổ trang thế hệ mới của làng phim Hoa ngữ - nguồn: iQIYI Vietnam

Khanh khanh nhật thường là bộ phim khiến cho người xem liên tục được cười sảng khoái với những tình tiết gây hài vô cùng duyên dáng. Dạo quanh các hội nhóm phim, không ít cư dân mạng đã bình luận vui rằng với bộ phim này, người xem sẽ không thể buồn quá 5 giây.

Trong phim, phản ứng hóa học của Điền Hi Vi cùng với Bạch Kính Đình rất ổn, diễn xuất của Điền Hi Vi cũng được đánh giá là đã tiến bộ nhiều so với các dự án truyền hình trước đó. Một điểm cộng lớn khác của Khanh khanh nhật thường, đó là bên cạnh những tình tiết xoay quanh cặp đôi chính Lý Vi - Doãn Tranh, chuyện tình của các cặp đôi phụ khác cũng rất thú vị.

- Thể loại: Cổ trang, tình cảm, hài hước - Số tập: 40 - Lịch chiếu: Từ Chủ Nhật đến thứ Tư trên iQIYI Vietnam - Diễn viên: Bạch Kính Đình, Điền Hi Vi, Trần Tiểu Vân, Lưu Lệnh Tư, Lưu Quan Lân

Cậu út nhà tài phiệt

Nếu muốn 'đổi gió' sang phim Hàn, Cậu út nhà tài phiệt chắc chắn là cái tên mà các mọt nên cân nhắc. Bộ phim kể về Yoon Hyun Woo, vốn là một thư ký tận tụy của gia đình tài phiệt họ Jin nhưng về sau lại bị sát hại tàn nhẫn. Anh ta may mắn có cơ hội tái sinh trong thân xác Jin Do Joon, cháu trai út của gia tộc danh giá này. Từ đây, Yoon Hyun Woo lên kế hoạch xây dựng một đế chế cho riêng mình, đồng thời trả thù kẻ đã khiến bản thân mất mạng trong kiếp trước.

Với Cậu út nhà tài phiệt, Song Joong Ki hứa hẹn sẽ 'bỏ túi' thêm một siêu phẩm trong sự nghiệp diễn xuất của mình - nguồn: jTBC

Vì được quay về quá khứ, thế nên Yoon Hyun Woo có rất nhiều lợi thế trên thương trường. Tuy nhiên so với đối thủ của mình là Chủ tịch Jin Yang Cheol, cũng là ông nội của Jin Do Joon, Yoon Hyun Woo lại thua kém về quan hệ xã hội cũng như kinh nghiệm kinh doanh. Cả hai đã cùng tạo ra một cuộc chiến không khoan nhượng, từ đó mang tới cho người xem những giây phút cực kỳ kịch tính, gay cấn.

Cậu út nhà tài phiệt có kịch bản được xây dựng tốt cùng sự góp mặt của dàn diễn viên tên tuổi như Song Joong Ki, Lee Sung Min và Shin Hyun Been. Cho đến thời điểm hiện tại, phim đang nhận được nhiều sự quan tâm với rating cực khả quan - lên đến gần 15% ở tập 6.

Dẫu vậy, tác phẩm của đạo diễn Jung Dae Yoon vẫn vấp phải một số ý kiến trái chiều vì 'cà mặt' Song Joong Ki một cách quá đà và để cho nữ chính có rất ít đất diễn.

- Thể loại: Chính kịch, thương trường, chính trị - Số tập: 16 - Lịch chiếu: Thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên jTBC - Diễn viên: Song Joong Ki, Shin Hyun Been, Lee Sung Min, Tiffany Young, Park Ji Hyun

Dưới bóng trung điện

Bên cạnh Cậu út nhà tài phiệt thì vũ trụ phim Hàn còn có một tác phẩm khác cũng rất đáng chú ý, đó là Dưới bóng trung điện.

Nội dung phim xoay quanh quá trình dạy dỗ các hoàng tử của Trung điện nương nương Hwa Ryeong. Dù mang thân phận cao quý, thế nhưng những anh chàng này lại chuyên gây rối và khiến cho phu nhân Hwa Ryeong vô cùng đau đầu.

Dưới bóng trung điện là một trong những phim Hàn được yêu thích nhất thời điểm hiện tại - nguồn: Netflix

Có lẽ nếu chỉ nghe giới thiệu, Dưới bóng trung điện không phải là một bộ phim quá hấp dẫn. Dẫu vậy, chẳng phải ngẫu nhiên mà tác phẩm của đạo diễn Kim Hyung Sik lại đạt được rating khủng lên đến 14,1% ở tập mới nhất, đồng thời là niềm cảm hứng cho rất nhiều 'meme' hài hước với chủ đề 'báo hoàng tử' trên các trang mạng xã hội.

- Thể loại: Cổ trang, chính kịch, hài hước - Số tập: 16 - Lịch chiếu: Thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên tvN - Diễn viên: Kim Hye Soo, Kim Hye Sook, Moon Sang Min, Oh Ye Ju, Chani

Wednesday

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Wednesday, bộ phim mới soán ngôi Dưới bóng trung điện trên bảng xếp hạng top 10 TV Show Netflix tại Việt Nam. Nhân vật chính của phim là Wednesday Addams, học sinh mới chuyển đến học viện Nevermore, ngôi trường dành cho những kẻ quái dị, lạc loài mà trước đây chính bố mẹ cô cũng từng theo học.

Nhân vật Wednesday Addams do nữ diễn viên Jenna Ortega đảm nhận - nguồn: Netflix

Wednesday muốn tìm cách rời học viện Nevermore. Thế nhưng sau đó, việc chứng kiến hàng loạt cái chết bí ẩn trong thị trấn và bị Rowan - chàng trai có khả năng điều khiển đồ vật bằng sức mạnh tinh thần - nói rằng bản thân có thể mang tới tai ương cho trường đã khiến Wednesday thay đổi quyết định. Cô muốn tìm ra sự thật về những điều kỳ lạ mình gặp phải. Trong quá trình này, Wednesday dần hòa nhịp, thích nghi với mọi thứ và quen thêm những người bạn mới.