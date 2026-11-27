Khi Quốc vương Philippe và Vương hậu Mathilde bước vào không gian 40.000 m² của bảo tàng nghệ thuật hiện đại Kanal-Centre Pompidou vốn được cải tạo ngoạn mục từ một xưởng sản xuất xe hơi Citroën cổ kính, mọi ống kính truyền thông lập tức bắt trọn diện mạo thanh lịch nhưng đầy quyền lực của vị Vương hậu nước Bỉ. Dù đây là một sự kiện mang đậm tính văn hóa và nghệ thuật với sự góp mặt của hơn 350 kiệt tác từ các danh họa như Pablo Picasso hay Henri Matisse, sự chú ý của giới thời trang hoàng gia lại đổ dồn hoàn toàn vào chiếc áo kiểu mang họa tiết đồ họa đen-trắng ẩn sau chiếc áo khoác dạ dáng dài đầy uy nghi.

Tâm điểm của bộ trang phục chính là chiếc áo kiểu lụa cao cấp mang tên Varzy Blouse đến từ nhà mốt hoàng gia Bỉ quen thuộc - Natan. Thiết kế áo nổi bật với sự tương phản sắc nét giữa hai gam màu đen và trắng, tạo nên các đường nét hoa văn vừa mềm mại vừa mang tính đương đại, rất ăn nhập với tinh thần nghệ thuật của bảo tàng Pompidou.

Điều làm nên sự "drama" thú vị chính là tư duy thời trang bền vững và tinh tế của Vương hậu: Đây là lần thứ ba công chúng được chiêm ngưỡng chiếc áo kiểu này trên người bà, sau hai lần xuất hiện vô cùng ấn tượng vào tháng 9/2023 và tháng 1/2024.

Để nâng tầm cho chiếc áo kiểu lụa Natan, Vương hậu Mathilde đã kết hợp khéo léo cùng chiếc áo khoác dạ đen sang trọng chất liệu len pha cashmere của nhà mốt danh tiếng Carolina Herrera, phối cùng quần tây ống rộng đen thanh thoát. Sự đồng điệu từ chiếc túi xách tay da đen cao cấp của Giorgio Armani cho đến đôi hoa tai dáng lớn (chunky earrings) sắc đen cá tính đã tạo nên một tổng thể "đồ họa" cực kỳ sắc sảo. Sự kết hợp tài tình giữa chiếc áo kiểu họa tiết nổi bật và lớp áo khoác dạ cổ điển không chỉ giúp Hoàng hậu khẳng định gu thẩm mỹ thượng thừa, mà còn chứng minh đẳng cấp thời trang hoàng gia đỉnh cao mà không cần đến sự phô trương cầu kỳ.