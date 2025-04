Chiếc bánh quy OREO lần đầu tiên được "chấm" vào vũ trụ, mang trải nghiệm độc đáo đến với người tiêu dùng

Chiến dịch ra mắt OREO Space Dunk thành công vang dội, thu hút cả Đông Nam Á bằng những hoạt động đột phá. Chiến dịch tiếp tục khẳng định di sản của thương hiệu trong việc khơi gợi trí tưởng tượng, niềm vui và kết nối mọi người.

Lần đầu tiên, chiếc bánh quy OREO được đưa vào vũ trụ

Ý tưởng giới thiệu sản phẩm chưa từng có: Chấm OREO vào vũ trụ

Ngày 11/04 vừa qua, OREO hợp tác với cơ quan vũ trụ Sent Into Space tổ chức sự kiện ra mắt bánh OREO phiên bản mới tại Nimo Highlands, Bandung, Indonesia. Lần đầu tiên, chiếc bánh quy OREO được đưa vào vũ trụ. Cả triệu người đã theo dõi trực tiếp khoảnh khắc lịch sử này. OREO cũng phát hành bộ phim tài liệu về "hậu trường", kết hợp những cảnh quay thật về chiếc bánh OREO khi được đưa vào không gian.

Chia sẻ về cột mốc mang tính lịch sử này, ông Lucas Levy, Giám đốc tiếp thị khu vực Đông Nam Á của Mondelēz chia sẻ: "OREO luôn tin rằng niềm vui là không giới hạn. Bằng cách gửi chiếc bánh quy vào không gian - nơi từ lâu đã kích thích trí tưởng tượng của nhân loại và đẩy lùi ranh giới khoa học, chúng tôi đang đưa tinh thần tận hưởng niềm vui này lên tầm cao mới. OREO Space Dunk thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc khơi gợi trí tưởng tượng, truyền cảm hứng và kết nối mọi người qua những trải nghiệm mới".

OREO Spaceburst Cream phiên bản giới hạn

OREO chính thức ra mắt sản phẩm OREO Spaceburst Cream (Bánh Oreo vị kem không gian) đầu tiên tại Đông Nam Á - hương vị giới hạn đặc biệt với vị kem lạnh, mang đến cảm giác như đang ở trong không gian chỉ với một miếng bánh.

OREO luôn tập trung khơi dậy niềm vui và kích thích trí tưởng tượng

OREO Space Dunk có 5 hình khắc chủ đề vũ trụ, bao gồm: tên lửa, mũ bảo hiểm, kính viễn vọng, ngôi sao và sao băng - hình khắc hiếm nhất trong bộ sưu tập. Ngoài chiếc bánh Spaceburst Cream phiên bản giới hạn, OREO Space Dunk vẫn có các hương vị quen thuộc như vani, chocolate và dâu, có mặt tại tất cả các cửa hàng bán lẻ hàng đầu trong nước, từ ngày 1/4/2025.

Các hoạt động trải nghiệm thú vị

Tại lễ ra mắt OREO Milkyway Dunk vừa diễn ra tại Indonesia, khi bước qua đường hầm không gian tương lai, khách mời sẽ tiến vào sân chơi vũ trụ với những phi hành gia, trải nghiệm mái vòm không gian và lơ lửng trong dải ngân hà. Người tham gia được chiêm ngưỡng các hình khắc bánh OREO phiên bản không gian trên tường mái vòm bánh (Wall Cookie Dome), thưởng thức những món ăn từ OREO tại trạm không gian (Space Dunk Station) và chụp ảnh tại Ghế vô cực (Infinity Seat).

Bên cạnh đó, để mang cơ hội trải nghiệm "chấm" bánh vào không gian một cách chân thực đến mọi người, OREO cũng tổ chức trò chơi tương tác thú vị. Người tiêu dùng chỉ cần mua một gói bánh OREO Space Dunk và quét mã QR để tham gia, mỗi lần trải nghiệm "chấm" bánh đều được tính điểm và có cơ hội nhận nhiều giải thưởng hấp dẫn như: Ba lô vũ trụ, đèn chiếu ngôi sao, điện thoại Samsung Galaxy, và giải thưởng đặc biệt là chuyến du lịch mang chủ đề không gian tại Nhật Bản.

Sau hoạt động mang tính đột phá này, OREO cũng triển khai sự kiện trải nghiệm vũ trụ vô cùng lý thú diễn ra tại Việt Nam vào lúc 9h30 tới 21h ngày 19 và 20/4 tại Thiso Mall Sala (số 10 đường Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh).

Sự lan tỏa mạnh mẽ "vươn tầm vũ trụ"

Với các hoạt động ấn tượng và hiệu quả truyền thông kỷ lục, chiến dịch tiếp tục khẳng định dấu ấn đổi mới và những câu chuyện thương hiệu thú vị của OREO, kết nối công chúng bằng niềm vui, sự tò mò và trí tưởng tượng.

Chiến dịch OREO Space Dunk nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của người tiêu dùng

Phương thức kể chuyện hấp dẫn của chiến dịch đã thiết lập chuẩn mực mới cho marketing trải nghiệm (experiential marketing), tạo nên làn sóng trên các nền tảng kỹ thuật số, giúp OREO Space Dunk trở thành một trong những chiến dịch Marketing có tầm ảnh hưởng tại Đông Nam Á.

Chiến dịch góp phần củng cố sự công nhận dành cho thương hiệu trong ngành Marketing – truyền thông và đánh dấu bước phát triển về chiến lược. "OREO luôn tập trung khơi dậy niềm vui và kích thích trí tưởng tượng. Với OREO Space Dunk, chúng tôi đưa tinh thần vui chơi của mình vượt ra ngoài biên giới trái đất, tạo nên trải nghiệm tuyệt vời cho người hâm mộ của OREO khắp Đông Nam Á", ông Lucas Levy, Giám đốc Tiếp thị Khu vực Đông Nam Á của Mondelez chia sẻ.

Để biết thêm thông tin và cập nhật về sản phẩm OREO Space Dunk, người tiêu dùng có thể truy cập www.oreospacedunk.com và theo dõi Fanpage của OREO Việt Nam.